Символы Алтая. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур «Символы Алтая. Экскурсионный тур» на 7 дней

5
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Это путешествие предоставит прекрасную возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего за неделю, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на автомобиле. Во время тура вы не только насладитесь величием Алтайских гор, но и узнаете в чем тайна алтайского марала, почему горный мед считается самым лучшим, сможете лично сделать аутентичный алтайский сувенир из войлока, попробуете свои силы в сыроварении и побываете в настоящих карстовых пещерах. 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на туркомплекс “Таёжник”. Экскурсия в музей Анохина и этно-галерею &quot;Юрта&quot;

Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).

Размещение в номерах согласно выбранной категории.

Сбор группы.

Прибытие в эко-отель "Таёжник".

Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 11-00 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.

Заселение сразу после прибытия в эко-отель в номера согласно выбранной категории размещения.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед в кафе эко-отеля “Таежник”

Экскурсия в Национальный музей им. Анохина

Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.

В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения. Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-галерея "Юрта".

Войлочный мастер-класс.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.

Ужин в кафе "Таежник"

Концерт горлового пения.

Протяженность: на авто – 66 км.

2 день
Камышлинский водопад, сырный Мастер-класс, зубровый питомник и ботанический сад

Экскурсия на Камышлинский водопад и Сырный мастер-класс

Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”

В этот день туристы совершат водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

После прогулки – гости Алтая посетят сырный Мастер-класс в деревне Берендеевка, где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его.

Обед в кафе на территории этно-отеля “Берендеевка”

После обеда экскурсия на зубровом питомнике и ботаническом саде.

Ужин в кафе “Таёжник”

Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.

3 день
Экскурсия &quot;Были и легенды Чуйского тракта&quot;

Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”

Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт -– по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта,

Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе "Катюша".

Также гостей ждет встреча с древней историей в ур.Калбак-Таш.

Заканчивается полный впечатлений день размещением в эко-комплексе "Кочевник", либо аналогичном.

Ужин в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”.

Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.

4 день
Экскурсия &quot;Марсианские хроники Алтайских гор&quot;

Завтрак в кафе туркомплекса "Кочевник"

В первой половине дня путешественников ждет путешествие в ур. Кызыл-Чин, именуемое среди туристов "Алтайским Марсом" из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.

Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.

По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом и фотосессия на его фоне.

Переезд до с.Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение "Марсового поля - 1".

Возвращаясь назад, гости региона посетят уникальное место "Гейзерное" озеро.

Обед в придорожном кафе.

После обеда группа выдвигается обратно, в эко-отель “Таежник”.

Санитарная остановка на Семинском перевале.

Ужин в кафе “Таёжник”.

Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.

5 день
Экскурсии: Мараловодческое хозяйство, пасека, ГЛК “Манжерок”

Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение мараловодческого хозяйства, пасеки, Тавдинских пещер.

Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.

Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт. Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.

Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

- узкий проход, протяженность - 12 м;

- подъем по козьей тропе.

Обед в кафе "Таежник".

После обеда Экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

Далее мы едем в гости к еще одному из символов Алтая – маралу. 

Разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков.

Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.

Эти животные удивительно красивы, но разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья – пантов, молодых рогов, которые широко применяются в оздоровительных целях.

Подробнее о маралах и о процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства.

Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”

Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 4 км.

6 день
Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”

Завтрак в кафе “Таёжник”

Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера.

Пять живописных водопадов - Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м). 

Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.

Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.

Экскурсия на моторном катере.

Обед в кафе у водопада Корбу.

Возвращение на эко-отель "Таежник".

Ужин в кафе “Таёжник”.

Протяженность: на авто – 400 км, катер – 40км, пешком – 1 км.

7 день
Отъезд

Выезд.

Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”

Выезд согласно выбранного варианта доставки.

В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета, время группового выезда оговаривается накануне выезда, туристы, которые хотят уехать вне группового трансфера – оплачивают его отдельно.

В этот день есть возможность позднего выезда из эко-отеля "Таежник"

За дополнительную плату:

В этот день мы можем организовать для наших гостей сплав по нижнему участку реки Катунь продолжительностью от 1 часа до 5 часов на воде.

Также есть возможность попробовать свои силы в верховой езде во время конной прогулки.

Обед в стоимость не входит.

Возможно изменение программы по порядку экскурсионных дней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание в кафе
  • Перевозки согласно программе тура
  • Оплата проживания в туркомплексах «Таежник» и «Кочевник»
  • Аренда катера
  • Работа инструкторов
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов в соответствии с программой тура
  • Концерт горлового пения
  • Страховка: медицинская и от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща
  • Дополнительная программа, согласно описания тура (сплав, конная прогулка)
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т.д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
  4. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
  5. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле:
    • толстовка или свитер;
    • шапочка;
    • теплые носки;
    • утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
  6. Удобная верхняя одежда:
    • брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур);
    • не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  7. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т.п.) обязательно!
  8. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  9. Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
  10. Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
  11. Средства личной гигиены.
  12. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  13. Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
Особенности тура
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
  • Предусмотрена возможность раннего заселения и позднего выселения из номеров эко-отеля "Таежник"
  • Маршрут подойдет для всех желающих, он не требует особой физической подготовки;
  • На туре работают 1-2 экскурсовода имеющих большой опыт работы и специальную подготовку;
  • Внутримаршрутные перевозки осуществляются на комфортном микроавтобусе туристического класса
  • Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по письменной доверенности);
  • В стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах»
  • Страховка от клеща приобретается желающими за дополнительную плату в размере 400,00 рублей, срок действия страховки 1 год.
  • в один из дней возможна организация сплава или конной прогулки за доп.плату
Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут подойдет для всех желающих.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка в стоимость тура?

Организация трансфера
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до эко-отеля "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у эко-отеля Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от эко-отеля Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у эко-отеля Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из эко-отеля “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории. 
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
 

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 авг 2021
Давно была мечта посетить Горный Алтай. Понравилось очень!!! Благодаря отличной организации тура, прекрасному гиду - Ксении, отличному питанию (особенно хотелось бы отметить питание и обслуживание на туркомплексе "Таёжник") и погоде, оставалось только впитывать бесконечно эту необыкновенную красоту вокруг. Осталось много фотографий, впечатлений и желание посетить другие места нашей прекрасной страны.
Т
28 июля 2021
Интересный, познавательный, не утомительный, несмотря на длительные переезды, тур. Проехали очень много, особенно при путешествии по Чуйскому тракту, но благодаря частым остановкам, посещениям природных и исторических памятников, дорога не показалась долгой. За 7 дней увидели очень много, природа Алтая прекрасна и разнообразна, увидели конечно не все, но достаточно для того, чтобы полюбить этот край. Отдельная благодарность гиду Сергею. Внимательный, доброжелательный, позитивный человек, любящий Алтай, много знающий о крае. Благодаря туру "Символы Алтая" я увидела чудесный самобытный край, прекрасную природу, познакомилась с замечательными, интересными, талантливым представителями Алтая. Очень хотелось бы побывать на Алтае ещё.
О
9 сен 2020
Грамотная организация тура, маршрут проходит по очень красивым и знаковым местам. Все очень понравилось!

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