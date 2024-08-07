В этом туре Вам предлагается проживание в комфортном и проверенном отеле
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желанию
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд на Телецкое озеро.
12:00 Приезд в отель, обед в кафе авторской кухни (оплачивается отдельно).
14:00 Заселение в отель.
Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.
15:00 Снегоходная экскурсия по желанию (оплачивается дополнительно от 2500 руб. с человека или от 5000 руб. за единицу техники, в зависимости от выбранного маршрута, экскурсию заказать необходимо заранее у менеджера-турагента)
19:00 Самостоятельная прогулка к водопаду Третья речка по красивой ЭКО-тропе с освещением.
Поужинать можно до или после прогулки.
Ужин лучше заказать заранее, чтобы не ждать пока блюда приготовятся(оплачивается отдельно).
Горнолыжный курорт
9:00 Завтрак в кафе отеля.
9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
17:00 Возвращение в отель.
Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).
Горнолыжный курорт или питомник хаски по желанию
9:00 Завтрак в кафе отеля.
9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах или поездка в питомник хаски и катание в собачьей упряжке по озеру (оплачивается дополнительно от 2 500 руб. за 45 минут).
17:00 Возвращение в отель.
Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).
Горнолыжный курорт
9:00 Завтрак в кафе отеля.
9:40 или 10:20 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
17:00 Возвращение в отель.
Вечером баня по желанию (оплачивается дополнительно).
Отъезд
Для туристов, у которых утренний вылет на самолет, будет организован ранний выезд в аэропорт.
9:00-10:00 Завтрак.
12:00 Выезд.
Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын Кель”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное размещение
|Апартаменты
|23 500
|Комфорт
|25 500
|Комфорт плюс
|26 900
Варианты проживания
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол. Возможно размещение в номерах:"Комфорт","Комфорт Плюс" или “Апартаменты”.
В номере класса "Комфорт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.
"Комфорт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).
В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автомобиле по программе
- Проживание в отеле, согласно выбранному варианту
- Завтраки в отеле, со 2 дня
- Ежедневный шаттл на горнолыжный курорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты в г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, средний чек 800 руб.)
- Подъемник на г. Кокуя - взрослым 700 руб., детям 350 руб
- Снегоходная экскурсия - от 2 500 руб
- Катание на хаски от 2 500 руб
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что означает индивидуальный тур?
Тур будет проходить без гида-сопровождающего. Туристы, при необходимости, смогут обратиться либо к нашему менеджеру (удалённо), либо к водителю, либо к администрации отеля Алтын-Кёль.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Вы делаете нужное и полезное дело.