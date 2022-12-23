Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество

Телецкое озеро - одно из красивейших озер России, младший брат Байкала и объект всемирного наследия Юнеско

Телецкое озеро – одно из красивейших озер России, младший брат Байкала и объект всемирного наследия Юнеско.

В начале января оно сказочно красиво и у вас будет шанс насладиться его панорамами во время катания на коньках и на снегоходах прямо по озеру! Приглашаем вас в тур на новогодние каникулы с проживанием на атмосферных базах отдыха, где есть возможность любоваться зимним озером через огромное панорамное окно или в красивых номерах с балкончиком и видом на лес.

Вы посетите горнолыжный курорт «Телецкий», полузамерзшую бирюзовая Катунь и одну из пяти самых красивых трасс мира – Чуйский тракт. Шикарный рождественский тур на Телецкое озеро уже ждет вас!
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Лед Алтая и Чуйский тракт. Тур на Рождество
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественская ночь
Рождественская ночь
Встретим Рождество за праздничным ужином среди Алтайских гор
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Вы отправитесь на экскурсию по одной из самых красивых трасс мира
Активный отдых
Активный отдых
Прокатитесь на лыжах или сноуборде по белоснежным склонам горнолыжного курорта «Телецкий»
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
У вас будет шанс прокатиться на снегоходах по замерзшему озеру или отправиться на конную прогулку. Выбор за вами!
Купольный глэмпинг на реке
Купольный глэмпинг на реке
Одним из вариантов размещения будут чудесные купольные домики с прозрачными стенами, через которые можно любоваться звездами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»

Встреча гостей в городах прибытия (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».

9:00 Завтрак в кафе (за свой счет) Горно-Алтайска, отправляемся в туристический район озера Телецкого, по дороге рассказы гида об Алтае, о Телецком озере, знакомство, игры, красивая тематическая музыка.

12:30 Прибытие на горнолыжный центр «Телецкий».

Подъем на вершину горы, небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.

16:00 Заезд в магазин и заселение в отели.

Номера с комфортом класса ВИП и стандарт, потрясающие виды, берег Телецкого, каток на территории отеля Горное озеро.

Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»Прибытие, отправление на горнолыжный курорт «Телецкий»
2 день

Горнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. плату

09:00 – 10:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 – 12:00 Свободное время, катание на коньках по Телецкому озеру на территории отеля "Горное озеро".

12:00 Выезд на Горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах или сноуборде.

Для тех, кто не катается есть возможность взять снегоходную экскурсию (оплачивается дополнительно 2500 руб. /чел.) доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.

18:00 Возвращение в отели, баня для желающих.

Горнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. платуГорнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. платуГорнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. платуГорнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. платуГорнолыжный курорт «Телецкий» или снегоходная экскурсия за доп. плату
3 день

Водопад «Третья речка», переезд в Нижнюю Катунь

09:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 12:00 Свободное время, катание на коньках.

12:00 Сбор вещей в автобус.

Прогулка до замерзшего каскадного водопада «Третья речка».

14:00 Обед в кафе.

Посещение галереи художника и сувенирных лавок, желающие могут отправиться на конную экскурсию (оплачивается дополнительно).

15:00 Выезд в туристический район Нижняя Катунь.

19:00 Заселение в прекрасный атмосферный отели, ужин, баня.

Водопад «Третья речка», переезд в Нижнюю КатуньВодопад «Третья речка», переезд в Нижнюю КатуньВодопад «Третья речка», переезд в Нижнюю КатуньВодопад «Третья речка», переезд в Нижнюю Катунь
4 день

Чуйский тракт и встреча Рождества

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.

Нас ждут: высокие горы, огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининский мост, Ининские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620км).

Обед в кафе алтайской национальной кухни, сувенирные лавки.

21:00 Возвращение в отели.

Отдых, заключительный вечер, встреча Рождества, праздничный ужин.

Чуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча РождестваЧуйский тракт и встреча Рождества
5 день

Завершение программы

8:00 Завтрак.

9:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.

Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе, выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).

