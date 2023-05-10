Данный тур – это прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая весной всего за неделю, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на автомобиле.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Национальный музей им. Анохина и этно-аил, концерт горлового пения
Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).
Размещение в номерах согласно выбранной категории.
Сбор группы.
Для тех, кто приезжает в экоотель до 10:45 — завтрак в кафе на территории экоотеля.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Знакомство с гидом.
Заселение по готовности номеров.
Обед в кафе экоотеля (не входит в стоимость).
После обеда выезд в г. Горно-Алтайск, вас ожидает экскурсия в Национальный музей им. А. В. Анохина.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения. Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет войлочный мастер-класс в этно-аиле (аил — национальное жилище местного населения).
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
Ужин в кафе.
Концерт алтайского горлового пения.
Камышлинский водопад, зубровый питомник и сырный мастер-класс
Завтрак в кафе на территории эко-отеля.
В этот день туристы совершат экскурсию на моторных лодках по реке Катунь к Камышлинскому водопаду, который расположился на левом берегу Катуни и имеет высоту более 15 м.
У гостей будет возможность подняться на смотровую площадку, погулять по территории водопада и увидеть кроликов.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Переезд в с. Камлак.
Посещение Зубрового питомника — экспериментального хозяйства, единственного за Уралом.
Возвращение в отель.
Сырный мастер-класс.
Ужин в кафе.
Протяженность: на авто – 164 км, пешком – 4 км.
Были и легенды Чуйского тракта
Завтрак в кафе на территории экоотеля.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе (не входит в стоимость).
Также гостей ждет встреча с древней историей в урочище Калбак-Таш.
Заканчивается полный впечатлений день размещением в эко-комплексе «Кочевник» либо аналогичном.
Ужин в кафе на территории туркомплекса.
Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.
Марсианские хроники Алтайских гор
Завтрак в кафе туркомплекса.
В первой половине дня путешественников ждет путешествие в урочище Кызыл-Чин, именуемое среди туристов Алтайским Марсом из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.
Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.
По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом и фотосессия на его фоне.
Переезд до с. Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение Марсового поля - 1.
Возвращаясь назад, гости региона посетят уникальное место — Гейзерное озеро.
Обед в придорожном кафе (не входит в стоимость).
После обеда группа выдвигается обратно в экоотель.
Санитарная остановка на Семинском перевале.
Ужин в кафе отеля.
Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.
Символы Алтая
Мед — это еще одна визитная карточка алтайских гор.
Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.
Пасека — место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути — Тавдинские пещеры.
Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Большая часть из них легкодоступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет. Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка: узкий проход протяженностью 12 м и подъем по козьей тропе.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
После обеда экскурсия на современном подъемнике на гору Малая Синюха, где с высоты птичьего полёта открывается вид на долину реки Катунь, Манжерокское озеро и горные хребты.
На смотровой площадке делаем общее фото на память.
Переезд в с. Манжерок на местную набережную, можно взять с собой бутылочки и налить воды из колодца, посещаем памятник рафтеру и наслаждаемся панорамой "Манжерокского порога", горы Малая Синюха (на вершине которой побывали).
Возвращение в комплекс. Свободное время.
Ужин в кафе на территории экоотеля.
Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 4 км.
Пять чудес Телецкого озера
Завтрак в кафе отеля.
Ранний выезд до с. Артыбаш. Посадка в катер.
Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера.
Пять живописных водопадов – Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Обед во время экскурсии в кафе на водопаде Корбу (не входит в стоимость).
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.
Возвращение в Артыбаш и далее переезд в экоотель.
Ужин в кафе отеля.
Внимание! В случае поздней весны (сохранение льда на озере) экскурсия на катере будет заменена на экскурсию в Чемальский район.
Протяженность: на авто – 400 км, катер – 40 км. пешком – 1 км.
Отъезд
Завтрак в кафе на территории туркомплекса.
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета, время группового выезда оговаривается накануне выезда, туристы, которые хотят уехать вне группового трансфера – оплачивают его отдельно.
За дополнительную плату: в этот день мы можем организовать для наших гостей сплав по нижнему участку реки Катунь продолжительностью от 1 часа до 5 часов на воде.
Также есть возможность попробовать свои силы в верховой езде во время конной прогулки.
Обед в стоимость не входит.
Проживание
Тур предусматривает размещение в благоустроенных номерах категории стандарт + в экоотеле “Таежник” и в туркомплексе “Кочевник” или аналогичных.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт плюс
|Двухместное размещение (если вы едете один, то выбираете с подселением)
|74 500
|Одноместное размещение
|97 000
|Трехместное размещение (по одной заявке)
|72 000
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник»
Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Номера категории стандарт плюс — благоустроенные в новых коттеджах площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две полутораспальные кровати + доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары.
Туркомплекс «Кочевник»
Туристический комплекс “Кочевник”, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «эко» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.
Размещение: стандартный благоустроенный номер в корпусе "Козерог”.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Питание двухразовое: завтраки и ужины
- Перевозки согласно программы тура
- Оплата проживания
- Аренда катера
- Моторные лодки
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов и мастер-классов (в соответствии с программой тура)
- Страховка медицинская и от несчастного случая
- Концерт горлового пения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка до экоотеля «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Питание: обеды
- Конная прогулка
- Сплав
- Страховка от клеща (400 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
- Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
- Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
- Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Требования к подготовке участников тура
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00, т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5 ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/, либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Стоимость доставки в сборных машинах устанавливает перевозчик, приблизительная стоимость:1500,00 рублей из аэропорта Барнаула до “Таежника” в одну сторону; 1300,00 рублей от ж/д вокзала до “Таежника” в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета сообщением, НЕ звонком, на телефон, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальной доставки с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1200 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом в чате тура (создается гидом накануне тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.