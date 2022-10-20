Встреча в аэропорту Горно-Алтайска согласно графика прилета самолетов, групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска предоставляется бесплатно.
Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с группой и гидом, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:45.
Встреча тех кто прибыл на более поздних рейсах либо из Барнаула.
Во время до заселения неспешные прогулки по окрестностям отеля.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник.
После обеда – размещение в деревянных домиках эко-отеля «Таежник» либо турбазе Лазурная (возможна замена средств размещения).
Заселение в номера с 14:00.
Свободное время.
Ужин в кафе.
Вечер знакомств у костра.
Протяженность: пешком – 3 км.
Завтрак в кафе.
В этот день путешественникам предстоит водное приключение – сплав по довольно спокойному участку реки Катунь – в её нижнем течении.
После завтрака – знакомство с гидом-водником, подбор и получение снаряжения, переезд к месту начала сплава, в районе села Усть-Сема.
Инструктаж по технике безопасности на воде, выход на маршрут.
Сплав осуществляется на специальных судах – рафтах, поэтому второе название сплава – рафтинг.
Обед в виде перекуса.
После экскурсии на водопад и обеда сплав продолжится и окончится в районе памятника В. Я. Шишкову, рядом с эко-отелем Таёжник.
В этот день туристов ждет посещение жаркой баньки.
Ужин.
Место старта и финиша может быть изменено в зависимости от погодных условий и уровня воды, по решению команды гидов.
Протяженность: сплав – 22 км.
Завтрак в кафе.
Выезд к месту начала конной прогулки в пос. Катунь близ села Ая.
Инструктаж по технике безопасности и управлению лошадьми, выход на маршрут к скале Чертов палец.
С обзорной площадки у скалы открывается великолепный вид на долину реки Катунь.
После прогулки – переезд до эко-отеля Таежник на обед, после обеда – выезд на экскурсию в Тавдинские пещеры, гостям региона предстоит посещение Большой Тавдинской пещеры, и козьей тропки с выходом на обзорную площадку.
По окончании экскурсии переезд на пасеку, где можно не только послушать рассказ о пчелках, проживающих на пасеке и познакомиться с устройством ульев, но и попробовать поспать на пчелах и конечно же приобрести продукцию пчеловодства.
После экскурсии возвращение в отель, ужин в ресторане эко-отеля «Таежник»
Протяженность: авто – 60 км, кони – 8 км, пешком – 2 км.
Завтрак кафе.
После завтрака освобождение номеров средства размещения, после чего выезд на экскурсию в ГЛК «Манжерок», на гору Малая Синюха, на обзорную площадку которой гостей Алтая доставит современный подъемник гондольного типа, при хороших погодных условиях и мобильности группы будет возможность подняться на кресельном подъемнике на верхнюю площадку всесезонного комплекса.
По окончании экскурсии – возвращение на обед.
Обед в кафе эко-отеля Таежник с 13:00 до 13:45.
Выезд далее по маршруту в 14:00.
Возможно присоединение к группе участников тура "Радуга Горного Алтая", смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (туристы все прибыли с утра и никого ждать не нужно или был задержан какой-то авиа-рейс и кто-то из туристов прибыл позже).
Переезд до кордона Ару-Кем, который расположен в заповедной зоне Каракольской долины.
По дороге посещение этно-музея в с. Кулада.
Единственная ночь, где размещение в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос).
Протяженность: авто – 160 км.
Завтрак в кафе кордона.
Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км).
По возвращении на кордон – обед, после обеда – возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к Кочевник (либо аналогичного в районе с. Акташ), по дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.
Чуйский тракт – дорога входящая в ТОР-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты – во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.
Размещение в домиках с удобствами на территории – душ на территории, эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.
Ужин в кафе.
Протяженность: авто – 200 км, пешком – 8 км.
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов.
Первым объектом посещения станет уникальный водный объект – так называемое «гейзерное» озеро, со дня которого из голубой глины периодически вырывается воздух.
Образуя причудливые картины на поверхности воды.
Место является очень знаменитым среди путешественников.
Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией перед гостями региона откроются великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, остановка предусмотрена на смотровой площадке, где путешественники не только насладятся видами тракта и гор, но и сохранят множество фотографий на память.
Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемого туристами "Алтайским Марсом" за то, что земля и склоны гор на нем всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.
Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого.
Но и второго "Марса".
Обед на "Марсе" (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.
Баня.
Возможна перестановка экскурсий местами.
Протяженность: пешком – 4 км, авто – 120 км.
Завтрак в кафе.
Выселение из домиков.
Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.
Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.
Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала – самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, увидят озеро Киделю.
Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.
Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Запечатлев на память красивые виды – туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.
Чулышманская долина – место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи.
Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.
Размещение на туркомплексе, ужин, баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе.
После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины – Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.
Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум.
Который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.
После возвращение в средство размещения, обед в кафе.
Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.
Вечером ужин и баня.
Протяженность: пешком – 13 км.
Завтрак в кафе.
Выезд по маршруту на автомобиле повышенной проходимости по долине реки Чулышман.
Первая остановка в пути – берег Чулышмана напротив уникального природного явления – Каменных грибов, где переправившись через реку на лодках, группа отправляется в пешую экскурсию к грибам.
По окончании экскурсии возвращение к транспортному средству и переезд до мыса Кырсай – южного берега Телецкого озера.
Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.
По пути остановка на водопаде Корбу, где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш, где покинув катера, туристы отправляются к средству размещения т/к Исток.
Размещение.
Ужин.
Протяженность: авто – 80 км, катер – 75 км.
Завтрак в кафе.
Выселение из номеров.
Выезд по маршруту.
Переезд до города Горно-Алтайск, пешая экскурсия на гору Туу-Кайя, после которой будет организован обед в кафе города.
После обеда экскурсия в национальный музей им. Анохина.
После экскурсии в музей окончание программы, тех гостей, которые улетают на следующий день, развезут по отелям города, в которых они забронировали номера, либо в аэропорт тех, кто улетает в этот вечер (билеты можно приобретать на рейсы с отправлением после 16:00).
Тем, кто забронировал проживание в доп. ночь вне пределов города и с. Майма, гид поможет забронировать такси или подскажет каким автобусом можно добраться.
Те, кто желает отправиться в Барнаул или Новосибирск могут уехать на рейсовых автобусах Горно-Алтайского автовокзала либо с таксистами.
Тур предусматривает проживание в летних деревянных домиках с удобствами на территории (душ, туалет).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Туристский комплекс «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Размещение в летних домиках, удобства на территории.
Размещение в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос)
Размещение в домиках с удобствами на территории – душ на территории.
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
Туркомплекс в Чулышманской долине, удобства на территории.
Отель «Туркомплекс ИСТОК» расположен в селе Артыбаш Республики Алтай. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Размещение в летних домиках с удобствами на территории (умывальник, душ и туалет).
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 10 лет, либо с 7 лет (без участия в сплаве);
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),
Большую часть активного тура Калейдоскоп Алтая туристы преодолевают на пассажирском микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили повышенной проходимости, типа УАЗ. Тур «Калейдоскоп Алтая» также предполагает сплав по нижнему участку реки Катунь (2 категории сложности), конную прогулку и пешие экскурсии к природным объектам.