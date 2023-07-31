1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Алтая

Утром мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска.

Вы сможете немного отдохнуть в отеле после перелета, а после обеда нам предстоит экскурсия по Горно-Алтайску и в Национальный музей Республики Алтай.

Здесь в специальном саркофаге покоится знаменитая Принцесса Укока.

Увидим мы и множество других интересных экспонатов, рассказывающих об истории, природе и культуре Алтая.

Вечером нас ждет совместный ужин в национальной юрте и концерт кайчи.