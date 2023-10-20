Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту! Нам предстоит длинный путь с головокружительными пейзажами: мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай, сделаем яркие снимки на фоне горных перевалов, вершин, озер и рек.
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Гастроужин по-алтайски
Гастроужин по-алтайски
Продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем местные наливочки
Уникальный храм на острове
Уникальный храм на острове
Нас ждет захватывающий путь по подвесному мосту к храму на острове Патмос на реке Катунь
Марсианские горы
Марсианские горы
Увидим необыкновенные по красоте разноцветные холмы, напоминающие пейзажи Красной планеты
Пульсирующее Гейзерово озеро
Пульсирующее Гейзерово озеро
Полюбуемся на озеро с необычным завораживающим дном, рисунок которого постоянно меняется

Программа тура по дням

1 день

Алтайское холмогорье и гастроужин

День заезда начинается со встречи наших гостей и организации трансфера до курорта Белокуриха для тех, кому это необходимо.

Затем следует размещение в отеле выбранной категории.

Если гости приезжают раньше расчетного часа (14:00), то возможно размещение сразу при наличии свободных номеров.

После обеда, около 16:00, начинается первая экскурсия на территорию здоровья и отдыха “Алтайское холмогорье”.

Здесь гости смогут прогуляться по уникальному дендрарию, узнать о развитии экологического направления и продегустировать вкусные и полезные блюда.

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Важно! Напоминаем, что с 1 мая 2018 года действует курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

С 01.01.2022 года курортный сбор составляет 50 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения.

Алтайское холмогорье и гастроужинАлтайское холмогорье и гастроужинАлтайское холмогорье и гастроужинАлтайское холмогорье и гастроужинАлтайское холмогорье и гастроужин
2 день

Курорт Белокуриха-2

На второй день запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.

Также будет возможность набрать целебной воды из источников.

Далее следует поездка на Горную Белокуриху — новый строящийся курорт на месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня — один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Наверху гости посетят арт-объекты, музей “Андреевская слобода” и городской музей.

Продолжительность экскурсии 4,5 часа.

Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2
3 день

Знакомство с Горным Алтаем

Этот день будет очень насыщенным и полным впечатлений.

После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю. Эта экскурсия рассчитана на целый день и будет включать в себя множество интересных мест. Вы проедете около 380 километров.

Сначала вы прокатитесь на моторафтах через реку Катунь до другого берега, где находится Камышлинский водопад.

Рядом с водопадом есть кроличья ферма, где можно покормить пушистых кроликов.

Прогулка на моторафте станет отличным развлечением и подарит массу положительных эмоций.

Затем в селе Чемал вы посетите уникальный остров Патмос. Это храм, расположенный на острове посреди реки Катунь.

Чтобы добраться до него, вам придется пройти по подвесному мосту.

Уже на мосту вы сможете увидеть лик Божьей матери с ребенком, который высечен прямо в скале. Этот образ был явлен настоятельнице местного женского скита, и было решено воссоздать его на том же месте.

Затем вы пройдете вдоль берега Катуни по так называемой “козьей тропе”, откуда открываются великолепные виды на окружающие пейзажи.

Экскурсия на весь день.

Знакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным Алтаем
4 день

Места силы Белокурихи

Этот день будет посвящен небольшой, но очень интересной экскурсии по местам силы Белокурихи.

Вы познакомитесь с сакральными местами, которые обладают особой энергетикой и силой.

Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье.

Затем вы доберетесь до скал “Четыре брата” — это скалы в тайге высотой около 10 метров, о которых существует множество интересных легенд.

Поднимемся на гору Круглая (801м), откуда открываются удивительные панорамные виды. Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу.

Экскурсия займет примерно 3,5 часа.

Этот день можно дополнить прогулками на лошадях, прогуляться по курорту.

Места силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы Белокурихи
5 день

Чуйский тракт. Переезд в глубокий Горный Алтай

В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по мнению журнал National Geographic.

Вы будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (фотоаппарат лучше не выпускать из рук).

Чуйский тракт — древнейший путь из Сибири в Азию. По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.

В наше время этот путь в 968 км начинается от Новосибирска и заканчивается на границе с Монголией. Мы проедем примерно 400 км.

Проедем два горных перевала — Семинский и Чике-Таманский. Будем останавливаться в этих красивейших местах, на местных рынках и в кафе на перекус.

Понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев, слияние горных рек.

Доезжаем до нашей комфортной гостиницы, ужинаем и отдыхаем.

Расстояние в этот день — примерно 450 км, но благодаря удивительным пейзажам и отличному качеству дороги, время пролетит незаметно.

