Калейдоскоп Алтая

Комбинированные туры по Алтаю представляют собой уникальный шанс увидеть огромное количество природных

5
3 отзыва
Комбинированные туры по Алтаю представляют собой уникальный шанс увидеть огромное количество природных и созданных людьми достопримечательностей Горного Алтая.

Легкий, обзорный маршрут по Республике Алтай станет прекрасным вариантом для того, чтобы провести отпуск всей семьёй, включая детей старше 10 лет. В то же время активный тур позволит попробовать свои силы в различных видах туризма.
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Ближайшие даты:
16
июн
30
июн
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июл
28
июл
11
авг
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авг

Что вас ожидает 🤩

Великолепная панорама долины реки Катунь
Великолепная панорама долины реки Катунь
На кресельном подъемнике поднимемся на обзорную площадку горы Синюха
Алтайский марс
Алтайский марс
Сделаем необычные фото на фоне всевозможных оттенков красных, оранжевых и сине-зелено-фиолетовых гор Кызыл-Чина
Секреты Алтайского меда
Секреты Алтайского меда
Отправимся на пасеку и узнаем о том, как живут и трудятся алтайские пчелы, а также об особенностях Алтайского меда
Освежающий сплав по реке Катунь
Освежающий сплав по реке Катунь
Увлекательный сплав с посещением Камышлинского водопада
Прекрасное Телецкое озеро
Прекрасное Телецкое озеро
Увидим жемчужину Алтая и совершим приятную прогулку на катере
Летние домики
Летние домики
Будем жить в деревянных летних домиках – поближе к природе!

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска согласно графика прилета самолетов, групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска предоставляется бесплатно.

Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с группой и гидом, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:45.

Встреча тех кто прибыл на более поздних рейсах либо из Барнаула.

Во время до заселения неспешные прогулки по окрестностям отеля.

Обед в ресторане эко-отеля Таежник.

После обеда – размещение в деревянных домиках эко-отеля «Таежник» либо турбазе Лазурная (возможна замена средств размещения).

Заселение в номера с 14:00.

Свободное время.

Ужин в кафе.

Вечер знакомств у костра.

Протяженность: пешком – 3 км.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Сплав с посещением Камышлинского водопада

Завтрак в кафе.

В этот день путешественникам предстоит водное приключение – сплав по довольно спокойному участку реки Катунь – в её нижнем течении.

После завтрака – знакомство с гидом-водником, подбор и получение снаряжения, переезд к месту начала сплава, в районе села Усть-Сема.

Инструктаж по технике безопасности на воде, выход на маршрут.

Сплав осуществляется на специальных судах – рафтах, поэтому второе название сплава – рафтинг.

Обед в виде перекуса.

После экскурсии на водопад и обеда сплав продолжится и окончится в районе памятника В. Я. Шишкову, рядом с эко-отелем Таёжник.

В этот день туристов ждет посещение жаркой баньки.

Ужин.

Место старта и финиша может быть изменено в зависимости от погодных условий и уровня воды, по решению команды гидов.

Протяженность: сплав – 22 км.

Сплав с посещением Камышлинского водопадаСплав с посещением Камышлинского водопадаСплав с посещением Камышлинского водопадаСплав с посещением Камышлинского водопада
3 день

Конная прогулка, Тавдинские пещеры и пасека

Завтрак в кафе.

Выезд к месту начала конной прогулки в пос. Катунь близ села Ая.

Инструктаж по технике безопасности и управлению лошадьми, выход на маршрут к скале Чертов палец.

С обзорной площадки у скалы открывается великолепный вид на долину реки Катунь.

После прогулки – переезд до эко-отеля Таежник на обед, после обеда – выезд на экскурсию в Тавдинские пещеры, гостям региона предстоит посещение Большой Тавдинской пещеры, и козьей тропки с выходом на обзорную площадку.

По окончании экскурсии переезд на пасеку, где можно не только послушать рассказ о пчелках, проживающих на пасеке и познакомиться с устройством ульев, но и попробовать поспать на пчелах и конечно же приобрести продукцию пчеловодства.

После экскурсии возвращение в отель, ужин в ресторане эко-отеля «Таежник»

Протяженность: авто 60 км, кони 8 км, пешком – 2 км.

Конная прогулка, Тавдинские пещеры и пасекаКонная прогулка, Тавдинские пещеры и пасекаКонная прогулка, Тавдинские пещеры и пасекаКонная прогулка, Тавдинские пещеры и пасекаКонная прогулка, Тавдинские пещеры и пасека
4 день

ГЛК "Манжерок". Переезд до природного парка "Уч-Энмек"

Завтрак кафе.

