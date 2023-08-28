1 день

Экскурсия по селу Аскат

Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 09:00 до 10:30.

Трансфер на турбазу в с. Аскат, Чемальский район.

Заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

После непродолжительного отдыха, обзорная экскурсия «Легенды Чемала», во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова; Чемальскую ГЭС — самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос — маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

Вечером совершим небольшую экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале «Мраморка», прогуляясь по берегу Катуни.