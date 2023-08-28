В маршрут включены самые живописные перевалы Горного Алтая: Кату-Ярык, Улаганский, Чике-Таман, высокогорные Курайская и Чуйская степи, ледники Северо-Чуйского хребта, марсианские пейзажи, красивейшие водопады, множество горных рек и озер. И конечно, жемчужина Алтая — Телецкое озеро. Тур "Золотой Алтай" вошел в реестр официальных туристических маршрутов Республики Алтай.
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Программа тура по дням
Экскурсия по селу Аскат
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 09:00 до 10:30.
Трансфер на турбазу в с. Аскат, Чемальский район.
Заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
В шаговой доступности красавица река Катунь.
Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.
После непродолжительного отдыха, обзорная экскурсия «Легенды Чемала», во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова; Чемальскую ГЭС — самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.
Патмос — маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.
В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.
Вечером совершим небольшую экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале «Мраморка», прогуляясь по берегу Катуни.
Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.
В ходе экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, украшенный вековыми кедрами, величественными горами с небольшими снежниками на вершинах.
Во время получасовой остановки на перевале, экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России.
Кроме того, желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман, высотой 1460 м.
С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта, узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.
Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни — «Катунская петля».
Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.
Совершим небольшую экскурсия к древнему археологическому комплексу — святилище Адыр-Кан, который включает в себя каменного воина, наскальные петроглифы и несколько групп древних погребальных сооружений.
Далее прогуляемся к устью реки Чуи.
Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая — Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Курайская степь, Кызыл-Чин, Голубое озеро
Авто экскурсия в высокогорную Курайскую степь, откуда открывается вид на ледники Северо-Чуйского хребта, высотой 4200 м и долину р. Чуя.
Авто экскурсия в урочище с цветными землями Кызыл-Чин, которое из-за необычных красных пород называют "Алтайским марсом".
Экскурсия «Алтайский гейзер» на Голубое озеро.
На дне озера находятся теплые подземные источники, которые размывают бело-голубую глину и создают на озере причудливые рисунки.
Вечером экскурсия (по желанию группы и за доп. плату при условии благоприятной погоды) на внедорожных авто на одну из вершин Курайского хребта — гору Верхняя.
С горы на 360° открывается панорама окрестностей: просторная долина Чуи и встающий за ней Северо-Чуйский хребет, пики которого круглый год покрыты снегом.
С других сторон — вершины Курайского хребта. В хорошую погоду при ясном воздухе за Северо-Чуйским хребтом можно увидеть Белуху (4506 м), наивысшую вершину Горного Алтая.
Долина реки Чулышман, урочище Пазырык
Авто экскурсия в долину реки Чулышман.
По пути пересекаем Красные ворота, открывающие путь в край тысяч озер и водопадов, множество высокогорных Улаганских озер (Мертвое озеро, Узун-Кель, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский, высотой 2080 м.
Экскурсия в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую известность.
Пеший спуск 3,5 км по серпантину в Чулышманский каньон — Кату-Ярык.
Кату-Ярык по праву считается одним из самых красивых перевалов Алтая.
Со смотровой площадки открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и Чулышманское нагорье.
Перепад высот — 800 м.
Водопад Куркуре. Прогулочный сплав по р. Чулышман по желанию
Переправа на лодке через реку Чулышман.
Пешая экскурсия на водопад Куркуре, высотой 30 м.
Тропа идет по берегу Чулышмана без существенных подъемов около 3 км.
Прогулочный сплав по р. Чулышман с посещением водопада Тюл (по желанию группы, оплачивается отдельно).
Каменные грибы
Пешая экскурсия в урочище Ак-Курум на Каменные грибы — необычные формы рельефа в виде огромных грибов, созданных природой, путем вымывания и выветривания более рыхлых пород.
Со смотровой площадки открывается вид с высоты на долину Чулышмана.
Переезд по долине Чулышмана к южному берегу Телецкого озера.
Мыс Кырсай.
Телецкое озеро. Отъезд
Большая прогулка на катере через все Телецкое озеро (78 км).
Увидим водопад Корбу, высотой 12,5 м, водопады Аю-Кечпес,"Сорок грехов", Эстюбэ.
Трансфер с. Артыбаш — Горно-Алтайск.
19:00–20:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2- и 3-местных благоустроенных/полублагоустроенных домиках на турбазах/гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|68 600
|74 600
|80 600
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Места и условия размещения:
- 1 день: гостевые неблагоустроенные домики — душ, благоустроенный туалет на территории.
- 2–3 день: турбаза ArmanTravelAltay, благоустроенные домики/номера — душ, туалет в домике.
- 4–5 день: турбаза Старт, благоустроенные домики — душ, туалет в домике.
