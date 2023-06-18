Отправляемся в путешествие по Алтаю с максимальным комфортом и множеством приключений: попробуем себя в моторафтинге и сплавах, будем гулять по хвойным лесам и вдоволь надышимся свежими ароматами, увидим слияние Чемала и Катуни и поднимемся к бирюзовым Каракольским озёрам на склоны хребта Иолго.



В путешествии вам не придётся ломать голову над едой — 3-разовое питание уже включено, и транспортом — всё уже продумано! Вам останется лишь снимать головокружительные пейзажи и напитываться энергией главных мест силы.