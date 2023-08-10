Приглашаем провести 4 активных дня на Алтае: будем много гулять, поднимемся к Куехтанарским озерам, проедем по Чуйскому тракту и рассмотрим необычные узоры Гейзерного озера. Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков. Будем останавливаться там, где захотим — группа у нас маленькая, можно учесть пожелания каждого.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.