После завтрака освобождение номеров средства размещения, после чего выезд на экскурсию в ГЛК «Манжерок», на гору Малая Синюха, на обзорную площадку которой гостей Алтая доставит современный подъемник гондольного типа, при хороших погодных условиях и мобильности группы будет возможность подняться на кресельном подъемнике на верхнюю площадку всесезонного комплекса.

По окончании экскурсии – возвращение на обед.

Обед в кафе эко-отеля Таежник с 13:00 до 13:45.

Выезд далее по маршруту в 14:00.

Возможно присоединение к группе участников тура "Радуга Горного Алтая", смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (туристы все прибыли с утра и никого ждать не нужно или был задержан какой-то авиа-рейс и кто-то из туристов прибыл позже).

Переезд до кордона Ару-Кем, который расположен в заповедной зоне Каракольской долины.

По дороге посещение этно-музея в с. Кулада.

Единственная ночь, где размещение в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос).

Протяженность: авто 160 км.

ГЛК "Манжерок". Переезд до природного парка "Уч-Энмек"ГЛК "Манжерок". Переезд до природного парка "Уч-Энмек"ГЛК "Манжерок". Переезд до природного парка "Уч-Энмек"ГЛК "Манжерок". Переезд до природного парка "Уч-Энмек"
5 день

Озеро Ару-Кем, переезд до с. Чибит

Завтрак в кафе кордона.

Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км).

По возвращении на кордон – обед, после обеда – возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к Кочевник (либо аналогичного в районе с. Акташ), по дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.

Чуйский тракт – дорога входящая в ТОР-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты – во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.

Размещение в домиках с удобствами на территории – душ на территории, эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.

Ужин в кафе.

Протяженность: авто 200 км, пешком – 8 км.

Озеро Ару-Кем, переезд до с. ЧибитОзеро Ару-Кем, переезд до с. ЧибитОзеро Ару-Кем, переезд до с. ЧибитОзеро Ару-Кем, переезд до с. ЧибитОзеро Ару-Кем, переезд до с. Чибит
6 день

Алтайский Марс и Гейзерное озеро

Завтрак в кафе.

Выезд на экскурсию.

Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов.

Первым объектом посещения станет уникальный водный объект – так называемое «гейзерное» озеро, со дня которого из голубой глины периодически вырывается воздух.

Образуя причудливые картины на поверхности воды.

Место является очень знаменитым среди путешественников.

Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией перед гостями региона откроются великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, остановка предусмотрена на смотровой площадке, где путешественники не только насладятся видами тракта и гор, но и сохранят множество фотографий на память.

Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемого туристами "Алтайским Марсом" за то, что земля и склоны гор на нем всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.

Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого.

Но и второго "Марса".

Обед на "Марсе" (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.

Баня.

Возможна перестановка экскурсий местами.

Протяженность: пешком 4 км, авто 120 км.

Алтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озеро
7 день

Переезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе.

Выселение из домиков.

Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.

Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.

Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала – самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, увидят озеро Киделю.

Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.

Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.

Запечатлев на память красивые виды – туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.

Чулышманская долина – место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи.

Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.

Размещение на туркомплексе, ужин, баня.

Протяженность: авто 120 км, пешком 5 км.

Переезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-ЯрыкПереезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-ЯрыкПереезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-ЯрыкПереезд в долину реки Чулышман, перевал Кату-Ярык
8 день

Пешая экскурсия на водопад Куркуре

Завтрак в кафе.

После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины – Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.

Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум.

Который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.

После возвращение в средство размещения, обед в кафе.

Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.

Вечером ужин и баня.

Протяженность: пешком 13 км.

Пешая экскурсия на водопад КуркуреПешая экскурсия на водопад КуркуреПешая экскурсия на водопад КуркуреПешая экскурсия на водопад Куркуре
9 день

Каменные грибы, Телецкое озеро, с. Артыбаш

Завтрак в кафе.

Выезд по маршруту на автомобиле повышенной проходимости по долине реки Чулышман.

Первая остановка в пути – берег Чулышмана напротив уникального природного явления – Каменных грибов, где переправившись через реку на лодках, группа отправляется в пешую экскурсию к грибам.

По окончании экскурсии возвращение к транспортному средству и переезд до мыса Кырсай – южного берега Телецкого озера.

Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.

По пути остановка на водопаде Корбу, где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш, где покинув катера, туристы отправляются к средству размещения т/к Исток.

Размещение.

Ужин.

Протяженность: авто 80 км, катер 75 км.

