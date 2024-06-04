Чемал – туры в Горно-Алтайске

Найдено 9 туров в категории «Чемал» в Горно-Алтайске, цены от 32 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900 за человека
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000 за человека
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000 за человека
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
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    впала просто всостояние шока и превратилась в глаза/уши/нос. Унесла с собой самые красивые виды и неповторимые запахи алтайской природы. Я была в составе группы из 3 человек, и нас возил по локациям сам гид Алексей. И это было просто волшебно. Настолько эрудированного, подвижного и отзывчивого проводника я еще не встречала. Я считаю, что мне очень повезло с выбором этого тура! Благодарю всех, кто причастен к нему, и обязательно буду рекомендовать!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
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    гид очень интересно рассказывал и про места и истории, связанные с Алтаем, историей, народом, хорошие интересные разговоры в машине тоже были) Заезжали в магазины и останавливались во вкусных аутентичных местах на обед. по надобности. За нами машина приехала прямо в отель и потом также завезли. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
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    Нам безумно повезло застать и жаркую погоду, и грибной дождик, и туман, который парил над землей, обнимая горы колечком. В общем, не описать словами, приезжайте и насладитесь Алтаем воочию! Особенно вам повезет, если окажетесь в надежных руках гида Татьяны! Она прекрасно знает родные места, флору и фауну региона, поэтому с радостью и любовью расскажет об увиденных на склонах растениях и животных. Еще она знает отдаленные уголки и площадки, откуда открываются невероятные виды! А еще с Татьяной не соскучиться, в самом хорошем смысле этого слова, - с ней даже поездка по Чуйскому тракту длинной в 6 часов пролетит незаметно и весело, т. к. у Татьяны есть свои секретики (не будем раскрывать их все:) В общем произошел полный метч и гармония! Казалось, что приехали в гости к старым-добрым друзьям! Немножко жаль, что маральник почти совсем отцвел, так как весна была ранняя, но и в этом были свои плюсы, - все излюбленные туристами места были не такими заполненными, как в жаркий сезон. В общем уехали в полном восторге и с миллионом фотографий, которые навсегда захочется сохранить в сердечке и на пленке, чтобы пересматривать и расплываться в теплом улыбке ☺️ Приезжайте тоже! Вам понравится! 🫶

    Были в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах мая

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемал»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
  2. Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
  3. Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
  4. Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
  5. Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Чемал" можно забронировать 9 авторских туров от 32 900 до 114 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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