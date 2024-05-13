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- профи своего дела. Составили маршрут с учетом лучшей логистики. Помогли не только подобрать проживание, но и постоянно держали на контроле, чтобы хозяева баз про нас не забывали. Да, сам Константин в процессе подготовки тура не всегда отвечает сразу, но надо понимать - эти люди возят туристов. Вам бы хотелось, чтобы ведя вашу машину по извилинам Чуйского тракта, ваш гид параллельно переписывался бы с другими туристами, вместо того, чтобы смотреть на дорогу? Да и связи там толком нигде нет. Мы увидели все, что планировали, и даже больше. Реальность превзошла все ожидания. Очень рекомендую приезжать в сентябре - погода еще хорошая, но туристов в разы меньше, пробок нет, а природа играет всеми красками осени. И Катунь потрясающе бирюзового цвета. Просто нереально! Кто думает, ехать или не ехать на Алтай - даже не сомневайтесь! Константин, Ирина, Андрей - СПАСИБО!!!!