Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – всё это Алтай. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Горно-Алтайск - Чибит
Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.
Переезд в с. Чибит.
По пути мы посетим Каракольский природный парк «Уч Энмек».
Познакомимся с традиционным жилищем алтайцев – аилом.
Во время экскурсии, познакомитесь с различными видами традиционного жилья коренного народа Алтая, а также его внутренним материальным и духовным составляющим.
После отправимся в крупнейшее собрание петроглифов в Сибири Калбак-таш.
На скалах показан весь быт древних людей.
Возраст 1000-5000 лет.
Также совершим остановку на слиянии рек Чуя и Катунь.
Протяженность: авто – 325 км.
Питание включено: ужин. Питание в пути – самостоятельно, за свой счет.
Чибит - Марс - Чибит
Экскурсия на алтайский Марс – настоящее чудо природы.
Нереальные ландшафты и цвет.
Большое содержание ртути в горной породе придает красноватый оттенок.
По дороге посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.
«Гейзеры» оживают, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые окружности.
Возвращение в Чибит, отдых
Протяженность: авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак.
Чибит - Акташский ретранслятор - Чибит
Сегодня нас ожидает настоящее off-road приключение.
Подъём на джипе до высоты более 3000 метров над уровнем моря.
С вершины открываются потрясающие виды на заснеженный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.
Протяженность: авто – 50 км.
Питание включено: завтрак.
Чулышман
Сегодня мы отправимся на Каменные грибы.
Дорога проходит через перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и один из красивейших.
Вы увидите невероятно красивую долину реки Чулышман.
После обеда совершим прогулку до каменных грибов – естественные скальные образования в Чулышманской долине.
Представляют собой каменные колонны с «шляпой» – природное чудо.
Протяженность: пешком – 3 км, авто – 240 км.
Питание включено: завтрак.
Треккинг на водопад Учар
Нас ждёт Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных достопримечательностей Алтайского заповедника.
Высота падения около 160 метров.
Нас ждут таёжные пейзажи, стремительные реки Чулышман и Чульча, кристально чистый горный воздух.
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак.
Каменные грибы - Телецкое озеро - Артыбаш
Сегодня нас ждёт знакомство с Телецким озером.
Это одним из крупнейших водоемов Южной Сибири. В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек.
Мы прокатимся на пароме вместе с автомобилями с юга до севера Телецкого озера.
Ночевка на турбазе в с. Артыбаш.
Протяженность: авто – 50 км, паром – 70 км.
Питание включено: завтрак.
Артыбаш - Чемал
После завтрака переезжаем в с. Чемал.
По дороге посетим национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина.
Музей является старейшим учреждением культуры Республики Алтай.
В музеи представлены коллекции по этнографии алтайцев и русского старообрядческого населения.
Посетим Чемальскую ГЭС.
Пройдем по живописной «Козьей тропе» вдоль крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев место впадения реки Чемал в Катунь.
Затем отправимся на остров Патмос, который расположен посереди реки Катунь.
Соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.
На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Протяженность: авто – 270 км.
Питание включено: завтрак.
Чемал - Горно-Алтайск
Выезд в Горно-Алтайск в аэропорт.
Протяженность: авто – 100 км.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостиницах в номерах с удобствами в номере (5 ночей), и на турбазах в домиках с удобствами на территории (2 ночи) (по маршруту следования: Чемал, Чибит/Акташ, долина Чулышмана, Артыбаш).
Доплата за одноместное размещение: 24 500 руб. /чел.;
Варианты проживания
Гостиницы/турбазы по пути следования
Примерные варианты размещения или аналогичные:
- в Чибите/Акташе – т\к Кочевник, или Расул или гостиница "Как дома";
- В долине Чулышман – кемпинг Каменные Грибы или Чулышман;
- в Артыбаше – Горное озеро, Алтын-Кель;
- В Чемале – Роял Комфорт, Чемальское подворье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (приветственный ужин в 1 день, завтраки с 2 дня)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-водителей
- Размещение в гостиницах в номерах с удобствами в номере (5 ночей), и на турбазах в домиках с удобствами на территории (2 ночи) 2-х местное размещение
- Входные билеты в музеи, экскурсии и т. д
- Рекреационные сборы
- Аренда автомобилей Land Cruiser 100
- Затраты на бензин
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Чаевые гидам
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплую куртку;
- непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
- треккинговые ботинки;
- открытые сандалии для треккинга (в зависимости от погоды);
- кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
- треккинговые палки (по желанию);
- сапоги (желательно из вспененного полиуретана, в зависимости от погоды);
- теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
- хлопчатобумажные перчатки;
- футболки 2-3 шт.;
- шорты;
- носки шерстяные;
- носки тонкие 3-4 пары;
- кепку от солнца;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальник / плавки;
- полотенце;
- фонарик;
- предметы личной гигиены;
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Для тура арендованы автомобили Toyota Land Cruiser 100.
Маршрут рассчитан на гида-водителя + 2-4 пассажира в машине.