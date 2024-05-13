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Авторский тур
6 дней
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуя - Катунь. Сплав
Начало: село Манжерок
7 июля в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайна Укока
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
26 июля в 10:00
64 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
9 окт в 10:00
16 окт в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
1 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
70 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Начало: Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 51 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Белокурихе
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 31 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 дек в 10:00
от 62 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Цветущий Алтай
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
28 апр в 10:00
3 мая в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 апр в 10:00
53 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Начало: г. Горно-Алтайск
1 янв в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Автотур по Горному Алтаю. Когда цветет маральник
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
38 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Россия, Новосибирск
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пейзажи Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
59 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна13 мая 2024Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ТТатьяна12 мая 2024Ездила в тур с 04 мая по 09 мая, впечатления только положительные, влюбилась в этот край, отдельное спасибо организаторам и
- ККсения12 мая 2024Очень все понравилось, особенно наш гид экскурсовод Елена. Низкий ей поклон. Всегда все организует, достанет и устроит. Самые интересные места.
- ААлина11 мая 2024Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
- AAleksei10 мая 2024Замечательный тур по Алтаю. Спасибо.
- ППальянова5 мая 2024В полном восторге от тура! Первый раз на Алтае, хотела увидеть цветущий маральник. Край поразил своей красотой, в тур включены именно те места, что хотелось увидеть в первую очередь и конечно же незабываемое цветение гор! Огромное спасибо!
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександра14 февраля 2024Тур очень понравился! Гиды очень грамотные, мотивированные и доброжелательные. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был насыщен впечатлениями и эмоциями. После остались море эмоций, приятных воспоминаний и классных фото!
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