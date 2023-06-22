Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно прокатимся на моторной надувной лодке по реке Катунь.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.

Алтайский мед. При желании заедем на пасеку и попробуем настоящий алтайский мед. Всю продукцию можно приобрести и привезти в подарок друзьям и близким. Вечером заселимся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнем.