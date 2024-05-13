Экспедиции в Горно-Алтайске 2024

Найдено 6 туров в категории «Экспедиции» в Горно-Алтайске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500 за человека
На земле снежного барса. Погружение в Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
На земле снежного барса. Погружение в Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Присоединяйтесь к нашей экспедиции в самое сердце Сибири»
17 авг в 10:00
125 000 за человека
Восхождение на Белуху через Делоне
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Восхождение на Белуху через Делоне
Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул
«Если это про тебя, то ждём в нашей экспедиции»
23 июня в 10:00
14 июля в 10:00
125 000 за человека
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
10 сен в 10:00
68 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • И
    Илья
    28 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Всё прошло отлично
    Всё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отлично
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • Н
    Никита
    12 февраля 2024
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
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    понимающим, особенно в те моменты, когда хотели остановиться в очередной раз для фотографии) Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)

  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
    Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
  • Н
    Наталия
    16 октября 2023
    Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
    Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.
    Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получилиСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили
  • С
    Светлана
    12 октября 2023
    Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
    Впечатлений очень много. Эмоции просто зашкаливали. Такой заряд бодрости и позитивных эмоций, что хватит еще на долгий период!
  • Н
    Наталья
    2 октября 2023
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы. В команде Константина все
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    - профи своего дела. Составили маршрут с учетом лучшей логистики. Помогли не только подобрать проживание, но и постоянно держали на контроле, чтобы хозяева баз про нас не забывали. Да, сам Константин в процессе подготовки тура не всегда отвечает сразу, но надо понимать - эти люди возят туристов. Вам бы хотелось, чтобы ведя вашу машину по извилинам Чуйского тракта, ваш гид параллельно переписывался бы с другими туристами, вместо того, чтобы смотреть на дорогу? Да и связи там толком нигде нет. Мы увидели все, что планировали, и даже больше. Реальность превзошла все ожидания. Очень рекомендую приезжать в сентябре - погода еще хорошая, но туристов в разы меньше, пробок нет, а природа играет всеми красками осени. И Катунь потрясающе бирюзового цвета. Просто нереально! Кто думает, ехать или не ехать на Алтай - даже не сомневайтесь! Константин, Ирина, Андрей - СПАСИБО!!!!

    Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы
  • Н
    Настя
    23 сентября 2023
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Добрый день! Впечатления остались хорошие от путешествия и тура. Константин был вежлив и тактичен, а так же выдержал все наши
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    100500 остановок "а давайте и тут пофоткаемся". Вёл аккуратно, поэтому при переезде с локации на локацию, мы спали спокойно. Отвечал на все наши вопросы, при этом давал возможность помолчать (а этот было очень важно для нас). Само путешествие было насыщенным, красивым и очень душевным. Константин сделал его еще душевнее, когда готовил кофе на берегу реки.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экспедиции»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. По знаковым местам Чуйского тракта
  2. Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
  3. Экспедиция на Алтайский Марс
  4. На земле снежного барса. Погружение в Алтай
  5. Восхождение на Белуху через Делоне
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Экспедиции" можно забронировать 6 авторских туров от 21 500 до 125 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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