К Телецкому озеру на выходные

Групповой тур в Горно-Алтайске
Путешествие к «Золотому озеру» Республики Алтай.

‌Вы сможете прокатиться на катерах по чистейшему Телецкому озеру к водопадам и полюбоваться красотой алтайской природы во время подъёма на канатной дороге.

Посетите всесезонный курорт «Телецкий», восхититесь живописными видами с вершин гор Тилан-Туу и Кокуя.

А ещё вас ждёт приятный отдых в бане! При бронировании за 90 дней до даты старта скидка на тур — 1700 руб.
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
К Телецкому озеру на выходные
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Увидим Телецкое озеро со всех сторон
Увидим Телецкое озеро со всех сторон
Рассмотрим озеро с вершины горы Тилан-Туу и во время прогулки на катере
Прокатимся к горе Кокуя на подъемнике
Прокатимся к горе Кокуя на подъемнике
Насладимся панорамой прителецкой тайги с высоты птичьего полета!
Послушаем, как шумят водопады Горного Алтая
Послушаем, как шумят водопады Горного Алтая
Восхитимся мощью и красотой живописных водопадов

Программа тура по дням

1 день

Музей Республики Алтай, баня, свободное время

Встреча гостей:

  • 9:00-10:00 Горно-Алтайск: с. Майма ул. Аэропорт, 1.

Трансфер по маршруту с. Майма – Горно-Алтайск – Артыбаш.

  • 08:30 Новосибирск: ул. Коммунистическая д. 13,.

Трансфер по маршруту Новосибирск – Грань Алтая – Барнаул – Бийск – Сростки – с. Майма – Артыбаш.

  • 14:00 Барнаул: кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

Трансфер по маршруту Барнаул – Сростки – с. Майма – Артыбаш.

Сегодня посетим музей Республики Алтай.

Заселение на базу, ужин, баня, свободное время.

Музей Республики Алтай, баня, свободное времяМузей Республики Алтай, баня, свободное времяМузей Республики Алтай, баня, свободное время
2 день

Телецкое озеро, гора Тилан-Туу, прогулка на катере к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште

Старт в 9 утра. Свежий горный воздух и отличная компания!

Новый день начинается с прогулки по местным окрестностям до горы Тилан-Туу.

Далее – на катере по Телецкому озеру к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште.

После активного дня едем на базу.

Баня, отдых у бассейна и природа.

‌Маршрут: авто, пеший, катер.
Длительность: авто 1 час, пеший 2 часа, катер 5 часов.

Телецкое озеро, гора Тилан-Туу, прогулка на катере к водопадам Эстюбе, Корбу и КиштеТелецкое озеро, гора Тилан-Туу, прогулка на катере к водопадам Эстюбе, Корбу и КиштеТелецкое озеро, гора Тилан-Туу, прогулка на катере к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште
3 день

Парк Таёжный, всесезонный курорт «Телецкий», канатная дорога на гору Кокуя

Старт в 9 утра.

Едем в парк Таёжный, путь продолжается на Всесезонный курорт «Телецкий». Там мы поднимемся на канатной дороге на вершину горы Кокуя.

Красочные фотографии и отличное настроение обеспечены!

Выезд в 18 часов.

Маршрут: авто, пеший.
Длительность:авто ~8 часов, пеший 4 часа.

Окончание программы.

Парк Таёжный, всесезонный курорт «Телецкий», канатная дорога на гору КокуяПарк Таёжный, всесезонный курорт «Телецкий», канатная дорога на гору КокуяПарк Таёжный, всесезонный курорт «Телецкий», канатная дорога на гору Кокуя

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (гостевом доме).

Варианты проживания

Гостиница или гостевой дом

2 ночи

Для комфортного проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами.

Заселение по 2-3 человека.

Семейные пары и пары с детьми без подселения.

Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. за ночь.

Гостиница или гостевой домГостиница или гостевой домГостиница или гостевой домГостиница или гостевой дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание 3-х разовое
  • 8 локаций
  • 4 водопада
  • Экскурсия на катере
  • Экологические сборы, сопровождение
  • Баня
  • Страховка
Что не входит
  • Билеты до места старта тура
  • Личные расходы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис;
  • наличные средства: сумма по собственному желанию;
  • медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
  • средства личной гигиены (гель для душа, полотенце, шампунь, зубная щётка);
  • солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон);
  • сушилка для обуви;
  • шапка, перчатки, носки теплые, лучше 2 пары обуви, утепленная кофта с воротом;
  • легкую одежду для пребывания в гостинице, вещи для сауны;
  • комнатные тапочки, дождевик (летний сезон);
  • головной убор от солнца, купальник (летний сезон);
  • фотоаппарат.
Где будет осуществляться встреча туристов?

Горно-Алтайск: 9:00-10:00 с. Майма ул. Аэропорт 1.

Новосибирск: 08:30 ул. Коммунистическая д. 13.

Барнаул: 14:00 Кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

*При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.

Какое питание предполагается в программе тура?

Питание гостей формируется комплексно, исходя из рациона дневной нормы и предпочтений с возможностью компоновки под индивидуальные предпочтения.

Будет ли сопровождение на маршруте?

‌Во время путешествия в команде с вами будет присутствовать гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.

Воможно ли продление отдыха?

Вы можете продлить свое путешествие, но транспортные расходы в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.

Что делать, если я захочу оформить возврат?

Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям отмены тура.

Какую ещё информацию о туре нужно знать?

Тур осуществляется при наборе группы от 3 до 12 человек.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные туры

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