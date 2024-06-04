Авторские 5-дневные туры в Горно-Алтайск

Найдено 35 туров в категории «5-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 23 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
25 отзывов
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5250042 000 за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500 за человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Многоликий Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Многоликий Алтай
Начало: село Манжерок
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 59 000 за человека
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000 за человека
Алтайское чудо света. Каменные грибы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
36 900 за человека
Почувствуй Алтай: 4 стихии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555 за человека
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100 за человека
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
23 900 за человека
Топ-5 красот Алтая. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
5 июля в 10:00
32 700 за человека
Легенды осеннего Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
9 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 49 000 за человека
Зимний многоликий Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний многоликий Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск / село Манжерок
3 янв в 10:00
65 000 за человека
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
4 янв в 10:00
58 000 за человека
Палитры Алтая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Палитры Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
18 сен в 10:00
22 сен в 10:00
63 500 за человека
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Начало: г. Горно-Алтайск
7 фев в 10:00
от 111 900 за человека
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650 за человека
Майские на Алтае. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские на Алтае. Автотур
Начало: г. Горно-Алтайск
27 апр в 10:00
7 мая в 10:00
69 500 за человека
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
31 дек в 10:00
59 900 за человека
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000 за человека
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
138 000 за человека
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 23 500 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Майские праздники и осенние дни на Алтае
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000 за человека
Осеннее золото Алтая
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осеннее золото Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 авг в 10:00
11 сен в 10:00
3100028 900 за человека
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 окт в 10:00
7 окт в 10:00
4300036 800 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900 за человека
Новогоднее путешествие на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 дек в 10:00
54 500 за человека
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500 за человека
Золотое Телецкое озеро по максимуму
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золотое Телецкое озеро по максимуму
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 сен в 10:00
54 900 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сузана
    4 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Фантастический тур! Алексей крутой гид, оказался не просто проводником, но и другом на всю поездку. Очень хорошо провели время, заезжали в некоторые места не указанные в туре, если позволяло время. Все мега понравилось, буду советовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень приятный и интересный собеседник, умеющий создать комфортный микроклимат в группе. Спасибо организаторам за красивый и познавательный тур!
    Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Выбрали 5 дневный тур по республике Алтай, встретил нас гид-Алексей, на протяжении всего путешествия наш прекрасный гид показывал,рассказывал,делал остановки на
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    красотах и достопримечательных местах. Алексей сделал нашу поездку очень ознакомительной и познавательной, управлял машиной так,чтобы мы смогли насладится видами. Что по-поводу еды, Алексей прекрасно подготовился на базе в горах было всё на высшем уровне за это ему большое спасибо. Позже мы переехали в другую усадьбу там все было хорошо, чисто и опрятно с едой в принципе приемлемо. На протяжении всей дороги Алексей всё дословно рассказал и показал нам, спасибо ему за терпение. Данного тур оператора и гида очень сильно рекомендую. Маршрут: 10/10 Гид Алексей 10/10 Организационные моменты 10/10 В общем спасибо за прекрасное проведенное время. Отдельное спасибо нашему гиду.

    Выбрали 5 дневный тур по республике Алтай, встретил нас гид-Алексей, на протяжении всего путешествия наш прекрасныйВыбрали 5 дневный тур по республике Алтай, встретил нас гид-Алексей, на протяжении всего путешествия наш прекрасный
  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Зимние выходные в горах Алтая
    Что ожидали, то и получили.
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
  2. Алтайские активности и главные достопримечательности
  3. Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
  4. Многоликий Алтай
  5. Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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