На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта

Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждут большие ледники и высокие пики — снег, укрывающий алтайские вершины, и мощные снегоходы позволят нам совершить запоминающееся путешествие по долинам застывших рек и проехать там, где ещё не проезжала гусеница снегохода.

Вы полюбуетесь величественной и безмолвной красотой первозданной природы и насладитесь скоростью и драйвом. Вперёд, Алтай зовёт!
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Ближайшие даты:
2
янв
14
янв
4
фев
25
фев
4
мар
18
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в село Акташ

Встречаемся и отправляемся в село Акташ. Будем ехать по Чуйскому тракту (около 6 часов), одной из красивейших автодорог мира, история которой уходит вглубь веков. Когда-то здесь проходила вьючная тропа, бывшая ответвлением Великого Шёлкового пути, а сейчас это главная транспортная артерия Горного Алтая. Преодолеем живописные перевалы — Семинский и Чике-Таман, полюбуемся пейзажами, а по прибытии разместимся в уютных номерах и отдохнём.

Встреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село АкташВстреча и переезд в село Акташ
2 день

Поездка на снегоходах до ущелья Актру

Сегодня садимся на снегоходы и отправляемся в ущелье Актру. Снова проедем по Чуйскому тракту до села Чибит, а оттуда, через небольшой перевал, доберёмся до плато Ештыкель, расположенного на высоте 1750 метров. Полюбуемся открывающейся отсюда панорамой и четырёхтысячниками с хорошо различимыми вершинами – Актру-Баш и Куркурек. Насладимся видом Курайского хребта и петляющей внизу реки, а изюминкой пейзажа станет скованная льдом зеркальная поверхность озера Джангыскель.

По приезде разместимся в горном центре, поужинаем и отдохнём. Всего за день на снегоходах проедем 70 км.

Поездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья АктруПоездка на снегоходах до ущелья Актру
3 день

Поездка в долину реки Ян-Карасу

После завтрака снова седлаем наших железных коней и едем в долину реки Ян-Карасу. Спустимся в зону степей, полюбуемся по пути ажурными лиственницами и могучими кедрами в окружении заснеженных горных вершин. Доедем до вершины Актру-Баш (4044 метра), насладимся видами и единением с природой и повернём обратно.

Поездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-КарасуПоездка в долину реки Ян-Карасу
4 день

Поездка к леднику Корумду

Сегодня держим путь к подножию ледника Корумду, чтобы полюбоваться крутыми склонами и тремя вершинами в снежных одеялах, высота которых превышает 4000 метров над уровнем моря. Зимой есть возможность приблизиться к ним почти вплотную.

Поездка к леднику КорумдуПоездка к леднику КорумдуПоездка к леднику КорумдуПоездка к леднику Корумду
5 день

Долина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск

В первой половине дня прокатимся по долине реки Тюте. Сквозь лиственнично-кедровую тайгу, высокогорную тундру и альпийские луга поднимемся в царство камня к одному из горных озёр. Отсюда нам откроются чарующие панорамы окрестных вершин, самая высокая из которых — Купол (3556 метров).

Насладившись видами и чистым горным воздухом, около 15:00 спустимся в село Чибит. Разместимся в автобусе и поедем обратно в Горно-Алтайск (360 км, в пути 7 часов).

Долина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-АлтайскДолина реки Тюте, переезд в Горно-Алтайск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронировании
Завершение: Горно-Алтайск, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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