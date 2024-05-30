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отключать голову. Лучший на свете гид Михаил поймал у выхода из аэропорта, взял за ручку и отпустил ручку только через 10 дней в Горно-Алтайске. Что делал Михаил: рассказывал интересные факты, вел почти все экскурсии, организовывал досуг, давал ответы на все глупые вопросы, следил чтоб все кушали, вовремя пили водичку и везде дружно ходили. Красиво всё, все места невероятные. С погодой повезло. Октябрь и конец сезона вышли в паре очень удачно: мы ходили везде единственной группой первую половину тура в футболках и толстовках, вторую часть в холодных землях ходили в курточках. Домой вернулась с ощущением полного отдыха. Очень переживала что еду одна, но одиночек в туре было достаточно, так что все быстро подружились и расставались с большой грустью. Спасибо большому Алтаю за тур и большое спасибо Михаилу за то, что он - это он <3