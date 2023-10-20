1 день

Алтайское холмогорье и гастроужин

День заезда начинается со встречи наших гостей и организации трансфера до курорта Белокуриха для тех, кому это необходимо.

Затем следует размещение в отеле выбранной категории.

Если гости приезжают раньше расчетного часа (14:00), то возможно размещение сразу при наличии свободных номеров.

После обеда, около 16:00, начинается первая экскурсия на территорию здоровья и отдыха “Алтайское холмогорье”.

Здесь гости смогут прогуляться по уникальному дендрарию, узнать о развитии экологического направления и продегустировать вкусные и полезные блюда.

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Важно! Напоминаем, что с 1 мая 2018 года действует курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

С 01.01.2022 года курортный сбор составляет 50 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения.