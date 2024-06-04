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Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемал»
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- Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
- Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
- Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
- Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
- Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
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