Алтайский Марс – туры в Горно-Алтайске

Найдено 24 тура в категории «Алтайский Марс» в Горно-Алтайске, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Настоящий Алтай. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Алтайское чудо света. Каменные грибы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
36 900 за человека
Золотой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Майские на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские на Алтае
Начало: село Манжерок
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 74 500 за человека
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
20 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 87 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000 за человека
Майские на Алтае. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские на Алтае. Автотур
Начало: г. Горно-Алтайск
27 апр в 10:00
7 мая в 10:00
69 500 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900 за человека
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100 за человека
Пейзажи Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Пейзажи Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
59 900 за человека
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200 за человека
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800 за человека
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Калейдоскоп Алтая
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайское чудо света. Каменные грибы
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
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  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Радуга весеннего Алтая
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
    Одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. Была в 93 странах, поэтому редко уже чему- то удивляюсь. Но Алтай «зацепил», потрясающая природа и какая - то мистическая атмосфера. Однозначно - в пятерку лучших моих туров
  • С
    Софья
    21 октября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до самолета и всё, можно
    читать дальше

    отключать голову. Лучший на свете гид Михаил поймал у выхода из аэропорта, взял за ручку и отпустил ручку только через 10 дней в Горно-Алтайске. Что делал Михаил: рассказывал интересные факты, вел почти все экскурсии, организовывал досуг, давал ответы на все глупые вопросы, следил чтоб все кушали, вовремя пили водичку и везде дружно ходили. Красиво всё, все места невероятные. С погодой повезло. Октябрь и конец сезона вышли в паре очень удачно: мы ходили везде единственной группой первую половину тура в футболках и толстовках, вторую часть в холодных землях ходили в курточках. Домой вернулась с ощущением полного отдыха. Очень переживала что еду одна, но одиночек в туре было достаточно, так что все быстро подружились и расставались с большой грустью. Спасибо большому Алтаю за тур и большое спасибо Михаилу за то, что он - это он <3

    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя доВ первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Алтайский Марс»

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  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
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