Авторские туры на 6 дней в Горно-Алтайск

Найдено 35 туров в категории «6-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 23 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666 за человека
Чуя - Катунь. Сплав
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Чуя - Катунь. Сплав
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
51 000 за человека
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
38 000 за человека
Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000 за человека
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800 за человека
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800 за человека
Тайна Укока
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайна Укока
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
26 июля в 10:00
64 200 за человека
По следам алтайских кочевников
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222 за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
9 окт в 10:00
16 окт в 10:00
от 33 000 за человека
Зимний Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
1 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
70 500 за человека
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Начало: Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 51 700 за человека
Новогодние каникулы в Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000 за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 31 000 за человека
Новогодняя сказка на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
от 62 800 за человека
Цветущий Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Цветущий Алтай
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 апр в 10:00
3 мая в 10:00
59 000 за человека
Майские выходные на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 апр в 10:00
53 700 за человека
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Начало: г. Горно-Алтайск
1 янв в 10:00
от 69 500 за человека
Автотур по Горному Алтаю. Когда цветет маральник
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Автотур по Горному Алтаю. Когда цветет маральник
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
38 800 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000 за человека
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
45 000 за человека
Пейзажи Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Пейзажи Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
59 900 за человека
Новогодние каникулы на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
65 000 за человека
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700 за человека
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000 за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500 за человека
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000 за человека
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000 за человека
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400 за человека
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000 за человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Майские выходные на Алтае
    Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
    Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Цветущий Алтай
    Ездила в тур с 04 мая по 09 мая, впечатления только положительные, влюбилась в этот край, отдельное спасибо организаторам и
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    в частности экскурсоводу Елене, очень много рассказывала о крае, традициях, человек явно любит то дело, которым занимается, любые запросы решались быстро.

  • К
    Ксения
    12 мая 2024
    Цветущий Алтай
    Очень все понравилось, особенно наш гид экскурсовод Елена. Низкий ей поклон. Всегда все организует, достанет и устроит. Самые интересные места.
    Очень все понравилось, особенно наш гид экскурсовод Елена. Низкий ей поклон. Всегда все организует, достанет и устроит. Самые интересные местаОчень все понравилось, особенно наш гид экскурсовод Елена. Низкий ей поклон. Всегда все организует, достанет и устроит. Самые интересные места
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
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    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

  • A
    Aleksei
    10 мая 2024
    Цветущий Алтай
    Замечательный тур по Алтаю. Спасибо.
  • П
    Пальянова
    5 мая 2024
    Майские выходные на Алтае
    В полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своей красотой, в тур включены именно те места, что хотелось увидеть в первую очередь и конечно же незабываемое цветение гор! Огромное спасибо!
    В полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своейВ полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своей
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Чуя - Катунь. Сплав
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
    Тур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был насыщен впечатлениями и эмоциями. После остались море эмоций, приятных воспоминаний и классных фото!
    Тур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый деньТур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый деньТур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый деньТур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый день

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
  2. В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
  3. Чуя - Катунь. Сплав
  4. Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
  5. Погружение в Алтай. Конный тур
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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