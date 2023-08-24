Вы приобщитесь к конному туризму, сплавитесь по реке, а по вечерам вас ждет жаркая банька и душевные посиделки у костра. Также есть сокращенные варианты данного тура: Погружение в Алтай. Конный тур и Погружение в Алтай и Нижняя Катунь.
мая
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Переезд до кордона Ару-Кем
Прибытие в эко-отель «Таёжник».
Возможно самостоятельно на личном авто, на междугороднем автобусе, заказанной машине или с коллективным трансфером из аэропорта Горно-Алтайска – до 12 часов!
Поскольку после всех мероприятий на Таёжнике группу ждёт переезд на кордон Ару-кем, где гости будут жить ближайшие 5 дней.
Этот увлекательный путь со всеми запланированными остановками занимает не менее 7 часов.
Итак, по прибытии в эко-отель Таёжник гостей встретит гид, познакомит с обстановкой и проводит на завтрак в кафе до 10:30.
Если вся группа в сборе, то закончив сборы выезжаем на маршрут Таёжник-Ару-кем и обедаем по дороге в кафе.
Если не все в сборе – ожидание и обед в кафе “Таежник”, потом выезд по маршруту.
Переезд до кордона Ару-Кем проходит по знаменитому Чуйскому тракту под рассказы о его достопримечательностях.
По дороге запланированы остановки на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с. Кулада.
Также и технические остановки (магазин, заправка, туалет).
К вечеру прибываем на кордон, где заселяемся, согласно выбранным вариантам размещения.
Ужинаем в кафе, моемся в бане.
Вечер знакомств и отдых.
Транспорт: авто.
Расстояние: 178 км.
Конная экскурсия: Пещера Арукемская - оз. Ару-Кем
Общий подъём в 8 утра и завтрак в 9:00 в кафе.
Сборы.
Инструктаж по технике безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами.
В этот день участников ожидает не сложный конный переход.
Преимущественно путь пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса.
Свернув с неё на поляну, путники оставят на время коней, чтобы и совершат небольшой подъем к пещере, из которой открывается прекрасный вид на долину реки Арыгем.
Спустившись снова на поляну туристы уже верхом отправляются к чистому горному озеру Ару-Кем.
Здесь уставших ждёт отдых, голодных – обед, желающих – купание.
Насладившись отдыхом у воды, путники продолжают конную прогулку сначала вдоль озера а потом и в сторону кордона, приютившего на неделю.
По прибытии на стоянку всех ожидает ужин в кафе, мытьё в бане и мастер-класс.
Сегодня это национальная игра «Камчи» – сбивание плеткой деревянных болванок.
Транспорт: кони, пешком.
Расстояние: 15 км, 2 км.
Конная экскурсия на перевал Кара-Таш (Черный камень)
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в дорогу.
Сегодня туристам предстоит преодолеть маршрут, пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону, расположенную выше уровня леса, на высоте 2000 м. где погода может значительно отличаться от долинной.
По пути, на священном перевале путешественники увидят повязанные ленты на деревьях.
Здесь они узнают про этот древний обряд и не только.
С перевала Кара-Таш открывается панорама всей Каракольской долины и видны ближайшие два села с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
А при спуске с перевала показывается священная гора Уч-Энмек.
Укрывшись в ближайшем леске на берегу временного русла, группа готовит чай на костре и обед в виде перекуса.
Отдохнув, туристы отправляются на стоянку, теперь их ждёт длинный спуск в долину.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс.
На этот раз – по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Транспорт: кони.
Расстояние: 18 км.
Конная экскурсия в долину курганов и к наскальным рисункам
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Зато день насыщен культурными памятниками.
Первым станет урочище Соору – большая долина в которой расположено более 450 археологических объектов.
Среди них стоянка древних людей, скифские курганы, тюркские балбалы.
Здесь гостей ждёт захватывающая экскурсия в прошлое.
Продолжив путь и преодолев небольшой, но крутой перевал, туристы располагаются на пикник у речки на поляне.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на гриву хребта.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая и история о нём.
Спустившись к лошадям, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин, мастер-класс и баня.
В этот раз – мастер-класс по стрельбе из Алтайского лука.
Транспорт: кони, пешком.
Расстояние: 18 км, 1 км.
Конная экскурсия к Башадарским курганам
Завтрак в кафе.
Конная и местами автомобильная дорога идет по территории природного парка Уч-Энмек ровно без подъёмов и спусков, лишь изредка пересекая ручьи и речки вброд или по мостам.
Курганы расположены неподалеку от села Боочи, на на левом береку реки Каракол.
Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.).
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня.
Ужин.
Подготовка к отъезду.
Транспорт: кони.
Расстояние: 25 км.
Переезд до места начала сплава
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00
Переезд до места начала сплава.
Знакомство с инструктором по сплаву с. Чепош.
Знакомство с гидом по рафтингу, получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты).
Инструктаж по технике водного туризма.
Прохождение порогов Семинский (2 кат. сложности), Мунинский (2 кат. сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава туристы посетят Камышлинский водопад.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).
Закончится сплав напротив эко-отеля "Таежник".
Ужин в кафе “Таежник”.
Баня.
Размещение согласно выбранной категории
Транспорт: авто, рафт.
Расстояние: 175 км, 40 км.
