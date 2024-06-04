Туры на 3 дня в Горно-Алтайске

Найдено 33 тура в категории «3-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 17 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500 за человека
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
29 900 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 900 за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: село Манжерок
27 июня в 10:00
29 июня в 10:00
30 000 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900 за человека
Волшебные краски Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700 за человека
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900 за человека
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400 за человека
Новый год на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
50 000 за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 41 500 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500 за человека
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
23 000 за человека
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снегоходный тур по отрогам хребта Иолго
Начало: г. Горно-Алтайск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 43 500 за человека
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 62 950 за человека
Новогодняя Катунь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Катунь
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
31 900 за человека
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Глаза Катуни. Алтай на февральские праздники
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
23 фев в 10:00
от 18 900 за человека
Алтай настоящий и цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Алтай настоящий и цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
от 35 900 за человека
Май на Алтае. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Май на Алтае. Цветение маральника
Начало: Село Манжерок
от 39 000 за человека
Цветение маральника и Нижняя Катунь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Начало: Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск
от 17 900 за человека
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
45 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Чемал: лучшее за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Чемал: лучшее за три дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
29 900 за человека
К Телецкому озеру на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
К Телецкому озеру на выходные
Начало: Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
20 700 за человека
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
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    впала просто всостояние шока и превратилась в глаза/уши/нос. Унесла с собой самые красивые виды и неповторимые запахи алтайской природы. Я была в составе группы из 3 человек, и нас возил по локациям сам гид Алексей. И это было просто волшебно. Настолько эрудированного, подвижного и отзывчивого проводника я еще не встречала. Я считаю, что мне очень повезло с выбором этого тура! Благодарю всех, кто причастен к нему, и обязательно буду рекомендовать!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
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    гид очень интересно рассказывал и про места и истории, связанные с Алтаем, историей, народом, хорошие интересные разговоры в машине тоже были) Заезжали в магазины и останавливались во вкусных аутентичных местах на обед. по надобности. За нами машина приехала прямо в отель и потом также завезли. Очень рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
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    дали полезную информацию, что необходимо взять с собой в путешествие. С погодой нам повезло, мы провели в Горном Алтае три удивительных дня, получили массу положительных впечатлений. Нам показали удивительные места и Вам действительно удалось влюбить нас в Алтай!!!! Хочется еще вернуться, так как там есть еще что посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
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    в уютных благоустроенных базах, что очень радует после насыщенного дня. Также понравилось, что группа небольшая. Это был мой первый опыт в одиночной поездке. Познакомилась с такими же любителями природы и путешествий. Как-нибудь приеду осенью, хочу увидеть Катунь во всей ее красе) Рекомендую!

    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
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    Нам безумно повезло застать и жаркую погоду, и грибной дождик, и туман, который парил над землей, обнимая горы колечком. В общем, не описать словами, приезжайте и насладитесь Алтаем воочию! Особенно вам повезет, если окажетесь в надежных руках гида Татьяны! Она прекрасно знает родные места, флору и фауну региона, поэтому с радостью и любовью расскажет об увиденных на склонах растениях и животных. Еще она знает отдаленные уголки и площадки, откуда открываются невероятные виды! А еще с Татьяной не соскучиться, в самом хорошем смысле этого слова, - с ней даже поездка по Чуйскому тракту длинной в 6 часов пролетит незаметно и весело, т. к. у Татьяны есть свои секретики (не будем раскрывать их все:) В общем произошел полный метч и гармония! Казалось, что приехали в гости к старым-добрым друзьям! Немножко жаль, что маральник почти совсем отцвел, так как весна была ранняя, но и в этом были свои плюсы, - все излюбленные туристами места были не такими заполненными, как в жаркий сезон. В общем уехали в полном восторге и с миллионом фотографий, которые навсегда захочется сохранить в сердечке и на пленке, чтобы пересматривать и расплываться в теплом улыбке ☺️ Приезжайте тоже! Вам понравится! 🫶

    Были в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах мая
  • Б
    Булыгина
    15 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Организовано все по высшему разряду)
    Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
    читать дальше

    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
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    повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).

    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Всё организовано достойно, продумано до мелочей. Из недостатков - не хватало микрофона в автобусе, сидя в самом конце не всегда всё слышно.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 33
  1. Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
  2. По знаковым местам Чуйского тракта
  3. Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
  4. Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
  5. Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 33 тура от 17 900 до 62 950 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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