1 день

Горно-Алтайск - Чибит

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Переезд в с. Чибит.

По пути мы посетим Каракольский природный парк «Уч Энмек».

Познакомимся с традиционным жилищем алтайцев – аилом.

Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.

После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.

На скалах показан весь быт древних людей.

Возраст 1000-5000 лет.

Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.

Протяженность: авто – 325 км.

Питание включено: ужин. Питание в пути – самостоятельно, за свой счет.