Каменные грибы, Телецкое озеро, с. АртыбашКаменные грибы, Телецкое озеро, с. АртыбашКаменные грибы, Телецкое озеро, с. АртыбашКаменные грибы, Телецкое озеро, с. Артыбаш
10 день

Экскурсия в музей имени Анохина. Отъезд

Завтрак в кафе.

Выселение из номеров.

Выезд по маршруту.

Переезд до города Горно-Алтайск, пешая экскурсия на гору Туу-Кайя, после которой будет организован обед в кафе города.

После обеда экскурсия в национальный музей им. Анохина.

После экскурсии в музей окончание программы, тех гостей, которые улетают на следующий день, развезут по отелям города, в которых они забронировали номера, либо в аэропорт тех, кто улетает в этот вечер (билеты можно приобретать на рейсы с отправлением после 16:00).

Тем, кто забронировал проживание в доп. ночь вне пределов города и с. Майма, гид поможет забронировать такси или подскажет каким автобусом можно добраться.

Те, кто желает отправиться в Барнаул или Новосибирск могут уехать на рейсовых автобусах Горно-Алтайского автовокзала либо с таксистами.

Проживание

Тур предусматривает проживание в летних деревянных домиках с удобствами на территории (душ, туалет).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • 88 000 руб. /чел. – при двухместном размещении в домиках (кроме ночи на кордоне);.
  • 110 000 руб. /чел. – при одноместном размещении в домиках (кроме ночи на кордоне);.

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник»

3 ночи

Туристский комплекс «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Размещение в летних домиках, удобства на территории.

Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»

Кордон «Ару-кем»

1 ночь

Размещение в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос)

Кордон «Ару-кем»Кордон «Ару-кем»Кордон «Ару-кем»Кордон «Ару-кем»Кордон «Ару-кем»

Эко-комплекс «Кочевник»

2 ночи

Размещение в домиках с удобствами на территории – душ на территории.

Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.

В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.

Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»

Туркомплекс в Чулышманской долине

2 ночи

Туркомплекс в Чулышманской долине, удобства на территории.

Туркомплекс «Исток»

1 ночь

Отель «Туркомплекс ИСТОК» расположен в селе Артыбаш Республики Алтай. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Размещение в летних домиках с удобствами на территории (умывальник, душ и туалет).

Туркомплекс «Исток»Туркомплекс «Исток»Туркомплекс «Исток»Туркомплекс «Исток»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе)
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Работа инструкторов
  • Работа инструктора водного туризма
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных о объектов (в соответствии с программой тура)
  • Аренда катера по Телецкому озеру
  • Оплата проживания в домиках без удобств
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты к достопримечательностям
  • Переправы через реку Чулышман (к водопаду Куркуре и Каменным грибам)
  • Бани по программе
  • Мед. страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска, предоставляемого в подарок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка "Антиклещ" – 400 руб.
  • Проживание до и после окончания тура
  • Баня, сверх программы
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.

Как организовано питание на маршруте?

Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе).

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 10 лет, либо с 7 лет (без участия в сплаве);

Какие особенности маршрута?
  • Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель;
  • На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
  • На маршрут допускаются дети в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность);
  • В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
  • Страховка "Антиклещ" не входит в стоимость тура, её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агенстве самостоятельно;
  • График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и иных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
  • Места размещения могут быть заменены туроператором по техническим и иным причинам;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?

Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.

Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.

Как организована страховка на воде?

На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

На чем будем передвигаться?

Большую часть активного тура Калейдоскоп Алтая туристы преодолевают на пассажирском микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили повышенной проходимости, типа УАЗ. Тур «Калейдоскоп Алтая» также предполагает сплав по нижнему участку реки Катунь (2 категории сложности), конную прогулку и пешие экскурсии к природным объектам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 окт 2022
Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
О
11 окт 2022
Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо
С
19 сен 2022
:)

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Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
39 000 за 1 человека
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Зарядиться энергией сакральных мест и познакомиться с культурой и историей
В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 09:30 до 10:00....
4 дек
18 дек
15 апр
22 апр
37 400 за 1 человека
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
от 44 870 за 1 человека
Первое знакомство с Алтаем
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ivan
Ivan
Нет отзывов
Первое знакомство с Алтаем
Экскурсия по Чемальскому району позволит прикоснутся к великолепному миру Горного Алтая
Аэропорт, 1
10 000 за всё до 5 чел.
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Горно-Алтайск
22 ноя
25 ноя
29 ноя
2 дек
25 900 за 1 человека
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
42 900 за 1 человека
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