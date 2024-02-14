2 день

Водопады Третья речка. Горнолыжный комплекс

После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.

Место это знаковое – красавица речка эта невероятная, и с характером своим особенным – настоящая горно-таежная и в тоже время ласковая, как младшая сестренка!

Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми невообразимое счастье.

Прогулка займет примерно около 2-х часов.

После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.

Есть много вариантов – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г. Кокуя.

На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.

Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать.

Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку (там она жаркая и на берегу р. Бия).

Услуги горнолыжного комплекса, дополнительные экскурсии, питание, баня не входят в стоимость.