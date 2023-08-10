Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Авторский тур в Горно-Алтайске

Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе

5
6 отзывов
Приглашаем провести 4 активных дня на Алтае: будем много гулять, поднимемся к Куехтанарским озерам, проедем по Чуйскому тракту и рассмотрим необычные узоры Гейзерного озера.

Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков. Будем останавливаться там, где захотим — группа у нас маленькая, можно учесть пожелания каждого.
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
19
мая
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мая
26
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. В эко-отеле «Бертка» / «На Шумах» / «Чемальское раздолье» / на турбазе «Путник Алтая» / «Эдем» / «Хан Алтай» / «Усадьба на Скальной» / или других отелях района Чемал, Манжерок, Ая — 1 ночь. В отеле «Расул», турбазе «Хуторок» / «Республика» / «Майман» / «Зеленый мох» в Акташе — 2 ночи. Размещение двухместное, все удобства в номере. Возможно размещение на турбазах аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в отелях: эко-отель «Природа», глэмпинги, коттеджи «Камышла Парк», «Чепош Парк», «Речные Земли».

Питание. В программу входят завтраки в гостинице и два ужина в кафе в п. Акташ. Обедаем в кафе по пути.

Связь и интернет. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Чемал, остров Патмос и конные прогулки

Ворота Сартакпая. Встречаемся утром в аэропорту Горно-Алтайска и едем исследовать Чемальский район. Отправимся к первой ГЭС на Алтае и увидим слияние Чемала и Катуни. Пройдем по Козьей тропе и посмотрим Ворота Сартакпая — узкий проход между скал. Вы узнаете историю героя алтайского эпоса и послушаете бурлящий шум горной реки.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем дойдем до острова Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Конная прогулка в горы. Пообедаем и отправимся в конную поездку “Верхом по террасам”: в седле вы будете около 1 ч. 20 мин. Тропа проведет вас через ароматные горные луга прямо до подъема на одну из трех природных террас, образованных в процессе таяния древних ледников. Далее вы спуститесь на нижнюю террасу к живописному берегу Катуни с красивым диким песчаным пляжем. При желании, вы можете остановиться и сделать красивые фотографии. Вдоволь накатавшись, заселимся в отель в районах Чемал, Узнезя или Манжерок.

Чемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулкиЧемал, остров Патмос и конные прогулки
2 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалы

По Чуйскому тракту. После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся перевалами Семинский и Чике-Таман, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни. В этом месте эффектно встречаются водные потоки разных оттенков.

Древние петроглифы. Еще остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад. Поздно вечером доберемся до турбазы, заселимся и отдохнем. На базе вас будет ждать вкусный ужин.

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалыСамая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалы
3 день

Треккинг к Куехтанарским озерам

Тропа к озерам. После завтрака нас ждет захватывающий треккинг к Куехтанарским озерам. Дорога до первых двух озер займет около двух часов, обязательно надевайте удобную одежду и обувь. Озера расположены на высоте 2176 метров над уровнем моря и имеют очень интересный цвет: от насыщенного синего до изумрудно-зеленого в зависимости от освещения. Устроим пикник на берегу (еду каждый берет сам) и пойдем еще выше к следующим озерам.

Фантастические виды верхнего озера. Дорога к верхнему озеру займет еще около часа, причем будут довольно крутые подъемы. Оцените свои силы. Возможно, кто-то захочет никуда не спешить и остаться наслаждаться видами первых двух озер. А те, кто все-таки поднимется, будут вознаграждены фантастическими видами! Это стоит того, чтобы преодолевать подъемы и карабкаться по скалам.

Вечером вернемся в отель в Акташе и поужинаем.

Треккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерамТреккинг к Куехтанарским озерам
4 день

Алтайский Марс и Гейзерное озеро

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами. Земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями: от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры, с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков. Много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы. В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры. Секрет и происхождение этих рисунков обязательно расскажет гид.

Дорога домой. На этом наше путешествие подходит к концу. Мы отвезем вас в аэропорт Горно-Алтайска. Выбирайте вечерние рейсы, чтобы точно успеть, а лучше оставайтесь в Горно-Алтайске до следующего дня.

Алтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озероАлтайский Марс и Гейзерное озеро

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
  • Проживание в парк-отеле "Манжерок" / "На Шумах" / "Чемальское раздолье" / на турбазе "Путник Алтая" или других отелях района Чемал, Манжерок, Ая - 1 ночь, в гостевом комплексе "Как Дома" или в отеле "Расул", турбазе "Хуторок" в Акташе - 2 ночи. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • Питание: 3 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Питание, которое не входит в программу (4 обеда и 1 ужин)
  • Баня
  • Сувениры и личные расходы
  • Транспорт до Марс-2 (при желании)
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
A
10 авг 2023
спасибо большое Наталье за отличную организацию! четыре дня с чудесными гидами Матвеем и Романом прошли просто отлично! Алтай - огромная любовь, обязательно вернусь 💛
Ю
17 июля 2023
Нам невероятно повезло - нашим гидом был Матвей. Благодаря ему мы получили максимум эмоций и впечатлений!
Все 4 дня мы с утра и до вечера ездили с ним по невероятным местам. Где мы только не были за это время. Матвей приятный в общении, активный молодой человек и просто чудесный человек!
Мы оказались на одной волне и он подстроил маршрут по нашим желаниям, показал нам не только популярные места, входившие в программу, но и нетуристические, а так же фото-локации с красивыми видами.
Сам он, кстати, очень хорошо фотографирует.
Матвей влюбил нас в Алтай. Спасибо тебе, Матвей, за это!
Обязательно приедем еще раз и только с тобой!
А
9 июля 2023
Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!
Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!
Н
24 авг 2022
Огромная благодарность гидам Эдуарду и Елене, которые познакомили нас с чудесным Алтаем!
Экскурсии в мини-группе очень комфортны. Программа хорошо продумана и организована. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями! А за машину отдельное спасибо!!! Алтай - теперь наша любовь!!!
Ю
11 июля 2022
Все очень понравилось. Гид Татьяна и водитель Дмитрий просто супер!
Д
6 июля 2022
Очень понравилось, гид молодец, Алтай красавец) Помимо этой программы советую выделить день на рафтинг!
Очень понравилось, гид молодец, Алтай красавец) Помимо этой программы советую выделить день на рафтинг!Очень понравилось, гид молодец, Алтай красавец) Помимо этой программы советую выделить день на рафтинг!Очень понравилось, гид молодец, Алтай красавец) Помимо этой программы советую выделить день на рафтинг!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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