Зимнее Телецкое озеро
Всего за 3 дня Вы увидите множество живописных мест, сделаете невероятные фотографии на фоне снежных вершин и замерзших водопадов, познакомитесь с культурой северных алтайцев на этноэкскурсии и в Национальном музее.
Тур замечательно подойдет для семейного отдыха, будет свободное время, чтобы покататься на горнолыжке, снегоходах, лошадях или канатной дороге.
янв
фев
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Живописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костре
Собираем группу и в 11:00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.
В этот день проедем до отеля примерно 160 км.
По пути сделаем остановки в красивых местах для фотосессии!
В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.
Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.
Приедем в отель примерно к 18:00.
Размещение, отдых.
В 20:00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.
Водопады Третья речка. Горнолыжный комплекс
После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.
Место это знаковое – красавица речка эта невероятная, и с характером своим особенным – настоящая горно-таежная и в тоже время ласковая, как младшая сестренка!
Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми невообразимое счастье.
Прогулка займет примерно около 2-х часов.
После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.
Есть много вариантов – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г. Кокуя.
На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.
Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать.
Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку (там она жаркая и на берегу р. Бия).
Услуги горнолыжного комплекса, дополнительные экскурсии, питание, баня не входят в стоимость.
Национальный музей. Отъезд
Завтрак и переезд до г. Горно-Алтайск.
Примерно в 10:30 выезд и примерно через 3 часа будем в городе.
Заедем в Национальный музей, где представлены интересные экспозиции.
Вход оплачивается отдельно на месте – 250 руб.
В фондах музея хранятся редкие палеонтологические и этнографические экспонаты, рукописные и старопечатные книги, относящиеся к XVII—XX вв., предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, интересные образцы флоры и фауны, собрания минералов, а также исторические документы и фотоматериалы.
Далее прощаемся с группой и ждем новых встреч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Исток”
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|23 000
|27 500
|17 800
Варианты проживания
Эко-отель «Исток»
- Общее количество мест -50
- Размещение коттеджи, домики со всеми удобствами.
- Кафе-бар -" Шведский стол". Есть беседка с зоной барбекю.
- 2 бани. Одна с зоной отдыха, вторая на берегу реки
- Детская площадка. вечером просмотри фильмов и мультфильмов.
- Разнообразные экскурсии - на квадрациклах, пешеходные, автомобильные, конные и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в комфортабельных двухместных номерах
- Завтраки и этноужин в 1-ый день
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Доставка до горнолыжного комплекса и канатной дороги
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Вход в Национальный музей 250 рублей
- Дополнительные экскурсии
- Баня
- Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, рестораны, горнолыжные трассы)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой медицинский полис, свидетельство о рождении для детей;
- удобная теплая одежда и обувь. Идеально подойдет горнолыжный костюм;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- индивидуальные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний