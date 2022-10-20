1 день

Заезд

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска согласно графика прилета самолетов, групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска предоставляется бесплатно.

Переезд до эко-отеля Таежник, знакомство с группой и гидом, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:45.

Встреча тех кто прибыл на более поздних рейсах либо из Барнаула.

Во время до заселения неспешные прогулки по окрестностям отеля.

Обед в ресторане эко-отеля Таежник.

После обеда – размещение в деревянных домиках эко-отеля «Таежник» либо турбазе Лазурная (возможна замена средств размещения).

Заселение в номера с 14:00.

Свободное время.

Ужин в кафе.

Вечер знакомств у костра.

Протяженность: пешком – 3 км.