- 6 день: турбаза Приют Туриста — полублагоустроенные домики — туалет, раковина в домике.
Варианты проживания
с. Аскат
Неблагоустроенные домики с. Аскат. Душ, благоустроенный туалет на территории.
с. Акташ
Благоустроенные 3-х местные домики. Турбаза "Иркит"/"Ирбис" или аналогичная.
Турбаза «Чулышманская долина» или аналогичная
Полублагоустроенные домики (туалет в домике).
Турбаза «Кырсай» или аналогичная
База отдыха на южном берегу Телецкого озера на мысе Кырсай, в месте впадения в озеро самого крупного притока - реки Чулышман. Живописные окрестности турбазы, дикая нетронутая природа, величественные горные хребты произведут на Вас незабываемое впечатление.
Не благоустроенные домики, туалет, душ на этаже или веранде.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание в благоустроенных/полублагоустроенных домиках на турбазах/гостинице
- Питание (комплексные завтраки со 2 по 7 день)
- Аренда индивидуального катера на группу
- Аренда парома
- Сопровождение гида
- Оплата рекреационных сборов
- Групповая страховка на период путешествия
- Баня, 1 раз
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Сплав по р. Чулышман - 2 000 руб. (оплачивать на месте)
- Экскурсия на ретранслятор - 2 500 руб. (оплачивать на месте)
- Страховка от укуса клеща
- Баня сверх программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце,
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- сиденье туристическое (хоба);
- фотоаппарат или видеокамера;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от укуса клеща).
Будет ли мобильная связь?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, но будут дни, когда сотовой связи не будет.
Начиная с обеда 4-го дня и до обеда 7-го отсутствует мобильная связь, изредка может появляться сигнал МТС и Теле2, зарядить телефон можно будет, на базах есть электричество. Но на всякий случай желательно взять с собой power bank.
Будут ли комары и клещи на маршруте?
В высокогорных районах Горного Алтая комаров нет. Однако по маршруту есть места, где возможно их наличие. Туристам рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после захода солнца, так как комары более всего активны вечером. Клещи встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом. В любом случае, рекомендуем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут выше, присасываясь к верхней части тела.
Какая будет погода?
Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет умеренно-континентальный климат с холодной зимой и теплым летом.
Одним из главных факторов, оказывающих влияние на климат Горного Алтая, является обилие солнечной энергии.
Весной солнечного сияния в Горном Алтае больше, чем в Ялте, Сочи, Швейцарском курорте Давос и Байрам Али на юге Туркмении.
Теплый период длится со второй половины мая до середины сентября.
Летние дни могут быть теплые и даже жаркие, однако вечера и ночи прохладные, особенно в высокогорных районах, по которым проходит часть маршрута.
Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура около 20 С).
В Горном Алтае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.
Май - очень красив, зелень очень нежная и свежая, в горах можно увидеть снег.
В это время цветет маральник (рододендрон Ледебура) – символ алтайской весны и другие первоцветы.
Все горы покрываются розово-сиреневым цветущим ковром.
Незабываемая красота.
Днем тепло, но вечером прохладно, ночью возможны заморозки.
Июнь - все кругом цветет, и каждую неделю меняются цвета.
В этот период стоит теплая погода, бывают дожди.
Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди.
В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха.
Август - до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать.
Ночи становятся прохладнее.
Сентябрь - богат различными красками.
Преобладают красно–желто–зеленые тона.
В это время река Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.
В лесу много грибов и ягод.
Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные.
Как добраться до места начала тура?
Маршрут начинается в столице Республики Алтай – г. Горно-Алтайск.
Туристов встречает представитель компании в аэропорту с 09.00 до 10.30.
Прямые авиарейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Казани.
Расписание можно уточнить на сайте http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov
На сайте https://www.rzd.ru/ вы можете посмотреть расписание движения поездов, время в пути, узнать цены на билеты на поезд, а также забронировать места.
Телефон для справок 8 (800) 775-00-00.
Поездом можно доехать только до Бийска (в Республике Алтай ж/д дороги нет).
Далее рейсовым автобусом Бийск-Горно-Алтайск.
Барнаульский автовокзал http://www.avtovokzal.ru/rasp/ круглосуточное спровочное +7(3852) 61-79-79
Автовокзал г. Новосибирск https://nsk-avtovokzal.ru/
Есть ли ограничения по участию в туре?
Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 200 кмгорного бездорожья и 78 км по водной акватории Телецкого озера.
На чем будем передвигаться?
Транспорт: SsangYong Istana.
Есть ли возрастные ограничения?
Возраст туриста — от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое за тур 🙏🏻
Сложно описывать свои впечатления, их огромное множество, это советую пережить каждому 🤗