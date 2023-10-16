Также в туре вас ждут горнолыжные курорты и экскурсионные подъемники в горы, смотровые площадки, прогулки у Катуни и Лебединого озера, факультативно – катание на снегоходах прямо по озеру! Размещение в атмосферных отелях на берегах Телецкого озера и Катуни – этот отдых будет поистине незабываемым!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд до Телецкого озера
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд на Телецкое озеро.
12:00 Подъем на вершину горы (билеты оплачиваются отдельно), небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься (не входит в стоимость).
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом класса “Стандарт”, потрясающие виды, берег Телецкого.
22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа, праздничные фотозоны, фейерверк.
Горнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желанию
9:00-11:00 Завтрак в кафе отеля.
До 12:00 Свободное время (можно устроить утреннюю фотосессию в отеле и получить за это бонусы у администратора).
12:00 Выезд на горнолыжный курорт “Телецкий”.
Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).
Для тех, кто не катается, есть возможность взять снегоходную экскурсию (дополнительно 2 500 руб. с человека), доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.
18:00 Вечерняя прогулка на водопад Третья речка.
21:00 Концерт горлового пения (оплачивается дополнительно).
Нижняя Катунь. Камышлинский водопад
9:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами, едем в туристическую зону Нижняя Катунь, заселяемся в отель "Золотые пески".
Далее экскурсия на Камышлинский водопад, прогулка по красивому подвесному мосту через Катунь, потом по лесу к замерзшему водопаду.
Вечером совместный ужин в ресторане отеля, отдых в СПА по желанию (не входит в стоимость).
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.
14:00 Возвращение в отель.
14:30 Остров Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2 000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).
ГЛК «Манжерок». Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).
16:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на берегу Телецкого “Алтын Кель” и в отеле на берегу Катуни “Золотые пески”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (по акции РБ до 30.09)
|Одноместное
|47 900
|по запросу
Варианты проживания
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.
В номере класса "Стандарт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi
Отель «Золотые пески»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Горно-Алтайска, Новосибирска на удобном туристическом автобусе
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Новогодний ужин, программа, фейерверк
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидами
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды, ужины – средний чек 800 руб.
- Подъемник на г. Кокуя – взрослым 700 руб., детям 350 руб.
- Снегоходная экскурсия – 2 500 руб.
- Экскурсия на о. Патмос – 2 000 руб.
- Вход на Камышлинский водопад – 250 руб.
- Подъемник на Манжероке – 800 руб
- Место начала и завершения?
- г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% на детей до 12 лет включительно.
- Какой транспорт в туре?
Микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный) на 16 мест. Кондиционер есть. Размещение в том числе и на последнем ряду.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.