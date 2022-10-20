К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии

Отправившись в это путешествие по Алтаю всей семьей вы посетите самый живописный район Республики Алтай

5
3 отзыва
Отправившись в это путешествие по Алтаю всей семьей вы посетите самый живописный район Республики Алтай, побываете в окружении перевалов Катунского хребта, увидите отражение горных вершин в глади озер и священную гору Белуха.
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
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Что вас ожидает 🤩

Освежающий сплав
Освежающий сплав
Сплавимся по рекам Кокса и Катунь на байдарках
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Будем наслаждаться первозданной природой Алтая верхом на лошадях
Живописные Мультинские озера
Живописные Мультинские озера
Поднимемся до Нижнего озера на ГАЗ-66 и совершим выход к Среднему Мультинскому озеру
Культура старообрядчества
Культура старообрядчества
Посетим музей старообрядчества и музей Рериха Н. К. в селе Верхний Уймон

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс "Таежник" - центр активного отдыха "Колобок"

Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.

Переезд до села Усть-Кокса до турбазы "Центр Активного отдыха "Колобок".

Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения) на территории базы, подготовка к походу.

Ужин в кафе на территории базы.

Баня.

Расстояние: авто 350 км.

2 день

Сплав на байдарках по реке Кокса

Завтрак (готовится инструктором на костре).

Подготовка к сплаву, инструктаж.

Переезд до места начала сплава на реке Кокса, в местечке Синий Яр.

Сплав на байдарках по реке Кокса до Центра Активного отдыха "Колобок".

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).

Баня.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Расстояние: авто 25 км, байдарки 20 км.

3 день

Сплав на байдарках по реке Катунь до устья реки Мульта

Завтрак (готовится инструктором на костре).

Сплав по реке Катунь на байдарках до устья реки Мульта.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Переезд на автомобиле до с Мульта.

Размещение на территории сельского дома в с. Мульта.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).

Баня.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Расстояние: авто 30 км, байдарки 30 км.

4 день

Знакомство с Мультинскими озерами

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Подъем до озера на ГАЗ-66 с будкой с большими окнами (в дороге порядка 3 часов).

Нижнее Мультинское озеро самое большое в системе Мультинских озер длиной 2370 м., а шириной – 700 метров с зеленовато-молочной водой.

Максимальная глубина Нижнего Мультинского – 20 метров.

Вода на поверхности озера может прогреваться летом до +15,5 °C, так что в нем вполне можно купаться.

Берега поросли смешанным лесом с преобладанием хвойных пород – кедров, лиственниц, пихт.

В лесу много грибов, брусники, жимолости.

Обед (готовится на костре инструктором).

После обеда радиальный выход на Среднее Мультинское озеро.

Путь к среднему Мультинскому озеру проходит по хвойному лесу, вдоль берега Нижнего Мультинского.

Средне-Мультинское озеро по размеру меньше нижнего, но при этом весьма живописно.

В зеркале озера отражаются склоны окружающих гор и заснеженных вершин.

Среднее и нижнее озера соединяются между собой протокой, называемой Шумы.

Название это произошло из-за постоянного шума, создаваемого потоком воды, текущей из Среднего к Нижнему озеру по огромным валунам и более мелким камням.

Весело бегущая вода по протоке искрится под лучами солнца, завораживая гостей Мультинских озер.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Баня.

Расстояние: авто 25 км / пешком 10 км.

5 день

Поход на лошадях к водопаду и озерам Куйгук

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Инструктаж по технике езды на лошади.

Выход к озеру Куйгук.

Группа передвигается на лошадях по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.

Останавливаемся на берегу реки Куйгук, недалеко от водопада Куйгук.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты), после обеда радиальный выход на озеро Куйгук.

До самих озер нужно будет дойти пешком, преодолев курумник и небольшой подъем в гору.

Куйгукские озера — два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м. над уровнем моря.

Возвращение на Нижнее Мультинское озеро. Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).

Ужин (готовится на костре инструктором).

Расстояние: кони 20 км.

