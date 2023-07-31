На земле снежного барса
Мы попадем в те скрытые от большинства туристов места, где живет снежный барс и даже посмотрим на отметки, которые он когтями оставляет на стволах деревьев.
Именно в районах нашего маршрута лучше всего сохранились многочисленные курганы, наскальные рисунки, менгиры, возраст некоторых – более 5000 лет. И, конечно, мы познакомимся с культурой и традициями местных жителей, побываем у них в гостях.
Вы узнаете о ритуалах и верованиях алтайцев, а также то, как они сохраняют их, адаптируя к современной жизни. Присоединяйтесь к нашей экспедиции в самое сердце нетронутой природы Сибири!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Алтая
Утром мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска.
Вы сможете немного отдохнуть в отеле после перелета, а после обеда нам предстоит экскурсия по Горно-Алтайску и в Национальный музей Республики Алтай.
Здесь в специальном саркофаге покоится знаменитая Принцесса Укока.
Увидим мы и множество других интересных экспонатов, рассказывающих об истории, природе и культуре Алтая.
Вечером нас ждет совместный ужин в национальной юрте и концерт кайчи.
Путь по Чуйскому тракту до деревни Инегень
Мы отправляемся в путь по Чуйскому тракту, связывающему Россию с Монголией.
Кстати, по версии журнала National Geographic Чуйский тракт вошел в десятку самых красивых дорог мира!
По пути мы обязательно будем останавливаться в самых интересных и живописных местах — перевалы Семинский и Чике-Таман, мост в Ине, слияние Чуи и Катуни.
После слияния мы покинем Чуйский тракт и продолжим путь вдоль реки Катунь до деревни Инегень, где остановимся в гостевых домах.
На авто: 290 км.
Переезд в Курайскую степь. Урочище Калбак-Таш и Гейзерное озеро
Сегодня мы продолжаем двигаться к главному району нашего маршрута, а по дороге посетим множество интересных мест и, конечно, сделаем великолепные фотографии.
Вы познакомитесь с петроглифами в урочище Калбак-Таш и увидите, как Гейзерное озеро рисует свои картины.
Ближе к вечеру мы въедем в высокогорную Курайскую степь и, если повезет с погодой, увидим великолепные вершины Северо-Чуйского хребта.
Горы здесь достигают 4000 метров и выше, и их вершины покрыты вечными снегами.
Мы остановимся в гостевых домах в центре Курайской степи на 2 ночи.
На авто: 126 км.
День в Курайской степи. Озеро Джангызколь
Сегодня мы посвятим день исследованию Курайской степи, уникальное место, где четырехтысячники буквально «вырастают» из степи.
Мы пересечем всю степь, увидим множество курганов и захоронений.
Кроме того, познакомимся с интересным геологическим феноменом — гигантской рябью течения.
Наша главная цель сегодня — озеро Джангызколь.
Здесь мы сделаем прекрасные фотографии озера с величественными вершинами, которые отражаются в глади озера.
Мы проедем до озера Караколь и вы сможете увидеть, как меняется вид на Северо-Чуйский хребет, открываются новые вершины с ледниками, которые не видны из Курайской степи.
На авто: 60 км горной дороги.
Куектанарские озера
После завтрака мы упакуем вещи и переедем в нашу следующую локацию, она находится совсем недалеко (около 30 минут).
Мы разместимся в гостевых домах и отправимся в наш поход к Куектанарским озерам.
Куектанарские озера представляют собой целую систему озер, перетекающих друг в друга, образую реки и водопады.
Тропа до первого озера проходит через очень красивый лиственично-кедровый лес.
Первое и второе озера расположены на высоте более 2000 метров, далее деревья исчезают, начинается гольцовая зона.
Тропа до озер все время идет вверх, но окружающие пейзажи не дают думать об усталости.
Вечером мы вернемся в гостевые дома и отдохнем в русской бане.
На авто: 40 км.
Алтайский Марс и деревня Бельтир
Сегодня мы встанем рано, чтобы отправиться в Кызыл-Чин (Марс-1), пока там немного туристов.
Выходы красных, желтых, бордовых, белых и коричневых глин делают это место поистине фантастическим.
Мы поднимемся на вершину холмов, а спустимся по узкому небольшому каньону.
После этого мы переедем к Марсу-2, напоминающему Радужные горы в Перу, затем посмотрим на лунные пейзажи и далее отправимся в деревню Бельтир, разрушенную землетрясением 2003 года.
