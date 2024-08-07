Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай

Индивидуальный горнолыжный тур на Телецкое озеро в Горный Алтай. Телецкое озеро – место разлома земной коры, обладает нереально сильной энергетикой.

В этом туре Вам предлагается проживание в комфортном и проверенном отеле
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на берегу озера, вкусные завтраки и ежедневный шаттл на современный горнолыжный курорт.

Программу развлечений Вы выбираете самостоятельно, на свой вкус, из предложенной нами, а также из имеющейся на курорте по желанию. Этот отдых будет поистине сказочным и активным!

5
3 отзыва
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желанию

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд на Телецкое озеро.

12:00 Приезд в отель, обед в кафе авторской кухни (оплачивается отдельно).

14:00 Заселение в отель.

Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.

15:00 Снегоходная экскурсия по желанию (оплачивается дополнительно от 2500 руб. с человека или от 5000 руб. за единицу техники, в зависимости от выбранного маршрута, экскурсию заказать необходимо заранее у менеджера-турагента)

19:00 Самостоятельная прогулка к водопаду Третья речка по красивой ЭКО-тропе с освещением.

Поужинать можно до или после прогулки.

Ужин лучше заказать заранее, чтобы не ждать пока блюда приготовятся(оплачивается отдельно).

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2 день

Горнолыжный курорт

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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3 день

Горнолыжный курорт или питомник хаски по желанию

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах или поездка в питомник хаски и катание в собачьей упряжке по озеру (оплачивается дополнительно от 2 500 руб. за 45 минут).

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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4 день

Горнолыжный курорт

9:00 Завтрак в кафе отеля.

9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

17:00 Возвращение в отель.

Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).

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5 день

Отъезд

Для туристов, у которых утренний вылет на самолет, будет организован ранний выезд в аэропорт.

9:00-10:00 Завтрак.

12:00 Выезд.

Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын Кель”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номераДвухместное размещение
Апартаменты23 500
Комфорт25 500
Комфорт плюс26 900

Варианты проживания

Отель «Алтын Кель»

4 ночи

Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол. Возможно размещение в номерах:"Комфорт","Комфорт Плюс" или “Апартаменты”.

В номере класса "Комфорт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.

"Комфорт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автомобиле по программе
  • Проживание в отеле, согласно выбранному варианту
  • Завтраки в отеле, со 2 дня
  • Ежедневный шаттл на горнолыжный курорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, средний чек 800 руб.)
  • Подъемник на г. Кокуя - взрослым 700 руб., детям 350 руб
  • Снегоходная экскурсия - от 2 500 руб
  • Катание на хаски от 2 500 руб
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что означает индивидуальный тур?

Тур будет проходить без гида-сопровождающего. Туристы, при необходимости, смогут обратиться либо к нашему менеджеру (удалённо), либо к водителю, либо к администрации отеля Алтын-Кёль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Гид Ольга лучшая из лучших, было ощущение, что едешь с семьей на отдых.
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Л
6 авг 2024
Все этапы от бронирования до окончания тура отработаны.
Л
6 авг 2024
Всё понравилось!
Вы делаете нужное и полезное дело.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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