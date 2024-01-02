Сегодня садимся на снегоходы и отправляемся в ущелье Актру. Снова проедем по Чуйскому тракту до села Чибит, а оттуда, через небольшой перевал, доберёмся до плато Ештыкель, расположенного на высоте 1750 метров. Полюбуемся открывающейся отсюда панорамой и четырёхтысячниками с хорошо различимыми вершинами – Актру-Баш и Куркурек. Насладимся видом Курайского хребта и петляющей внизу реки, а изюминкой пейзажа станет скованная льдом зеркальная поверхность озера Джангыскель.

По приезде разместимся в горном центре, поужинаем и отдохнём. Всего за день на снегоходах проедем 70 км.