Вернемся ночевать в наши гостевые дома.
На авто: 60 км горной дороги.
Там, где живут снежные барсы
После завтрака мы пакуем вещи и переезжаем в долину Камтытугем в глубине Курайского хребта.
Название Камтытугем переводится как «Ущелье с шаманскими лиственницами».
Это особые деревья с раздвоенным стволом и густой шапкой зелени считаются священными, местопребыванием духов.
Помимо этого, долина очень красивая.
И там сделаны уникальные находки, которые хранятся сейчас в музеях — декорированный колчан и стрелы с железными наконечниками, посуда, сделанная из корней деревьев и остатки шелковых лент.
Долина Камтытугем — место обитания снежного барса, что подтверждается многочисленными снимками на фотоловушках и поскребами на некоторых деревьях.
По пути мы заедем на кумысную ферму.
Вы сможете понаблюдать за очень сложным процессом доения кобылиц и попробовать национальный напиток кочевников – кумыс, сделанный из кобыльего молока.
На авто: 100 км.
Поход в долине Камтытугем
Утром идем в поход вверх по реке Камтытугем.
Мы поднимемся к высокогорному озеру и очень симпатичному водопаду.
Люди очень редко бывают в этих местах, так что нас ждет встреча с настоящей первозданной природой!
Сегодня мы проверим фотоловушки, установленные на тропах снежного барса и, если нам повезет – первыми увидим новые фото этого великолепного зверя.
Чуйская степь. Переезд визит-центр Сайлюгемского национального парка
Сегодня мы пересечем всю Чуйскую степь, направляясь в визит-центр Сайлюгемского национального парка в Чаган-Бургазы.
По дороге мы заедем в музей теленгитов в с. Кокоря.
Здесь хранятся очень интересные археологически находки и другие экспонаты по истории и культуре района, в том числе из долины Камтытугем.
По дороге мы также остановимся у древних археологических памятников.
На авто: 80 км.
Сайлюгемский национальный парк
Этот день мы проведем на территории Сайлюгемского парка.
Сначала мы проедем вглубь парка на высокопроходимом автомобиле, а потом совершим пешую прогулку около 5 км.
Сайлюгемский парк — место обитания многих редких видов животных, многих из которых мы увидим своими глазами — суслики, сурки, лисы, аргали, в небе парят орлы и грифы.
Наша пешая прогулка будет проходить в 5 километровой зоне границы с Монголией.
Для этого мы заблаговременно подготовим пропуска.
На авто: 50-60 км горной дороги.
Начинаем обратный путь. Тархатинский мегалитический комплекс
Очень жаль, но пора возвращаться домой.
Утешением будет то, что обратная дорога проходит по очень красивым местам.
В Кош-Агаче заедем на местный рынок, там можно купить сувениры и шерстяные изделия из Монголии.
По дороге посетим Тархатинский мегалитический комплекс – уникальное место, в котором огромные камни образуют почти правильный круг диметром 60 м.
На некоторых из них можно найти петроглифы.
Некоторые ученые считают, что когда-то здесь была древняя обсерватория.
На авто: 190 км.
Дорога в Горно-Алтайск
Сегодня продолжим наш путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск.
Вечером – прощальный ужин.
На авто: 330 км.
Завершение программы
После завтрака мы отвезем вас в аэропорт.
До новых встреч на Алтае!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Игман» в Горно-Алтайске (первая и последняя ночь), в гостевых домах «Ирбис», «Курайские зори», «Куехтанарские ворота», «Камтытугем» или подобные и в визит-центре «Чаган-Бургазы» Сайлюгемского национального парка.
Стоимость на 1 чел. – 125 000 руб.
Одноместное размещение возможно только в первую и последнюю ночь тура – в отеле «Игман». Доплата – 3500 рублей.
В гостевых домах размещение 2-х, 3-х местное, в ущелье Камтытугем и визит-центре Чаган-Бургазы – 4-5 местное (очень удаленные локации, всего имеется 2 домика). Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно.
Варианты проживания
Отель «Игман» 3* в Горно-Алтайске
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.
Каждое утро в ресторане отеля подают завтрак «шведский стол». В отеле работают магазины, сувенирный магазин и круглосуточная стойка регистрации.
Гостевые дома по пути следования маршрута
Гостевые дома «Ирбис», «Курайские зори», «Куехтанарские ворота», «Камтытугем» или подобные. Размещение 2-х, 3-х местное.