Треккинг к Каракольским озерам, отъезд
Ранний подъем, выезд на микроавтобусе до села Эликманар.
Пересаживаемся в автомобиль повышенной проходимости (УАЗ).
Переезд по лесным, грунтовым дорогам до Каракольских озер.
Пешая прогулка до 7-го озера и обратно.
Каракольские озера представляют собой группу из 7 озер ледникового происхождения расположенных на западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ.
Озера находятся на разной высоте и каждое озеро по-своему уникально, в туманную погоду выглядят особенно мистически.
Так же даже в жаркое лето там можно увидеть снег.
Обед в виде перекуса на берегу одного из озер.
Возвращение в автомобиль.
Спуск на УАЗ.
Переезд до эко-отеля "Таёжник".
Ужин в кафе.
Выезд.
Транспорт: авто, пешком.
Расстояние: 200 км, 16 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Тип размещения на кордоне Ару-Кем
|Цена, чел.
|Доплата за одноместное
|палатка
|63 000
|3 000
|деревянный домик, удобства на территории
|70 000
|3 000 (домик без печки)
Для всех вариантов размещения на кордоне Ару-Кем, на территории эко-отеля Таежник предполагается размещение в 3-хместных юртах, одноместное размещение только при наличии свободной юрты.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в палатках, удобства на территории.
Деревянные домики
Теплый домик с печкой по 4-5 чел в домике, если хотите проживать вдвоем (под запрос) - в летнем доме без печки (в горах бывает холодно), удобства (туалет, баня) на территории.
Эко-отель «Таежник»
На территории эко-отеля Таежник предполагается размещение в юртах, одноместное размещение только при наличии свободной юрты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из г. Горно-Алтайска и обратно
- Транспортные перевозки, указанные в программе
- 3-хразовое комплексное питание: завтрак и ужин в кафе, обед в виде перекуса в полевых условиях
- Проживание, согласно выбранного варианта размещения
- Аренда коней
- Аренда необходимого снаряжения
- Работа гида
- Работа конюхов
- Рекреационные сборы, входные билеты
- Баня каждый день
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до т/к Таежник к началу тура, и обратно по его окончанию, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
- Страховка от клеща 400 руб
- Питание, не указанное в программе тура
- Проживание до начала тура и после (после тура можно остаться в палатке бесплатно, бронирование номера предварительно за доп. плату)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, то есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег);
- походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки;
- кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию;
- сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
- удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим;
- комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
- теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть);
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – это не так. Погода в горах крайне непредсказуема;
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном;
- купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (удобнее будет налобный);
- индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться будет негде;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
- полотенце (приразмещении в палатках или домиках без удобств).
- кроме того, Вам понадобится быстросохнущая обувь на шнурках или липучках на день сплава.
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук. Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Страховка от клеща не входит в стоимость тура, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год.;
Какие особенности у маршрута?
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок.
- Внимание! При приобретении билетов на самолет выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 12:00 по местному времени!
- Размещение на базовой стоянке конной части согласно выбранному варианту размещения
- размещение на территории эко-отеля Таежник - в 3-хместных юртах
- Конная часть маршрута легкая, не требует специальной подготовки, для участия в водной части маршрута нужна хорошая физическая форма
- Подойдет для семейного отдыха, на маршрут допускаются дети от 10 лет.
- Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов. Во время водной части обед в виде перекуса.
- Баня каждый день.
- На стоянке постоянно есть эл. энергия
- Всегда можно выйти на связь, на стоянке (МТС – мобильная связь без интернета)
- В один из вечеров – концерт горлового пения
- Возможна перестановка программы по дням, в зависимости от объективных условий
- с собой необходимо иметь вещи, перечисленные в “Памятке туристу конного тура”, кроме того, Вам понадобится быстросохнущая обувь на шнурках или липучках на день сплава.
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных и иных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Входит ли доставка в стоимость тура?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
А ещё отдельно хочется сказать про баню в Таежнике☝️это просто волшебство)))) она без веников, но сауна с панорамным окном👍настоящая эко сауна!!!!!
Минус есть… В Таежнике один туалет(((когда закрыт ресторан, в котором тоже есть туалеты, конечно, создается очередь. И палатки у туалета для туристов стоят(((вот этот момент отрицательный.
Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Вам)
Такая забота, внимание к деталям создаёт спокойствие и уверенность в том, что все пройдёт хорошо) так и получилось)
Далее-наш инструктор Ирина. Замечательный человек и настоящий профессионал. Расположила к себе с первой минуты. Активная, добрая, сильная, очень здорово рассказывала об Алтае, его истории, нюансах. Мы были зачарованных легендами Алтая💞
Благодаря ей мы влюбились в него навсегда))
Команда наша подобран идеально, все нашли общий язык, что тоже добавил комфорта в путешествии)
Базы, где мы останавливались- оснащены замечательно, мы почувствовали заботу, как дома)
Отдельное спасибо хочется сказать конюхам. Они очень точно и простым языком донесли, как правильно управлять лошадью, ухаживать за ними и что делать в пути.
Наш инструктор по сплаву, Иван, настоящий профессионал. Сплав нас взбудоражил и поразил😄
Всё прошло просто замечательно, природа, люди-мы счастливы, что выбрали тур у вас на портале)
Спасибо большое ещё раз за возможность влюбиться в Алтай за такое короткое время)