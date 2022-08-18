Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью.

Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – всё это Алтай. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Местные традиции и история
Местные традиции и история
Познакомимся с традиционным жильем коренных алтайцев, а также увидим крупнейшее собрание петроглифов в Сибири
Чудо природы
Чудо природы
Увидим нереальные ландшафты алтайского Марса и Гейзеровое озеро бирюзового цвета
Настоящее off-road приключение
Настоящее off-road приключение
Совершим подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря. С вершины открываются потрясающие виды
Пеший треккинг на водопад Учар
Пеший треккинг на водопад Учар
Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая, высота его падения около 160 метров
Знакомство с Телецким озером
Знакомство с Телецким озером
Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - Чибит

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Переезд в с. Чибит.

По пути мы посетим Каракольский природный парк «Уч Энмек».

Познакомимся с традиционным жилищем алтайцев – аилом.

Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.

После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.

На скалах показан весь быт древних людей.

Возраст 1000-5000 лет.

Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.

Протяженность: авто – 325 км.
Питание включено: ужин. Питание в пути – самостоятельно, за свой счет.

Горно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - ЧибитГорно-Алтайск - Чибит
2 день

Чибит - Марс - Чибит

Экскурсия на алтайский Марс – настоящее чудо природы.

Нереальные ландшафты и цвет.

Большое содержание ртути в горной породе придает красноватый оттенок.

По дороге посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.

«Гейзеры» оживают, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые окружности.

Возвращение в Чибит, отдых

Протяженность: авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак.

Чибит - Марс - ЧибитЧибит - Марс - ЧибитЧибит - Марс - ЧибитЧибит - Марс - ЧибитЧибит - Марс - Чибит
3 день

Чибит - Акташский ретранслятор - Чибит

Сегодня нас ожидает настоящее off-road приключение.

Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря.

С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

Протяженность: авто – 50 км.
Питание включено: завтрак.

Чибит - Акташский ретранслятор - ЧибитЧибит - Акташский ретранслятор - ЧибитЧибит - Акташский ретранслятор - ЧибитЧибит - Акташский ретранслятор - ЧибитЧибит - Акташский ретранслятор - ЧибитЧибит - Акташский ретранслятор - Чибит
4 день

Чулышман

Сегодня мы отправимся на Каменные грибы.

Дорога проходит через перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и один из красивейших.

Вы увидите невероятно красивую долину реки Чулышман.

После обеда совершим прогулку до каменных грибов – естественные скальные образования в Чулышманской долине.

Представляют собой каменные колонны с «шляпой» – природное чудо.

Протяженность: пешком – 3 км, авто – 240 км.
Питание включено: завтрак.

ЧулышманЧулышманЧулышманЧулышман
5 день

Треккинг на водопад Учар

Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника.

Высота падения около 160 метров.

Нас ждут таёжные пейзажи, стремительные реки Чулышман и Чульча, кристально чистый горный воздух.

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак.

Треккинг на водопад УчарТреккинг на водопад УчарТреккинг на водопад УчарТреккинг на водопад УчарТреккинг на водопад Учар
6 день

Каменные грибы - Телецкое озеро - Артыбаш

Сегодня нас ждёт знакомство с Телецким озером.

Это одним из крупнейших водоемов Южной Сибири. В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек.

Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.

Ночевка на турбазе в с. Артыбаш.

Протяженность: авто – 50 км, паром – 70 км.
Питание включено: завтрак.

Каменные грибы - Телецкое озеро - АртыбашКаменные грибы - Телецкое озеро - АртыбашКаменные грибы - Телецкое озеро - АртыбашКаменные грибы - Телецкое озеро - Артыбаш
7 день

Артыбаш - Чемал

После завтрака переезжаем в с. Чемал.

По дороге посетим национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина.

Музей является старейшим учреждением культуры Республики Алтай.

В музеи представлены коллекции по этнографии алтайцев и русского старообрядческого населения.

Посетим Чемальскую ГЭС.

Пройдем по живописной «Козьей тропе» вдоль крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь.

Затем отправимся на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.

Соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.

На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Протяженность: авто – 270 км.
Питание включено: завтрак.

Артыбаш - ЧемалАртыбаш - ЧемалАртыбаш - ЧемалАртыбаш - ЧемалАртыбаш - Чемал
8 день

Чемал - Горно-Алтайск

Выезд в Горно-Алтайск в аэропорт.

Протяженность: авто – 100 км.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостиницах в номерах с удобствами в номере (5 ночей), и на турбазах в домиках с удобствами на территории (2 ночи) (по маршруту следования: Чемал, Чибит/Акташ, долина Чулышмана, Артыбаш).

Доплата за одноместное размещение: 24 500 руб. /чел.;

Варианты проживания

Гостиницы/турбазы по пути следования

7 ночей

Примерные варианты размещения или аналогичные:

  • в Чибите/Акташе – т\к Кочевник, или Расул или гостиница "Как дома";
  • В долине Чулышман – кемпинг Каменные Грибы или Чулышман;
  • в Артыбаше – Горное озеро, Алтын-Кель;
  • В Чемале – Роял Комфорт, Чемальское подворье.
Гостиницы/турбазы по пути следованияГостиницы/турбазы по пути следованияГостиницы/турбазы по пути следованияГостиницы/турбазы по пути следованияГостиницы/турбазы по пути следованияГостиницы/турбазы по пути следования

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (приветственный ужин в 1 день, завтраки с 2 дня)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-водителей
  • Размещение в гостиницах в номерах с удобствами в номере (5 ночей), и на турбазах в домиках с удобствами на территории (2 ночи) 2-х местное размещение
  • Входные билеты в музеи, экскурсии и т. д
  • Рекреационные сборы
  • Аренда автомобилей Land Cruiser 100
  • Затраты на бензин
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Чаевые гидам
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплую куртку;
  • непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
  • треккинговые ботинки;
  • открытые сандалии для треккинга (в зависимости от погоды);
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
  • треккинговые палки (по желанию);
  • сапоги (желательно из вспененного полиуретана, в зависимости от погоды);
  • теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • футболки 2-3 шт.;
  • шорты;
  • носки шерстяные;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • кепку от солнца;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальник / плавки;
  • полотенце;
  • фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Для тура арендованы автомобили Toyota Land Cruiser 100.

Маршрут рассчитан на гида-водителя + 2-4 пассажира в машине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 авг 2022
Супер незабываемый отдых,потрясающе красивые места. Гид молодец, организация тура тоже.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
29 июня 2022
Спасибо, очень понравилось??? и гид наш Дмитрий очень душевный человек. Хотелось бы еще посетить Алтай!!!
А
3 сен 2021
Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ПешеходныеДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыВсе турыВодопадыТреккинг и походы

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 54 000 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 63 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам