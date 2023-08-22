В то же время этот активный тур позволит попробовать свои силы в различных видах туризма – сплавитесь на рафтах по спокойному участку реки Катунь, прогуляетесь на лошадях, исследуете пещеры, совершите пешую прогулку к водопадам и пересечете на катере акваторию Телецкого озерас юга на север.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Национальный музей
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска согласно графика прилета самолетов, групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска предоставляется бесплатно.
Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с группой и гидом, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:30.
Заселение в омера по готовности.
Во время до заселения неспешные прогулки по окрестностям отеля.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник.
Переезд в г. Горно-Алтайск.
Посещение музея им. А. В. Анохина.
Экскурсия в музее.
Ужин.
Протяженность: авто – 35 км.
Сплав, конная прогулка
Завтрак в кафе.
Переезд к месту начала сплава.
Инструктаж по технике безопасности.
Сплав по нижней р. Катунь и её порогам и шиверам.
От с. Усть-Муны до памятника им Шишкова.
Обед в кафе.
Выезд в с. Ая.
Конная экскурсия на гору Чертов Палец.
Ужин.
Протяженность: сплав – 14 км., кони – 6 км.
Гора Малая Синюха. Природный парк Уч-Энмек
Завтрак в кафе.
Переезд до ВК Манжерок.
Подъем на гору Малая Синюха.
Возвращение в Таёжник.
Ожидание участников по туру "Радуга Горного Алтая" вы с ними объединяетесь для дальнейшего путешествия по одной программе.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник с 13:00 до 13:45.
Выезд на маршрут в 14:00.
Возможно смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (например был задержан какой-то авиа-рейс и кто-то из туристов прибыл позже).
Переезд до природного парка Уч-Энмек.
Размещение в номерах природного парка Уч-Энмек (в номерах с удобствами на этаже) ужин, баня.
Вечер знакомств.
Протяженность: авто – 153 км.
Озеро Ару-Кем, переезд до с. Чибит
Завтрак в кафе.
Переезд до кордона Ару-Кем.
Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км), по возвращению на кордон – обед, после обеда – возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к Кочевник (либо аналогичного в районе с. Акташ), по дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.
Чуйский тракт – дорога входящая в ТОР-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты – во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.
Размещение в номерах с удобствами эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.
Ужин в кафе.
Авто – 206 км, пешком – 8 км.
Алтайский Марс и Гейзерное озеро
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов.
Первым объектом посещения станет уникальный водный объект – так называемое «гейзерное» озеро, со дня которого из голубой глины периодически вырывается воздух.
Образуя причудливые картины на поверхности воды.
Место является очень знаменитым среди путешественников.
Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией перед гостями региона откроются великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, остановка предусмотрена на смотровой площадке, где путешественники не только насладятся видами тракта и гор, но и сохранят множество фотографий на память.
Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемого туристами "Алтайским Марсом" за то, что земля и склоны гор на нем всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.
Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого.
Но и второго "Марса".
Обед на "Марсе" (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.
Баня.
Возможна перестановка экскурсий местами.
Протяженность: пешком – 4 км, авто – 120 км.
Переезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-Ярык
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.
Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.
Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала – самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, увидят озеро Киделю.
Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.
Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Запечатлев на память красивые виды – туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.
Чулышманская долина - место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи.
Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.
Размещение на туркомплексе в номерах, ужин, баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 3 км.
Пешая экскурсия на водопад Куркуре и Малданаш
Завтрак в кафе.
После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины – Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.
Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум.
Который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.
После возвращение в средство размещения, обед в кафе.
Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.
Вечером ужин и баня.
В случае затопления тропы на Малданаш - экскурсии не будет в связи с соблюдением техники безопасности.
Протяженность: пешком – 13 км.
Каменные грибы
Завтрак в кафе.
Переезд по Чулышманской долине до места переправы через р. Чулышман на правый берег.
Переправа осуществляется на моторных лодках.
Пешая экскурсия в урочище Аккурум (расположено ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана), здесь на склоне горы находится одна из известных природных достопримечательностей —"каменные грибы" — необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате вымывания неоднородных горных пород.
Подъем к грибам крутой.
Время для фотосессий.
Возвращение к моторкам.
Обед в кафе.
Возвращение на туркомплекс.
Свободное время (можно за доп. плату сходить на рафтинг по Чулышману, или просто отдохнуть).
Ужин в кафе.
Баня.
Протяженность: авто – 20 км, пешком – 2 км.
Чулышманская долина - Телецкое озеро - Корбу - Горно-Алтайск
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Переезд до мыса Кырсай – южного берега Телецкого озера.
Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.
По пути остановка на водопаде Корбу (высота падения 12,8 м.), где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш.
В Артыбаше будет ждать авто для переезда в г. Горно-Алтайск.
Ужин в кафе.
Завершение программы.
Внимание! Советуем приобретать билеты с вылетом на следующий день после окончания маршрута.
Доп. ночи в стоимость не входят.
Протяженность: авто – 222 км, катер – 70 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах с удобствами и в номерах с удобствами на этаже (1 ночь – парк Уч-Энмек, туркомплекс в Чулышманской долине).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 102 000руб. /чел. – при трехместном размещении в номерах;
- 104 000 руб. /чел. – при двухместном размещении в номерах;
- 130 000 руб. /чел. – при одноместном размещении в номерах.
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник»
Туристский комплекс «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Размещение:
- благоустроенные номера на небольшой возвышенности, категории “Стандарт” в номере: двухспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца.
На фото представлен номер стандарт.
Парк "Уч-Энмек" или "Барская Усадьба"
Размещение в номерах с удобствами на этаже.
Эко-комплекс «Кочевник»
Размещение в номерах с удобствами эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит.
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
Туркомплекс в Чулышманской долине
Чулышманская долина - место. которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи. Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время. Размещение на туркомплексе в номерах с удобствами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе)
- Перевозки, согласно программы тура
- Работа инструкторов
- Работа инструктора водного туризма
- Оплата сборов за посещение экскурсионных о объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда катера по Телецкому озеру
- Оплата проживания в номерах с удобствами в номере 6 ночей, и в номерах с удобствами на этаже 3 ночи
- Рекреационные сборы
- Входные билеты к достопримечательностям
- Переправы через реку Чулышман (к водопаду Куркуре и Каменным грибам)
- Бани по программе
- Мед. страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска, предоставляемого в подарок
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка «Антиклещ» - 400 руб. (оформляется и оплачивается заранее)
- Проживание до и после окончания тура
- Баня, сверх программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Как организовано питание на маршруте?
Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 10 лет, либо с 7 лет (без участия в сплаве);
Какие особенности маршрута?
- Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 10 лет, либо с 7 лет (без участия в сплаве);
- Групповой трансфер в день начала тура из аэропорта Горно-Алтайска в подарок;
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?"
- Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
- На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель;
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- На маршрут допускаются дети в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность);
- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
- Страховка "Антиклещ" не входит в стоимость тура, её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агенстве самостоятельно;
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и иных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
- Места размещения могут быть заменены туроператором по техническим и иным причинам;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
Как организована страховка на воде?
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе "Таежник"?
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать с проживанием в палатке (бесплатно, дополнительно оплачивается завтрак) или в летних домиках (дополнительно оплачивается) – удобства на территории. По наличию мест и стоимости можно уточнить дополнительно.
На чем будем передвигаться?
Большую часть активного тура Калейдоскоп Алтая туристы преодолевают на пассажирском микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили повышенной проходимости, типа УАЗ. Тур «Калейдоскоп Алтая» также предполагает сплав по нижнему участку реки Катунь (2 категории сложности), конную прогулку и пешие экскурсии к природным объектам.
Как добраться?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По уровню физической подготовки мы - офисные клерки, нам уровень сложности подошёл. В гору пару раз было подниматься тяжело, но мы осилили. Что-то более сложное нам было бы трудно, а если менее - то неинтересно, поэтому баланс тоже устроил. В общем, все понравилось)