6 день

Посещение музеев старообрядчества и Н.К. Рериха

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Переезд на Газ-66 до села Маральник, далее пересаживаемся на микроавтобус, переезжаем в село Верхний Уймон.

Посещение музея Рериха Н. К.

В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.

Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.

Посещение музея старообрядчества.

Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.

Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.

Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.

Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Переезд до туркомплекс «Байру» в селе Тюнгур.

Обед в кафе турбазы “Байару”.

Отдых.

Ужин в кафе турбазы “Байару”.

Расстояние: авто 70 км.

7 день

Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда

Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.

В этот день вас ожидает первое знакомство с Вершиной Катуни, горой Белуха.

Несколько часов вверх по лесистому склону горы Байда (2070 м. н. у. м.) и – со смотровой площадки открывается отличный вид на величайшую вершину Сибири.

Здесь группа остановится на обед.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Возвращение на базу.

Баня.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).

Ужин в кафе турбазы “Байару”.

Расстояние: кони 15 км.

8 день

Трансфер до туркомплекса «Таежник». Отъезд

Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.

Переезд до туркомплекса “Таежник”.

Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.

Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.

Выезд.

В 22:30 до Новосибирска и Барнаула на микроавтобусе либо рейсовом автобусе.

Для тех кто уезжает из Горно-Алтайска, ночевка на т/к Таежник за доплату стоимость зависит от выбранной категории размещения (при наличии номеров).

Выезд в аэропорт Горно-Алтайска в 7:30 утра.

Расстояние: авто 420 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в туристических палатках или деревянных домиках (удобства на улице).

Стоимость тура на 1 человека при размещении:
  • в палатках – 42 000 руб.;
  • в домиках – 48 600 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

7 ночей

Размещение в палатках.

Деревянные домики

7 ночей

Размещение в деревянных домиках (удобства на улице).

Деревянные домикиДеревянные домикиДеревянные домикиДеревянные домикиДеревянные домики

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Групповой трансфер из аэропорта г. Горно-Алтайска
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня, согласно программе тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно из г. Новосибирска и г. Барнаула, а также индивидуальный трансфер из г. Горно-Алтайска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка от клеща
  • Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).

2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.

3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).

4. Головной убор - кепка или бандана или панама.

5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных

7. Купальный костюм.

8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.

9. Маленький фонарик (налобный).

10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)

12. Сидение туристическое (хоба).

13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.

15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

16. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)

17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.

ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:

1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава

2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.

Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).

Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.

1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!

Питание на маршруте

1. Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

2. В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

3. Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

4. Вода берется из ручьев, рек, озер.

Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?

Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1500 руб. из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайскаосуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Сведения о туре

Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми старше 7 лет.
Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной байдаркой с инструкторами.
В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы.
На маршруте работают 1-2 инструктора.
Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения маршрута.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
  6. гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
  7. брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
  8. гидроноски;
  9. спасательный жилет;
  10. каска;
  11. плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
  12. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 окт 2022
Горный Алтай, прекрасный край, природа, воздух! Сочность красок просто поражает сразу при выходе из самолёта. Горы, горные реки и озёра, сказочность этих мест невозможно описать, это надо видеть своими глазами! Тур организован прекрасно! Инструктор Андрей очень организован и дружелюбен. Спуск по горным рекам на байдарках и подъем в горы к верхнему Мультинскому озеру и ещё на одну вершину на лошадях, просто восторг, полное единение с природой! Спасибо организаторам тура!
В
23 авг 2022
Всё Супер!!!!
М
21 авг 2022
Замечательный тур, оставил только положительные эмоции. Исключение турбаза "Колобок", для нашей группы это теперь символ самого поганого места. Об это месте абсолютно ничего хорошего сказать не могу. Размещение, отношение, питание - это прям (много некультурных слов)…
Сам тур оказался более сложным и насыщенным, чем я ожидала, но всё прошло великолепно. Гид Андрей душка, много знает, следит за всем и всегда готов помочь. Места сказочные…
Алтай, мы ещё вернёмся…
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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