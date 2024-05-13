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Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
13 дней
На земле снежного барса. Погружение в Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Присоединяйтесь к нашей экспедиции в самое сердце Сибири»
17 авг в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Восхождение на Белуху через Делоне
Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул
«Если это про тебя, то ждём в нашей экспедиции»
23 июня в 10:00
14 июля в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
10 сен в 10:00
68 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ИИлья28 февраля 2024Всё прошло отлично
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ННикита12 февраля 2024Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
- ЕЕлена13 декабря 2023Нареканий нет.
- ЕЕкатерина20 октября 2023Экспедиция на Алтайский Марс. ЛетоУважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
- ННаталия16 октября 2023Экспедиция на Алтайский Марс. ЛетоСпасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.
- ССветлана12 октября 2023Экспедиция на Алтайский Марс. ЛетоВпечатлений очень много. Эмоции просто зашкаливали. Такой заряд бодрости и позитивных эмоций, что хватит еще на долгий период!
- ННаталья2 октября 2023Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы. В команде Константина все
- ННастя23 сентября 2023Добрый день! Впечатления остались хорошие от путешествия и тура. Константин был вежлив и тактичен, а так же выдержал все наши
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Экспедиции»
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