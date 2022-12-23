Встреча гостей в городах прибытия (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».
9:00 Завтрак в кафе (за свой счет) Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район озера Телецкого, по дороге рассказы гида об Алтае, о Телецком озере, знакомство, игры, красивая тематическая музыка.
12:30 Прибытие на горнолыжный центр «Телецкий».
Подъем на вершину горы, небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.
16:00 Заезд в магазин и заселение в отели.
Номера с комфортом класса ВИП и стандарт, потрясающие виды, берег Телецкого, каток на территории отеля Горное озеро.
09:00 – 10:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 – 12:00 Свободное время, катание на коньках по Телецкому озеру на территории отеля "Горное озеро".
12:00 Выезд на Горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах или сноуборде.
Для тех, кто не катается есть возможность взять снегоходную экскурсию (оплачивается дополнительно 2500 руб. /чел.) доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.
18:00 Возвращение в отели, баня для желающих.
09:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 12:00 Свободное время, катание на коньках.
12:00 Сбор вещей в автобус.
Прогулка до замерзшего каскадного водопада «Третья речка».
14:00 Обед в кафе.
Посещение галереи художника и сувенирных лавок, желающие могут отправиться на конную экскурсию (оплачивается дополнительно).
15:00 Выезд в туристический район Нижняя Катунь.
19:00 Заселение в прекрасный атмосферный отели, ужин, баня.
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.
Нас ждут: высокие горы, огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининский мост, Ининские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620км).
Обед в кафе алтайской национальной кухни, сувенирные лавки.
21:00 Возвращение в отели.
Отдых, заключительный вечер, встреча Рождества, праздничный ужин.
8:00 Завтрак.
9:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.
Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе, выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).
16:00 Выезд домой.
Тур предусматривает проживание в отелях на берегу Телецкого озера (2 ночи) и на берегу реки Катуни (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиницы
|Стоимость
|База отдыха «Алтын-Кель», номер Стандарт + Эко-отель «Алтика», номер Стандарт
|47 200
|База отдыха «Алтын-Кель», номер Стандарт + Отель «Золотые пески», номер Люкс
|47 200
|Туристический комплекс «Горное озеро», номер ВИП + Купольный отель «Вдох»
|59 900
Одноместное размещение не предусмотрено.
На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально, не распространяются на эко-отель «Алктика»):
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств — общая кухня и туристическое бюро.
Номера класса "Стандарт" с балконом, в номере есть одна двуспальная, или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, чайник и работает бесплатный Wi-Fi.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
"Горное озеро" очень красивый уютный отель на берегу Телецкого, где есть собственный каток, сделанный прямо на озере. К услугам гостей — ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также бесплатная частная парковка.
Номера класса ВИП (с видом на озеро), в номере есть одна двуспальная, или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор.
По утрам в туристическом комплексе «Горное озеро» сервируют завтрак по меню. Города Усть-Пыжа и Новотроицк находятся в 22 км от курортного отеля «Туристический комплекс Горное озеро». Расстояние до аэропорта Горно-Алтайск составляет 173 км.
Эко-отель «Алтика» с рестораном, баром, фитнес-центром и сезонным открытым бассейном расположен в селе Усть-Муны. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — терраса.
В номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах предоставляется чайник, а в некоторых имеется кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах установлен сейф.
Каждое утро в эко-отеле «Алтика» сервируют континентальный завтрак.
На территории обустроена детская игровая площадка.
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня и сауна с бассейном.
Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы и на Катунь.
На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Включены завтраки.
Купольный отель «Вдох» расположен в поселке Анос. К услугам гостей ресторан, терраса и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Новый вид туризма – глэмпинг, это отель на лоне природы, но со всеми удобствами, с прозрачными купольными стенами, через которые можно любоваться на горы и звезды не выходя из номера! На территории есть купольное кафе с вкусной, экологически чистой едой.
Купольный домик, в домике есть одна двуспальная кровать, камин, чайник, холодильник, ТВ, набор полотенец, санузел, возможно доп. место.
В Новосибирске встреча состоится вечером за день до тура (02.01.2023):
В Новокузнецке и Кемерово ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром (03.01.2023):
Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.
Снегоходная экскурсия – 2500 руб. /чел.
Конная экскурсия – 1000 руб. /чел.
На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.