Визит-центр «Чаган-Бургазы»
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (гостевые дома, отель)
- Питание (3 раза в день с 1 по 12 день, завтрак – 13 день)
- Безалкогольные напитки
- Трансферы по программе
- Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
- Входные билеты, экскурсии по программе
- Приглашение для визы (для иностранных туристов)
- Страховка от укуса клеща
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Доплата за одноместное размещение в отеле «Игман» – 3500 руб. /чел.
- Страховки (кроме страховки от куса клеща)
- Предметы личного пользования
- Личные расходы (алкогольные напитки, сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку.
Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.
Сумки:
- Основная сумка
Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
- Походный рюкзак
Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку
Одежда:
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде.
Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких, как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.
Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
- Футболки;
- рубашка с длинными рукавами;
- майка – для очень жарких дней;
- флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
- теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
- шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
- брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одни из быстросохнущего синтетического материала;
- тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
- водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
- носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
- нижнее белье;
- солнцезащитная кепка или шляпа;
- флисовая или шерстяная шапка;
- перчатки;
- купальник (по желанию).
Обувь
- Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми;
- кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
- спортивные сандалии.
Туалетные принадлежности
- Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
- зубная щетка, зубная паста;
- мыло, гель для душа;
- шампунь, кондиционер;
- зеркало (необязательно);
- щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
- дезодорант;
- крем для бритья и бритвы (при необходимости);
- влажные салфетки;
- туалетная бумага;
- средства женской гигиены (при необходимости);
- солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
- бальзам для губ (SPF 30 или выше);
- увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
- средство от насекомых;
- небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости).
Технические средства
- Камера;
- запасные батареи;
- карты памяти;
- зарядные устройства;
- кабели;
- фонарик/налобный фонарь и батарейки;
- телефон;
- штатив (опционально);
- бинокль (по желанию).
Другие личные вещи
- Солнечные очки;
- запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
- бутылка для воды;
- карманный нож;
- письменные принадлежности;
- средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
- трекинговые палки (по желанию);
- мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку. Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести.
Документы
- Паспорт и ксерокопия первой страницы;
- наличные и/или кредитные карты;
- медицинская страховка;
- список важных телефонных номеров.
- Как организован трансфер?
Мы встречаем в аэропорту/ на автовокзале г. Горно-Алтайска (входит в стоимость).
Рекомендуемые авиарейсы из г. Москвы – утренние: S7-2629, SU-1524.
В случае более позднего прибытия в г. Горно-Алтайск программа может быть скорректирована индивидуально.
В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).
Вылет обратно также рекомендуем утренние рейсы в Москву: S7-2630, SU-1525.
- На сколько сложный маршрут тура?
Уровень подготовки — средний.
Необходимо быть в нормальной физической форме.
В программе — 3 дневных похода на расстояние от 5 до 10 км с перепадом высот от 200 до 600 метров.
В другие дни – пешие прогулки 1-2 часа с небольшими подъемами к смотровым точкам.
В пеших радиальных выходах – всегда есть возможность со вторым гидом вернуться в лагерь ранее или подождать группу в живописном месте, если идти далее тяжело.
- Какой минимальный и максимальный возраст участников туры?
Возраст – от 12 лет, верхнего предела нет, по состоянию здоровья (были участники 75 и 78 лет в хорошей физической форме).
- На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?
Мы используем специально подготовленные 4WD автомобили.
- Внедорожник Mitsubishi Pajero (есть кондиционер) – 3 места, на заднем ряду – всегда 2 туриста.
- Дни 1-5 и 11-13 минивэн Mercedes Vito: 6 мест, есть кондиционер (преимущественно асфальтовые дороги).
- Дни 6-10: УАЗ Буханка 6 мест (преимущественно бездорожье). Эта машина не была создана для комфорта, но способна преодолеть все препятствия и может быть отремонтирована в любой деревне. В нашем УАЗе полностью обновлен салон и установлены комфортные сидения.
- Какое питание организовано на маршруте?
3 раза в день в кафе или гостевых домах, или в удаленных районах — приготовленное нашей командой. Обед на экскурсии или в походе может быть в виде ланч-бокса.
Обычно на завтрак — каша/яичница/блинчики, сыр, колбаса. На ланч — перекус (хлеб, сыр, колбаса, масло, овощные консервы, джем и т. д.). На ужин — салат и горячее мясное блюдо с гнарниром. Напитки — зеленый и черный чай, растворимый кофе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.