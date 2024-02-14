Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Групповой тур в Горно-Алтайске

Зимнее Телецкое озеро

5
3 отзыва
Приятный отдых в озерной долине на Алтае, обрамленной горами и красивейшей кедровой тайгой, с особым микроклиматом, который «делает» зимнюю погоду самой комфортной на территории всей Сибири.

Всего за 3 дня Вы увидите множество живописных мест, сделаете невероятные фотографии на фоне снежных вершин и замерзших водопадов, познакомитесь с культурой северных алтайцев на этноэкскурсии и в Национальном музее.

Тур замечательно подойдет для семейного отдыха, будет свободное время, чтобы покататься на горнолыжке, снегоходах, лошадях или канатной дороге.
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Ближайшие даты:
26
янв
9
фев
23
фев

Что вас ожидает:

Сияющие ледопады
Сияющие ледопады
Прогуляемся по тропе здоровья, увидим во что превращаются водопады зимой, сделаем классные фото
Вкусное погружение в алтайскую культуру
Вкусное погружение в алтайскую культуру
Проведем обряд огня, поиграем в национальные игры и отведаем вкусную местную кухню
Горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс
Отправимся на горнолыжный склон и выберем отдых на свой вкус: катание на сноуборде, лыжах, снегоходах, коньках, сноутюбингах или подъем по канатной дороге

Программа тура по дням

1 день

Живописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костре

Собираем группу и в 11:00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.

В этот день проедем до отеля примерно 160 км.

По пути сделаем остановки в красивых местах для фотосессии!

В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.

Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.

Приедем в отель примерно к 18:00.

Размещение, отдых.

В 20:00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.

Живописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костре
2 день

Водопады Третья речка. Горнолыжный комплекс

После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.

Место это знаковое – красавица речка эта невероятная, и с характером своим особенным – настоящая горно-таежная и в тоже время ласковая, как младшая сестренка!

Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми невообразимое счастье.

Прогулка займет примерно около 2-х часов.

После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.

Есть много вариантов – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г. Кокуя.

На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.

Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать.

Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку (там она жаркая и на берегу р. Бия).

Услуги горнолыжного комплекса, дополнительные экскурсии, питание, баня не входят в стоимость.

Водопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплекс
3 день

Национальный музей. Отъезд

Завтрак и переезд до г. Горно-Алтайск.

Примерно в 10:30 выезд и примерно через 3 часа будем в городе.

Заедем в Национальный музей, где представлены интересные экспозиции.

Вход оплачивается отдельно на месте – 250 руб.

В фондах музея хранятся редкие палеонтологические и этнографические экспонаты, рукописные и старопечатные книги, относящиеся к XVII—XX вв., предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, интересные образцы флоры и фауны, собрания минералов, а также исторические документы и фотоматериалы.

Далее прощаемся с группой и ждем новых встреч.

Национальный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Исток”

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное ОдноместноеДоп. место
23 00027 50017 800

Варианты проживания

Эко-отель «Исток»

2 ночи
Турбаза «Исток» находится почти у истока реки Бии, недалеко от жемчужины Алтая — Телецкого озера. Добраться до села кемпинга возможно только автотранспортом.
  • Общее количество мест -50
  • Размещение коттеджи, домики со всеми удобствами.
  • Кафе-бар -" Шведский стол". Есть беседка с зоной барбекю.
  • 2 бани. Одна с зоной отдыха, вторая на берегу реки
  • Детская площадка. вечером просмотри фильмов и мультфильмов.
  • Разнообразные экскурсии - на квадрациклах, пешеходные, автомобильные, конные и т. д.
Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в комфортабельных двухместных номерах
  • Завтраки и этноужин в 1-ый день
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Доставка до горнолыжного комплекса и канатной дороги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Вход в Национальный музей 250 рублей
  • Дополнительные экскурсии
  • Баня
  • Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, рестораны, горнолыжные трассы)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис, свидетельство о рождении для детей;
  • удобная теплая одежда и обувь. Идеально подойдет горнолыжный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • индивидуальные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 фев 2024
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Е
13 дек 2023
Нареканий нет.
Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.
Е
20 окт 2023
Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиНа автобусе

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