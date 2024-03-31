Путешествие к «Золотому озеру» Республики Алтай.



‌Вы сможете прокатиться на катерах по чистейшему Телецкому озеру к водопадам и полюбоваться красотой алтайской природы во время подъёма на канатной дороге.



Посетите всесезонный курорт «Телецкий», восхититесь живописными видами с вершин гор Тилан-Туу и Кокуя.



А ещё вас ждёт приятный отдых в бане! При бронировании за 90 дней до даты старта скидка на тур — 1700 руб.