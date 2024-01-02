Новогодние каникулы на Алтае

Новогодний тур в Горно-Алтайске
Зимой на Алтае очень красиво.

Склоны всех гор покрываются снегом, но хвойные деревья остаются зелеными, а лиственница приобретает коричневый цвет, контрастирующий с белым снегом. Горные реки почти не замерзают. Они становятся изумрудно-зелеными и на фоне белоснежных берегов кажутся малахитовыми.

Иней начинает искриться на солнце, с воды поднимается пар и кажется, что вот сейчас появится Дед Мороз со Снегурочкой. Все эти краски в сочетании с красотами Алтая превращают эти места в настоящую сказку. В туре вы проедете почти весь Чуйский тракт – это одна из самых красивых дорог в мире. Увидите сразу 4 перевала: Семинский, Чике-таман, Улаганский и Кату-ярык. Восхититесь пейзажем Курайской степи с умопомрачительными видами на Северо-Чуйский хребет.

А так же полюбуетесь на марсианские краски Кызыл-Чина и панораму Южно-Чуйского хребта, изучите древние Инские стелы и наскальные рисунки святилища Калбак-таш. Вы по полной насладитесь завораживающей красотой зимнего Алтая!
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Новогодние каникулы на Алтае
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Заснеженный Алтайский Марс
Заснеженный Алтайский Марс
Урочище Кызыл-Чин удивит вас своими марсианскими красными пейзажами, похожими на поверхность чужой планеты
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Восхититесь невероятной красотой незамерзающего озера, где зимуют несколько сотен лебедей кликунов
Восхитительный Чуйский тракт
Восхитительный Чуйский тракт
Вы проедете по самой живописной дороге России и заберете с собой целую галерею впечатляющих снимков

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»

Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, большинство рейсов из Москвы прибывает рано утром.

Хороший вариант – прилететь накануне, чтобы переночевать и выспаться перед началом тура.

Если вы прилетаете в Барнаул, то утренние рейсы из Москвы так же прилетают рано утром, примерно с 6 до 7 утра. Мы вас встретим и организуем трансфер, но вам дополнительно придется проехать примерно 270 км, скучной дороги.

После встречи всех участников тура знакомимся, выпиваем по чашечки кофе, завтракаем – если нужно и начинаем наш тур.

В этот день наша цель – заказник «Лебединый». Здесь зимуют 700–900 лебедей-кликунов и множество уток на озере «Светлое».

Вода в озера не замерзает даже в сильные морозы. «Кликуны» оправдывают свое название, гогот и шум стоит над всем озером.

Птицы привыкли к людям, подплывают очень близко, но все же это абсолютно дикие представители животного мира, которые весной улетят на север, чтобы воспроизвести потомство.

Можно фотографировать, просто наблюдать или даже покормить.

Кормим, фотографируем лебедей и выдвигаемся дальше в сторону Чуйского тракта.

Ночуем на одной из туристических баз в колоритном месте на берегу Катуни.

После ужина можно будет прогуляться по берегу, который загроможден ледяными торосами изумрудного цвета.

Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»
2 день

Нижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мост

В этот день мы увидим самые красивые места нижней Катуни.

Сначала прогуляемся на Камышлинский водопад. Общая высота водопада около 12 метров.

Зимой скала, с которой низвергается вода, покрывается толстой коркой бирюзового льда. Подо льдом продолжает шуметь водопад.

Вокруг все деревья и скалы обычно покрываются толстым слоем инея, создавая картинку из русских народных сказок про снегурочку.

После водопада мы едем в сторону села Чемал.

Следующая наша остановка «Голубые озера».

Это незамерзающий водоем с прозрачнейшей водой прямо на берегу Катуни.

Открытая вода в мороз «парит», окутывая все вокруг драматичным туманом.

После обеда мы посетим остров Патмос посредине Катуни, на котором находится очень колоритный православный храм.

Остров был освящен в 1855 году, а в дальнейшем на нем был построен храм. Остров посещал митрополит Макарий.

В 1920-е годы храм был уничтожен, а в 2000 году построен заново как храм апостола Иоанна Богослова.

На остров ведет подвесной мост, с которого получаются отличные фотографии.

Дальше мы прогуляемся по «козьей» тропе, между монастырем и еще одной достопримечательностью Чемала — местной ГЭС.

Тропа проходит по высокому берегу Катуни и с нее открываются шикарные виды.

Катунь замерзает неполностью и между белоснежными льдинами видна ее бирюзовая вода.

Дальше мы едем по долине Катуни до Ороктойского моста.

Долина Катуни настолько красива, что можно останавливаться для любования природой буквально через каждые 5 минут!

Но самая красивое нас ждет в районе Ороктойского моста.

Мост расположен в очень узком каньоне Катуни. Ширина реки здесь в некоторых местах около 20 м!

Все берега – это обрывающиеся в воду отвесные скалы. Внутри каньона как правило большое нагромождение ледяных торосов. В общем зрелище очень достойное!

Нижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мостНижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мостНижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мостНижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мостНижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мостНижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мост
3 день

Поездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни

Сегодня продолжаем увлекательную поездку по Чуйскому тракту до села Ак-Таш.

Природа в этих местах существенно отличается.

Вдоль всего нашего пути течет практически не замерзающая Катунь, а затем Чуя.

В Черге закупаем настоящий горный сыр, местного производства, с бессменным со времен СССР качеством.

Обедаем в проверенном кафе «Барсуган», напротив горы Шаманский камень, где по преданию, проводила свои обряды шаманка Канаа.

Далее затяжной подъем на Семинский перевал высотой 1717м.

На перевале находится колоритный местный базарчик с сувенирами.

Далее дорога спускается в долину реки Урсул.

Здесь множество древних курганов, начиная со Скифских времен и возрастом несколько тысяч лет.

После села Онгудай дорога серпантином начнет подниматься на следующий, очень красивый перевал Чике-Таман.

С Чике-Тамана отличные виды на серпантин дороги и долины внизу.

Каждый поворот реки создает отличную смотровую площадку, где мы непременно будем останавливаться и фотографировать.

Далее Чуйский тракт выходит в долину Катуни, где мы увидим красивейшие скальные бомы — Коргучубом, Уркошбом с удивительными песчаными стенками, Айрыташбом где находилась древняя тюркская крепость, Кынгырарбом с остатками древней дороги.

А еще вся долина Катуни, где мы едем, состоит из гигантских террас, высотой несколько сотен метров, появившихся около 15000 лет назад в результате катастрофических наводнений.

Ну и конечно самое красивое и масштабное в этом районе место силы — это впадение реки Чуя в Катунь. Место издревле было священным у Тюркских народов.

Дорога вдоль Чуи не менее красива. Река порожистая и полностью не замерзает. Берега как правило состоят из ледяных торосов, а вода реки больше похожа на зеленовато-изумрудные чернила, настолько нереальным кажется ее цвет.

Остановимся в нескольких самых интересных местах.

В Акташ приезжаем ближе к вечеру.

Поездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниПоездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниПоездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниПоездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниПоездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниПоездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни
4 день

Поездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребет

В это день мы доедем почти до Монгольской границы.

Пожалуй, это самый красивый участок Чуйского тракта.

Первая наша остановка на Гейзерном озере.

Озеро не замерзает зимой и славится своим нереальным цветом воды. На дне бьют термальные источники, не дающие озеру замерзнуть, и они же создают замысловатые рисунки на дне водоема.

Дальше мы едем на «Марс», урочище Кызыл-Чин, известное своими марсианскими красными пейзажами.

Эти цвета из-за большого содержания различных оксидов железа. Но визуально всё выглядит как поверхность чужой планеты, наверное, поэтому первое, что приходит в голову — это же как на Марсе!

Так же в этом месте нередки находки древних окаменелостей, возрастом 200–300 миллионов лет. В то время это место было дном тёплых мелководных заливов, буквально кишащих всякой мелкой живностью.

Здесь же полюбуемся видами на Южно-Чуйский хребет.

аедем пообедать в Кош-Агач, где обязательно посетим магазин с монгольскими товарами из верблюжьей шерсти, кашемира и шерсти яка.

На обратном пути мы заглянем на обзорную площадку Северо-Чуйского хребта, чтобы поснимать масштабные панорамы. Это уже по-настоящему высокие горы, снег и лёд на них не тает даже летом! День будет очень насыщенный!

Ночуем в Акташе, в отеле.

Поездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребетПоездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребетПоездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребетПоездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребетПоездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребетПоездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребет
5 день

«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман

В селе Ак-Таш мы сворачиваем на дорогу, ведущую на Улаганский перевал.

Первая наша остановка – «Красные ворота» – узкая расщелина в красноватых скалах, через которую проходит дорога.

На Улаганском плато множество высокогорных озер. Высота в районе 2000 метров, пейзажи здесь более суровые и величественные.

Проедем районный центр Улаган, где будут нормальные магазины и можно что-то докупить.

После села Балыктуюль завернем на Пазырыкские курганы, известные своими сенсационными находками, тут были похоронены скифские вожди, жившие в этих местах 2500 лет назад. Вещи, найденные здесь, хранятся в Эрмитаже.

Наша цель на сегодня перевал Кату-Ярык, спускающийся в долину Чулышмана, впечатляющим серпантином. С перевала открываются потрясающие виды на долину.

Здесь мы обязательно остановимся, чтобы сделать незабываемые фотографии или просто насладиться величием природы и этим место силы.

В зависимости от времени возможно спустимся в долину Чулышмана и прогуляемся до ближайшего водопада. А зимний водопад – это ледяная глыба самых причудливых форм.

На обратном пути остановимся у необычного музея — «русского прапорщика».

В Акташ вернемся поздно вечером.

«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман
6 день

Завершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелы

Сначала мы заедем на водопады урочища Улар.

Два мощных водопада находятся в соседних ущельях и спорят между собой за то, кто из них красивее.

