1 день

Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»

Встреча гостей в городах прибытия (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».

9:00 Завтрак в кафе (за свой счет) Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район озера Телецкого, по дороге рассказы гида об Алтае, о Телецком озере, знакомство, игры, красивая тематическая музыка.

12:30 Прибытие на горнолыжный центр «Телецкий».

Подъем на вершину горы, небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.

16:00 Заезд в магазин и заселение в отели.

Номера с комфортом класса ВИП и стандарт, потрясающие виды, берег Телецкого, каток на территории отеля Горное озеро.