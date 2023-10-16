1 день

Встреча. Переезд до Телецкого озера

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд на Телецкое озеро.

12:00 Подъем на вершину горы (билеты оплачиваются отдельно), небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься (не входит в стоимость).

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом класса “Стандарт”, потрясающие виды, берег Телецкого.

22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа, праздничные фотозоны, фейерверк.