1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро. Снегоходная экскурсия по желанию

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд на Телецкое озеро.

12:00 Приезд в отель, обед в кафе авторской кухни (оплачивается отдельно).

14:00 Заселение в отель.

Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.

15:00 Снегоходная экскурсия по желанию (оплачивается дополнительно от 2500 руб. с человека или от 5000 руб. за единицу техники, в зависимости от выбранного маршрута, экскурсию заказать необходимо заранее у менеджера-турагента)

19:00 Самостоятельная прогулка к водопаду Третья речка по красивой ЭКО-тропе с освещением.

Поужинать можно до или после прогулки.

Ужин лучше заказать заранее, чтобы не ждать пока блюда приготовятся(оплачивается отдельно).