Далее наш путь до Горно-Алтайска проходит по уже известной нам дороге.

Сначала вдоль Чуи, где мы посмотрим святилище Калбакташ, с тысячами наскальных рисунков. Некоторые рисунки являются уникальными, нигде более не встречающимися.

Чуя тоже порадует нас искрящимся бирюзовым льдом, инеем на деревьях и мощными ледяными торосами по берегам.

Затем нас ждет еще один водопад, названный в народе «Девичьи слезы», за малое количество води, стекающей с отвесного утеса.

Зимой водопад почти не слышан, а вместо него на скале висит огромная, изумрудная, ледяная глыба, очень даже симпатичная.

Дальше мы пообедаем в проверенном кафе и поедем дальше по Чуйскому тракту уже вдоль Катуни.

Осмотрим старый подвесной мост в селе Иня. Скоро этому мосту будет 100 лет!

Осмотрим древние Инские стелы, ритуальные камни, вертикально стоящие недалеко от скифского кургана.

По дороге останавливаемся и фотографируем интересные и просто красивые места.

Ночуем на теплой туристической базе в районе Чемала.

Возвращение домой запланировано уже на следующий день.

Завершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелыЗавершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелыЗавершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелыЗавершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелы

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 65000 руб.

Сейчас на тур действует скидка 7000 руб., стоимость тура со скидкой 58000 руб.

Варианты проживания

Туристическая база в селе Манжерок

2 ночи

Современная туристическая база, на берегу реки Катунь. Размещение в 2-местных номерах со всеми удобствами.

Фото размещения примерные.

Туристическая база в селе МанжерокТуристическая база в селе МанжерокТуристическая база в селе МанжерокТуристическая база в селе Манжерок

Туристическая база в селе Акташ

3 ночи

Размещение в селе Акташ на туристической базе, в 2-местных номерах с удобствами в номере или на этаже. Для семьи из 3 человек может быть 3-местный номер по запросу. Одноместное размещение возможно при наличии свободных номеров, стоимость надо будет уточнять.

Фото размещения примерные.

Туристическая база в селе АкташТуристическая база в селе АкташТуристическая база в селе АкташТуристическая база в селе Акташ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во время тура в теплых гостевых домах или отелях в 2-х местных номерах с удобствами в номере или на этаже
  • Встреча в аэропорту
  • Весь трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Питание – завтраки и ужины (на обеды мы заезжаем между экскурсиями в кафе)
  • Все денежные сборы и оплаты во время экскурсий
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Горно-Алтайска или Барнаула и обратно
  • Обеды (средний чек за обед из 3 блюд 650 руб.)
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и пр.)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Холодно ли зимой на Алтае?

Зима на Алтае очень разнообразная. В декабре и январе как правило стоят морозы. Они не постоянны и чередуются со сравнительно теплой погодой. Обычно в морозные дни бывает ясная и солнечная погода и напротив с потеплением активно идет снег и дуют зимние ветра с вьюгами и метелями. В феврале и тем более в марте уже чувствуется приближение весны. Дневные температуры могут приближаться к плюсовым и яркость солнца уже чувствуется по-весеннему. Все это очень приблизительная и условная картина. Год на год не приходится и уж тем более сказать заранее, что, например во второй половине декабря будет сильный мороз не сможет ни алтайский шаман ни гидрометцентр. В лучшем случае прогноз можно посмотреть на неделю, плюс надо учитывать, что это горы и температура может очень сильно отличаться в зависимости от высоты.

Теперь о самом главном! Комфортно или нет зимой на Алтае? Мы уже давно проводим зимние туры по Алтаю и конечно попадали в совершенно различную погоду. Самое главное, что мы передвигаемся на автомобиле, он всегда рядом и в нем тепло в любую погоду. Как бы ни было холодно, всегда можно вернуться в машину и согреться. Но обычно наши гости с удовольствием совершают радиальные небольшие выходы в самых красивых и интересных местах. Обычная зимняя одежда, а лучше зимняя спортивная — как например горнолыжные костюмы, защитит вас от любого мороза на 30–40 минут, а как правило зимой у нас именно такие короткие радиальные выходы. То есть мы максимально подъезжаем к интересному месту, выходим ненадолго, фотографируем, наслаждаемся зимней сказкой и, если на улице очень холодно, возвращаемся в тёплый автомобиль. Но это только для сильных морозов, а как правило они бывают редко, и обычная зимняя погода позволяет находиться на улице гораздо дольше.

Во сколько лучше приезжать 1-й день тура и уезжать в последний?

Все рейсы в Горно-Алтайск и Барнаул из Москвы прилетают с 9 до 10:30 утра по местному времени. Встречать всех будут согласна времени прилета рейса.

В район аэропорта Горно-Алтайска прибываем в последний день тура, ближе к вечеру, а в Барнаул позже вечером. Поможем забронировать гостиницу. Вылет надо планировать на утро следующего дня.

Где начинается и заканчивается тур?

Аэропорт Горно-Алтайск или Барнаул (в этом случае добавятся дополнительно 270 км, но стоимость не изменится).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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