Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Авторский тур в Горно-Алтайске

Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру

5
2 отзыва
Если вам хочется посмотреть максимальное количество самых красивых мест Алтая за минимум времени, то это путешествие для вас! Мы проедем по маршруту, который называют Золотым кольцом Алтая: погуляем по острову Патмос, рассмотрим причудливые узоры Гейзерова озера и сделаем необычные фотографии среди инопланетных пейзажей на Алтайском Марсе. А еще у нас будет захватывающий треккинг к Каменным грибам и водопадам Телецкого озера.
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Первую ночь проведём в одном из отелей: турбаза «Путник Алтая»/парк-отель «Манжерок»/«Отель На Шумах»/«Эдем» /«Усадьба на Скальной»/«Хан Алтай»/глэмпинг «Камышла Парк» (с доплатой)/экоотель «Марсель» (с доплатой). Номера с удобствами. Вторая ночь будет в туркомплексе «Расул»/«Зелёный мох»/«Хуторок»/«Республика»/«Майман»/глэмпинге «Панорама» (с доплатой)/отеле «Речные Земли» (с доплатой). Третья ночь: турбаза «Каменные грибы»/«Золотая долина Чулышмана». Домики с туалетом, баня на территории турбазы. Четвертая ночь: отель «Артыбаш»/«Горное озеро»/«Алтын-Кель»/«Тепло души» или аналогичные. Домики или номера с удобствами. Возможны отели и турбазы аналогичного уровня.

Питание. В программу входят завтраки и два ужина. На обед будем останавливаться в кафе по пути.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров

Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно прокатимся на моторной надувной лодке по реке Катунь.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.

Алтайский мед. При желании заедем на пасеку и попробуем настоящий алтайский мед. Всю продукцию можно приобрести и привезти в подарок друзьям и близким. Вечером заселимся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнем.

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров
2 день

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился в один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, угадывая, на что они похожи, и играть в ассоциации.

Поздно вечером мы приедем в туристический комплекс «Расул» или «Как дома», «Хуторок», поужинаем и отдохнем. С доплатой возможно размещение на базе «Алатау» или в глемпинге «Панорама».

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро
3 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Живописный перевал. Затем преодолеем Улаганский перевал, увидим горные озера и Красные ворота, при желании остановимся в кафе на обед и помчимся в Чулышманскую долину. На въезде нас встретит живописный перевал Кату-Ярык, вид которого захватывает дух! Это серпантин из девяти петель длиной 3,5 км с перепадом высот 800 метров.

Вечером доберемся до базы «Каменные грибы», «Алтай Чулышман» или «Золотая долина Чулышмана», заселимся и отдохнем.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
4 день

Телецкое озеро и каменные грибы

Каменные грибы. Встанем пораньше, позавтракаем, и отправимся изучать урочище Аккурум. Здесь посмотрим знаменитые Каменные грибы — природные каменные статуи, впечатляющие своими размерами. Можно подняться к Грибам, но для этого потребуется средняя физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие.

На катере по Телецкому озеру. Затем отправимся к южному берегу Телецкого озера. Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном. Затем промчимся прямо по водной глади озера. Вы увидите водопады Телецкого озера, совершите небольшой треккинг по Алтайскому биосферному заповеднику и узнаете интересные факты об этих местах от капитана катера.

Вечером заселимся на одну из турбаз в поселке Артыбаш и отдохнем перед завтрашней дорогой.

Телецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибы
5 день

Дорога домой

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. Дорога займет около 3,5-4 часов, к обеду мы будем уже в городе. Можете брать билеты на послеобеденные и вечерние рейсы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в отелях: по программе (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме билетов на водопады Телецкого озера
  • Питание по программе: завтраки, 2 ужина
  • Услуги гида-водителя
  • Можем организовать тур для 2-4 человек практически в любую дату - по запросу
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Обеды и 2 ужина
  • Страховка от клеща (при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
  • Посещение Марс-2 (стоимость - по запросу)
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб. за 1 водопад (только наличные!)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
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К
22 июня 2023
Я очень осталась довольна моим путешествием ❤️ сейчас посадка на самолёт даже улетать не хочется. Гиды просто молодцы, мастера своей работы, выражаю огромную благодарность вам и вашей команде 💋💋💋
Владимир
29 июля 2022
Путешествие было интересным, местами трудным- это спуск с горы, где смотрели Каменные Грибы, местами страшным (это для меня был спуск на машине с перевала). Водители по маршруты были хорошими специалистами и люди нас встречались доброжелательные. Гейзерово озеро очень необычное и красивое. Это обязательно нужно посмотреть. Всем рекомендую этот увлекательный тур.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыОстров ПатмосПопулярные местаПрирода и пейзажиТелецкое озероВодные развлеченияНа катереЧуйский тракт

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