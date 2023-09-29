Вас ожидают: замерзшие водопады, голубые озера, древние святилища, путешествие к легендарным перевалу Кату-Ярык и Чуйскому тракту, знакомство с наскальными рисунками, посещение мест силы, этнография Алтая.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Зубровый заказник. Семинский перевал. Перевал Чике-Таман. Ильгуменские пороги
08:35-09:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
09:30-10:30 Трансфер.
10:30-11:30 Остановка на завтрак в кафе.
Сегодня мы совершаем переезд в Улаганский район Алтая.
В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.
Далее, наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.
Обед (оплачивается дополнительно).
Посещение чарующего перевала Чике-Таман.
Прогулка до Ильгуменских порогов.
Заселение на турбазу «Речные земли» или аналогичную.
Ужин в кафе.
- Экскурсии: 1. Зубровый заказник; 2. Ильгуменские пороги.
- Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Водопад Ширлак. Комплекс наскальной живописи «Калбак-Таш». Встреча Нового года в геокуполе
Утренний кофе и завтрак с видом на заснеженные елки.
В первой половине дня мы совершим прогулку до водопада Ширлак.
Далее, отыщем древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию и полюбуемся панорамой реки Чуя.
Совершим экскурсию по комплексу наскальной живописи “Калбак-Таш”, где сохранилось свыше 5000 петроглифов, от каменного века, до наших дней.
Посетим место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи.
Мастер-класс в геокуполе.
Украшение лесной елки.
Глинтвейн и барбекю в лесу.
Обряд исполнения желаний у костра.
Встреча Нового года в геокуполе.
Обмен подарками.
Обратите внимание, в рамках этого тура невозможно организовать шумные и феерические новогодние гуляния.
Атмосфера встречи Нового года – камерная, в компании 14-18 человек.
- Экскурсии: 1. Слияние Чуи и Катуни; 2. Петроглифы Калбак-Таш; 3. Водопад Ширлак.
- Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Гейзерное озеро. Панорама Северо-Чуйского хребта
Завтрак.
Прогулка к гейзерному озеру (потаенному), на дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.
Осмотр великолепной панорамы Северо-Чуйского хребта и прогулка прямо по зеленому льду реки Чуя в сторону Маашейского ледника.
Обед (оплачивается дополнительно).
Посещение Чуйской степи и поселка Кош-Агач.
Просмотр новогодних фильмов с какао и имбирными пряниками.
- Экскурсии: 1. Гейзерное озеро; 2. Панорама Северо-Чуйского хребта; 3. Прогулка по льду реки Чуя.
- Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Пазырыкские курганы. Долина реки Чулышман
Завтрак.
Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту, через узкое ущелье между скал.
Посещение красных ворот, ртутного озера.
Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских вождей.
По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2000 лет.
Обед – ланч-боксы(не входит в стоимость).
Далее, мы посетим одно из самых красивых мест Горного Алтая – долину р. Чулышман.
Оттуда открываются потрясающие виды.
Обратное возвращение.
Ужин.
- События дня: 1. Красные ворота; 2. Оз. Киделю; 3. Пазырыкские курганы; 4. Кату-Ярык.
- Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Чуйский тракт. Природный парк Уч Энмек. Прибытие в Горно-Алтайск
Завтрак, сбор вещей.
Обратное возвращение по Чуйскому тракту.
Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.
Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.
Трансфер до г. Горно-Алтайск (380 км).
Прибытие в г. Горно-Алтайск ориентировочно в 17.30.
Размещение в гостинице «Игман».
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Речные земли» или аналогичном.
Доплата за одноместное размещение в номере – 15 000 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Название турбазы уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Речные земли» или аналогичный
Гостиница Речные земли расположена в селе Акташ.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, фен, терраса.
Гостиница «Игман»
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка. В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната. Каждое утро в ресторане отеля подают завтрак «шведский стол». В отеле работают магазины, сувенирный магазин и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от города встречи и обратно
- Питание – 4 завтрака, 4 ужина
- Проживание в отеле «Речные земли» – 4 ночи.
- Проживание в гостинице «Игман» – 1 ночь
- Экскурсии по программе тура + входные билеты
- Работа гидов и организаторов
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (обеды) – средний чек 750-1200 руб.
- Банкетный ужин – 4 000 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.