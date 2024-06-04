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Авторский тур
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5250042 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многоликий Алтай
Начало: село Манжерок
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
36 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
5 июля в 10:00
32 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
9 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний многоликий Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск / село Манжерок
3 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
4 янв в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Палитры Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
18 сен в 10:00
22 сен в 10:00
63 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Начало: г. Горно-Алтайск
7 фев в 10:00
от 111 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Начало: г. Горно-Алтайск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 63 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майские на Алтае. Автотур
Начало: г. Горно-Алтайск
27 апр в 10:00
7 мая в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний лед Алтая и Лебединое озеро
Начало: г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
31 дек в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Телецкое озеро. Индивидуальный горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 23 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
5 дней
Осеннее золото Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 авг в 10:00
11 сен в 10:00
3100028 900₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
5 дней
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 окт в 10:00
7 окт в 10:00
4300036 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогоднее путешествие на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 дек в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое Телецкое озеро по максимуму
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 сен в 10:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССузана4 июня 2024Фантастический тур! Алексей крутой гид, оказался не просто проводником, но и другом на всю поездку. Очень хорошо провели время, заезжали в некоторые места не указанные в туре, если позволяло время. Все мега понравилось, буду советовать друзьям!
- ТТатьяна30 мая 2024Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень приятный и интересный собеседник, умеющий создать комфортный микроклимат в группе. Спасибо организаторам за красивый и познавательный тур!
- ААлексей24 мая 2024Выбрали 5 дневный тур по республике Алтай, встретил нас гид-Алексей, на протяжении всего путешествия наш прекрасный гид показывал,рассказывал,делал остановки на
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ДДарья21 января 2024Была зимних выходных и осталась в полном восторге! Четыре дня единения с природой, полный отдых моральный и физический!
- ДДарья21 января 2024Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
- ААлексей17 января 2024Что ожидали, то и получили.
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «5-дневные туры»
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