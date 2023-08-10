Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков. Будем останавливаться там, где захотим — группа у нас маленькая, можно учесть пожелания каждого.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. В эко-отеле «Бертка» / «На Шумах» / «Чемальское раздолье» / на турбазе «Путник Алтая» / «Эдем» / «Хан Алтай» / «Усадьба на Скальной» / или других отелях района Чемал, Манжерок, Ая — 1 ночь. В отеле «Расул», турбазе «Хуторок» / «Республика» / «Майман» / «Зеленый мох» в Акташе — 2 ночи. Размещение двухместное, все удобства в номере. Возможно размещение на турбазах аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в отелях: эко-отель «Природа», глэмпинги, коттеджи «Камышла Парк», «Чепош Парк», «Речные Земли».
Питание. В программу входят завтраки в гостинице и два ужина в кафе в п. Акташ. Обедаем в кафе по пути.
Связь и интернет. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Чемал, остров Патмос и конные прогулки
Ворота Сартакпая. Встречаемся утром в аэропорту Горно-Алтайска и едем исследовать Чемальский район. Отправимся к первой ГЭС на Алтае и увидим слияние Чемала и Катуни. Пройдем по Козьей тропе и посмотрим Ворота Сартакпая — узкий проход между скал. Вы узнаете историю героя алтайского эпоса и послушаете бурлящий шум горной реки.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем дойдем до острова Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Конная прогулка в горы. Пообедаем и отправимся в конную поездку “Верхом по террасам”: в седле вы будете около 1 ч. 20 мин. Тропа проведет вас через ароматные горные луга прямо до подъема на одну из трех природных террас, образованных в процессе таяния древних ледников. Далее вы спуститесь на нижнюю террасу к живописному берегу Катуни с красивым диким песчаным пляжем. При желании, вы можете остановиться и сделать красивые фотографии. Вдоволь накатавшись, заселимся в отель в районах Чемал, Узнезя или Манжерок.
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и фантастические перевалы
По Чуйскому тракту. После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся перевалами Семинский и Чике-Таман, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни. В этом месте эффектно встречаются водные потоки разных оттенков.
Древние петроглифы. Еще остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад. Поздно вечером доберемся до турбазы, заселимся и отдохнем. На базе вас будет ждать вкусный ужин.
Треккинг к Куехтанарским озерам
Тропа к озерам. После завтрака нас ждет захватывающий треккинг к Куехтанарским озерам. Дорога до первых двух озер займет около двух часов, обязательно надевайте удобную одежду и обувь. Озера расположены на высоте 2176 метров над уровнем моря и имеют очень интересный цвет: от насыщенного синего до изумрудно-зеленого в зависимости от освещения. Устроим пикник на берегу (еду каждый берет сам) и пойдем еще выше к следующим озерам.
Фантастические виды верхнего озера. Дорога к верхнему озеру займет еще около часа, причем будут довольно крутые подъемы. Оцените свои силы. Возможно, кто-то захочет никуда не спешить и остаться наслаждаться видами первых двух озер. А те, кто все-таки поднимется, будут вознаграждены фантастическими видами! Это стоит того, чтобы преодолевать подъемы и карабкаться по скалам.
Вечером вернемся в отель в Акташе и поужинаем.
Алтайский Марс и Гейзерное озеро
Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами. Земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями: от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры, с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков. Много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы. В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры. Секрет и происхождение этих рисунков обязательно расскажет гид.
Дорога домой. На этом наше путешествие подходит к концу. Мы отвезем вас в аэропорт Горно-Алтайска. Выбирайте вечерние рейсы, чтобы точно успеть, а лучше оставайтесь в Горно-Алтайске до следующего дня.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
- Проживание в парк-отеле "Манжерок" / "На Шумах" / "Чемальское раздолье" / на турбазе "Путник Алтая" или других отелях района Чемал, Манжерок, Ая - 1 ночь, в гостевом комплексе "Как Дома" или в отеле "Расул", турбазе "Хуторок" в Акташе - 2 ночи. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- Питание: 3 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Питание, которое не входит в программу (4 обеда и 1 ужин)
- Баня
- Сувениры и личные расходы
- Транспорт до Марс-2 (при желании)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все 4 дня мы с утра и до вечера ездили с ним по невероятным местам. Где мы только не были за это время. Матвей приятный в общении, активный молодой человек и просто чудесный человек!
Мы оказались на одной волне и он подстроил маршрут по нашим желаниям, показал нам не только популярные места, входившие в программу, но и нетуристические, а так же фото-локации с красивыми видами.
Сам он, кстати, очень хорошо фотографирует.
Матвей влюбил нас в Алтай. Спасибо тебе, Матвей, за это!
Обязательно приедем еще раз и только с тобой!
Экскурсии в мини-группе очень комфортны. Программа хорошо продумана и организована. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями! А за машину отдельное спасибо!!! Алтай - теперь наша любовь!!!