16:00 Выезд домой.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях на берегу Телецкого озера (2 ночи) и на берегу реки Катуни (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ГостиницыСтоимость
База отдыха «Алтын-Кель», номер Стандарт + Эко-отель «Алтика», номер Стандарт47 200
База отдыха «Алтын-Кель», номер Стандарт + Отель «Золотые пески», номер Люкс47 200
Туристический комплекс «Горное озеро», номер ВИП + Купольный отель «Вдох»59 900

Одноместное размещение не предусмотрено.

На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально, не распространяются на эко-отель «Алктика»):

  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок до 12 лет – 10%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок до 12 лет с доп. местом – 20%;
  • без доп. места до 7 лет – 40%.

Варианты проживания

База отдыха «Алтын Кель»

2 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств — общая кухня и туристическое бюро.

Номера класса "Стандарт" с балконом, в номере есть одна двуспальная, или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, чайник и работает бесплатный Wi-Fi.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

База отдыха «Алтын Кель»База отдыха «Алтын Кель»База отдыха «Алтын Кель»База отдыха «Алтын Кель»База отдыха «Алтын Кель»База отдыха «Алтын Кель»

Туристический комплекс «Горное озеро»

2 ночи

"Горное озеро" очень красивый уютный отель на берегу Телецкого, где есть собственный каток, сделанный прямо на озере. К услугам гостей — ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также бесплатная частная парковка.

Номера класса ВИП (с видом на озеро), в номере есть одна двуспальная, или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор.

По утрам в туристическом комплексе «Горное озеро» сервируют завтрак по меню. Города Усть-Пыжа и Новотроицк находятся в 22 км от курортного отеля «Туристический комплекс Горное озеро». Расстояние до аэропорта Горно-Алтайск составляет 173 км.

Туристический комплекс «Горное озеро»Туристический комплекс «Горное озеро»Туристический комплекс «Горное озеро»Туристический комплекс «Горное озеро»Туристический комплекс «Горное озеро»

Эко-отель «Алктика»

2 ночи

Эко-отель «Алтика» с рестораном, баром, фитнес-центром и сезонным открытым бассейном расположен в селе Усть-Муны. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — терраса.

В номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах предоставляется чайник, а в некоторых имеется кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах установлен сейф.

Каждое утро в эко-отеле «Алтика» сервируют континентальный завтрак.

На территории обустроена детская игровая площадка.

Эко-отель «Алктика»Эко-отель «Алктика»Эко-отель «Алктика»Эко-отель «Алктика»Эко-отель «Алктика»Эко-отель «Алктика»

Отель «Золотые пески» 3*

2 ночи

Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня и сауна с бассейном.

Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы и на Катунь.

На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Включены завтраки.

Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*Отель «Золотые пески» 3*

Купольный отель «Вдох»

2 ночи

Купольный отель «Вдох» расположен в поселке Анос. К услугам гостей ресторан, терраса и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Новый вид туризма – глэмпинг, это отель на лоне природы, но со всеми удобствами, с прозрачными купольными стенами, через которые можно любоваться на горы и звезды не выходя из номера! На территории есть купольное кафе с вкусной, экологически чистой едой.

Купольный домик, в домике есть одна двуспальная кровать, камин, чайник, холодильник, ТВ, набор полотенец, санузел, возможно доп. место.

Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на удобном туристическом автобусе
  • Проживание в отелях на выбор
  • Подъемник
  • Завтраки в отеле (кроме первого дня)
  • Праздничный ужин
  • Вся экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Сопровождение профессиональными гидами
  • Посещение бани и СПА-зоны с бассейном
  • Туристическая страховка (от несчастного случая)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Завтрак в 1-ый день – примерно 350 руб.
  • Обеды и ужины – средний чек 700 руб.
  • Снегоходная и конная экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

В Новосибирске встреча состоится вечером за день до тура (02.01.2023):

  • Новосибирск – 23:30 Железнодорожный вокзал.

В Новокузнецке и Кемерово ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром (03.01.2023):

  • Кемерово – 01:00 Летний вокзал;
  • Новокузнецк – 03:30 Прокопьевское кольцо;
  • Горно-Алтайск – 09:00 Аэропорт.

Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Снегоходная экскурсия – 2500 руб. /чел.

Конная экскурсия – 1000 руб. /чел.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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