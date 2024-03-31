Вы сможете прокатиться на катерах по чистейшему Телецкому озеру к водопадам и полюбоваться красотой алтайской природы во время подъёма на канатной дороге.
Посетите всесезонный курорт «Телецкий», восхититесь живописными видами с вершин гор Тилан-Туу и Кокуя.
А ещё вас ждёт приятный отдых в бане! При бронировании за 90 дней до даты старта скидка на тур — 1700 руб.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей Республики Алтай, баня, свободное время
Встреча гостей:
- 9:00-10:00 Горно-Алтайск: с. Майма ул. Аэропорт, 1.
Трансфер по маршруту с. Майма – Горно-Алтайск – Артыбаш.
- 08:30 Новосибирск: ул. Коммунистическая д. 13,.
Трансфер по маршруту Новосибирск – Грань Алтая – Барнаул – Бийск – Сростки – с. Майма – Артыбаш.
- 14:00 Барнаул: кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
Трансфер по маршруту Барнаул – Сростки – с. Майма – Артыбаш.
Сегодня посетим музей Республики Алтай.
Заселение на базу, ужин, баня, свободное время.
Телецкое озеро, гора Тилан-Туу, прогулка на катере к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште
Старт в 9 утра. Свежий горный воздух и отличная компания!
Новый день начинается с прогулки по местным окрестностям до горы Тилан-Туу.
Далее – на катере по Телецкому озеру к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште.
После активного дня едем на базу.
Баня, отдых у бассейна и природа.
Маршрут: авто, пеший, катер.
Длительность: авто 1 час, пеший 2 часа, катер 5 часов.
Парк Таёжный, всесезонный курорт «Телецкий», канатная дорога на гору Кокуя
Старт в 9 утра.
Едем в парк Таёжный, путь продолжается на Всесезонный курорт «Телецкий». Там мы поднимемся на канатной дороге на вершину горы Кокуя.
Красочные фотографии и отличное настроение обеспечены!
Выезд в 18 часов.
Маршрут: авто, пеший.
Длительность:авто ~8 часов, пеший 4 часа.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (гостевом доме).
Варианты проживания
Гостиница или гостевой дом
Для комфортного проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами.
Заселение по 2-3 человека.
Семейные пары и пары с детьми без подселения.
Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. за ночь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание
- Питание 3-х разовое
- 8 локаций
- 4 водопада
- Экскурсия на катере
- Экологические сборы, сопровождение
- Баня
- Страховка
- Что не входит
- Билеты до места старта тура
- Личные расходы на маршруте
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис;
- наличные средства: сумма по собственному желанию;
- медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
- средства личной гигиены (гель для душа, полотенце, шампунь, зубная щётка);
- солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон);
- сушилка для обуви;
- шапка, перчатки, носки теплые, лучше 2 пары обуви, утепленная кофта с воротом;
- легкую одежду для пребывания в гостинице, вещи для сауны;
- комнатные тапочки, дождевик (летний сезон);
- головной убор от солнца, купальник (летний сезон);
- фотоаппарат.
- Где будет осуществляться встреча туристов?
Горно-Алтайск: 9:00-10:00 с. Майма ул. Аэропорт 1.
Новосибирск: 08:30 ул. Коммунистическая д. 13.
Барнаул: 14:00 Кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
*При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.
- Какое питание предполагается в программе тура?
Питание гостей формируется комплексно, исходя из рациона дневной нормы и предпочтений с возможностью компоновки под индивидуальные предпочтения.
- Будет ли сопровождение на маршруте?
Во время путешествия в команде с вами будет присутствовать гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.
- Воможно ли продление отдыха?
Вы можете продлить свое путешествие, но транспортные расходы в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.
- Что делать, если я захочу оформить возврат?
Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям отмены тура.
- Какую ещё информацию о туре нужно знать?
Тур осуществляется при наборе группы от 3 до 12 человек.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.