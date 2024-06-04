1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Начало: г. Горно-Алтайск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
23 фев в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтай настоящий и цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
от 35 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Май на Алтае. Цветение маральника
Начало: Село Манжерок
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Начало: Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск
от 17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чемал: лучшее за три дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
К Телецкому озеру на выходные
Начало: Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
20 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
- ВВалентина26 мая 2024Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
- ТТатьяна23 мая 2024Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ННаталия6 мая 2024У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
- ИИрина3 мая 2024Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 33 тура от 17 900 до 62 950 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 33 туров в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «3-дневные туры», 108 ⭐ отзывов, цены от 17900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август