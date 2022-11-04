По знаковым местам Чуйского тракта

Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»

Бывший караванной тропой в середине 19 века, сейчас Чуйский тракт — один из символов Алтая. Вблизи от живописной трассы много примечательных мест, которые мы и будем исследовать. Поднимемся на перевалы Семинский и Чике-Таман, заедем в Калбак-Таш, известный наскальными рисунками. Побываем в урочище Кызыл-Чин с красно-жёлтыми глиняными горами.

Пешком или верхом доберёмся до Уларских водопадов и посмотрим на шумящий поток на Ильгуменском пороге. *Возможно участие с детьми от 5 лет.
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой тёплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.
Переезды осуществляются на комфортабельном авто «Honda Elysion» или аналогичном.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 21:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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