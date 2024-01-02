Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Вы полюбуетесь величественной и безмолвной красотой первозданной природы и насладитесь скоростью и драйвом. Вперёд, Алтай зовёт!
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фев
мар
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Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в село Акташ
Встречаемся и отправляемся в село Акташ. Будем ехать по Чуйскому тракту (около 6 часов), одной из красивейших автодорог мира, история которой уходит вглубь веков. Когда-то здесь проходила вьючная тропа, бывшая ответвлением Великого Шёлкового пути, а сейчас это главная транспортная артерия Горного Алтая. Преодолеем живописные перевалы — Семинский и Чике-Таман, полюбуемся пейзажами, а по прибытии разместимся в уютных номерах и отдохнём.
Поездка на снегоходах до ущелья Актру
Сегодня садимся на снегоходы и отправляемся в ущелье Актру. Снова проедем по Чуйскому тракту до села Чибит, а оттуда, через небольшой перевал, доберёмся до плато Ештыкель, расположенного на высоте 1750 метров. Полюбуемся открывающейся отсюда панорамой и четырёхтысячниками с хорошо различимыми вершинами – Актру-Баш и Куркурек. Насладимся видом Курайского хребта и петляющей внизу реки, а изюминкой пейзажа станет скованная льдом зеркальная поверхность озера Джангыскель.
По приезде разместимся в горном центре, поужинаем и отдохнём. Всего за день на снегоходах проедем 70 км.
Поездка в долину реки Ян-Карасу
После завтрака снова седлаем наших железных коней и едем в долину реки Ян-Карасу. Спустимся в зону степей, полюбуемся по пути ажурными лиственницами и могучими кедрами в окружении заснеженных горных вершин. Доедем до вершины Актру-Баш (4044 метра), насладимся видами и единением с природой и повернём обратно.
Поездка к леднику Корумду
Сегодня держим путь к подножию ледника Корумду, чтобы полюбоваться крутыми склонами и тремя вершинами в снежных одеялах, высота которых превышает 4000 метров над уровнем моря. Зимой есть возможность приблизиться к ним почти вплотную.
Долина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск
В первой половине дня прокатимся по долине реки Тюте. Сквозь лиственнично-кедровую тайгу, высокогорную тундру и альпийские луга поднимемся в царство камня к одному из горных озёр. Отсюда нам откроются чарующие панорамы окрестных вершин, самая высокая из которых — Купол (3556 метров).
Насладившись видами и чистым горным воздухом, около 15:00 спустимся в село Чибит. Разместимся в автобусе и поедем обратно в Горно-Алтайск (360 км, в пути 7 часов).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронированииЗавершение: Горно-Алтайск, около 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.