Чуйский тракт. Переезд в глубокий Горный АлтайЧуйский тракт. Переезд в глубокий Горный АлтайЧуйский тракт. Переезд в глубокий Горный АлтайЧуйский тракт. Переезд в глубокий Горный Алтай
6 день

Марсианские горы

Этот день внесет яркость! Именно яркость, т. к. мы поедем на цветные горы под названием Марс.

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту, полюбуемся на белые вершины Северо-Чуйского хребта.

Далее еще одни повод для удивления и восхищения — Марсианские горы. Это замечательное место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто разрисованы разными цветами.

Уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».

Каждый слой формировался в определенный период. От времени зависит какой цвет приобрела порода. Как говорят ученые, красно-коричневые слои сформировались более чем 300 млн. лет назад. И когда-то здесь было древнее море.

Экскурсовод расскажет вам интересные факты, легенды.

Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра.

Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.

В пути примерно 170 км в этот день.

Марсианские горыМарсианские горыМарсианские горыМарсианские горы
7 день

Гейзеровое озеро и Красные ворота

Этот день также не менее насыщен.

После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро — пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.

Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено. Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.

Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.

Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры. Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят, озеро предсказывает, если правильно прочитать то, что оно нарисовало).

Затем познакомимся с Красными воротами — скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога словно прорезает их узкой лентой.

Фотографируемся и отправляемся через перевалы в обратный путь.

Расстояние примерно 360 км.

Прибытие в г. Горно-Алтайск примерно к 18:00 .

Те, у кого вылет утром на следующий день, нужно попросить менеджера, чтобы сделали дополнительную бронь в отель г. Горно-Алтайска.

Гейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные ворота

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-местных номерах в отелях в Белокурихе и на туркомплексах в с. Акташ.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тураОтель без звездОтель "Беловодье 4*" в Белокурихе
Место в двухместном номере50 90061 900
Одноместное размещение68 20087 900
Доп. место41 30045 000
Для гостей проживающих в отеле Беловодье 4* бонус:
  • разовое посещение аквапарка (1 час);
  • разовое посещение солярия;
  • соляная пещера ежедневно.

Варианты проживания

Отель «Нео» или аналогичный отель

4 ночи

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

Отель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отельОтель «Нео» или аналогичный отель

Курортный СПА-Отель Беловодье

4 ночи

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

Курортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель Беловодье

Турбаза в Горном Алтае

2 ночи

Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к. могут быть предложены альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки (кроме 1-го дня), гастроужин, ужин на 5-й день
  • Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска
  • Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
  • Вход на туристические объекты
  • Поездка на моторафтах
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
  • Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

В этом туре включены завтраки, в первый день гастроужин (очень вкусный и сытный!)

Когда мы на маршруте, то заезжаем в проверенное кафе, где средний чек примерно 300-400 руб. На курорте Белокуриха большой выбор кафе и гости сами выбирают где им поужинать.

А вот когда будем путешествовать по глубокому Горному Алтаю, будут остановки в кафе. Вечером обычно наши гости самостоятельно устраивают совместный пикник — уха, шурпа, шашлык. Разжигаем костер на берегу реки и на природе очень вкусно ужинаем (в теплое время года).

Как добраться?

Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск.

Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск (до Белокурихи можно доехать на рейсовом автобусе).

Тур начинается из Белокурихи.

Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.

Есть вариант прилета в Горно-Алтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту, за дополнительную плату.

Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:

  • Горно-Алтайск (аэропорт) – Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени.
  • Белокуриха – Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени.

Цена билета 1750 руб. в одну сторону.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 окт 2023
Отличный отдых и тур, места силы, Катунь 😍😍😍насыщенная программа, нет просто слов, чтобы передать все эмоции. В этом туре достаточно свободного времени, для прогулок, я обязательно вернусь на Алтай (есть ещё очень много мест, где надо побывать)
Ю
17 окт 2023
Поездка прошла прекрасно, всё понравилось, организация поездки - на высоком уровне)
Б
30 авг 2023
Наш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было две семьи, двое взрослых и трое детей. Дети не скучали ни минуты. По дороге гид Ирина рассказывала интересные истории, мифы и легенды об Алтае, давала для обзора фотокарточки и включала фильмы, музыку. Поэтому время в дороге тоже проходило интересно. По поводу организационных моментов нареканий нет. Тур организован динамично и увлекательно, каждый день был наполнен массой впечатлений и эмоций. Мы остались в восторге. Спасибо вам за ваш труд и организацию прекрасного отдыха для туристов. Алтай в сердечке ❤️ навсегда.
Наш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было две

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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