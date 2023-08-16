Радуга Горного Алтая
Проведете два дня в красивейшем горном ущелье в долине реки Чулышман, обладающим уникальным микроклиматом и пересечете с юга на север жемчужину Алтая — Телецкое озеро.
Вас также ожидают: водопады долины Чулышмана, редкое явление природы — каменные грибы, теплое горное озеро, мистические древние курганы и петроглифы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд на туркомплекс «Таёжник». Переезд до природного парка Уч-Энмек
Заезд в эко-отель Таежник строго до 13:00 в день начала тура, либо накануне.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска групповым трансфером в день начала тура.
Переезд до эко-отеля Таежник, завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:45, ожидание тех, кто прибывает из Барнаула или на рейсах прибывающих до 12:30 в аэропорт Горно-Алтайска.
Во время ожидания для желающих прогулка на берег Катуни или экскурсия на гору Черепан, откуда открывается вид на долину реки Катунь.
Знакомство с группой и гидом, решение организационных моментов.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник с 13:00 до 13:45.
Выезд на маршрут в 14:00.
Возможно смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (например был задержан какой-то авиа-рейс и кто-то из туристов прибыл позже).
Переезд до природного парка Уч-Энмек.
Размещение в номерах природного парка Уч-Энмек (в номерах с удобствами на этаже).
Ужин, баня, вечер знакомств.
Протяженность: авто — 149 км.
Озеро Ару-Кем. Переезд до с. Чибит
Завтрак в кафе.
Переезд до кордона Ару-Кем.
Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км), по возвращению на кордон — обед, после обеда — возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к Кочевник (либо аналогичного в районе с. Акташ), по дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.
Чуйский тракт — дорога входящая в ТОР-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты — во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.
Размещение в номерах с удобствами эко-комплекса Кочевник, расположенном в с. Чибит, либо его аналоги.
Ужин в кафе.
Протяженность: авто — 206 км, пешком — 8 км.
Экскурсия на Алтайский Марс и Гейзерное озеро
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов.
Первым объектом посещения станет уникальный водный объект — так называемое «гейзерное» озеро, со дня которого из голубой глины периодически вырывается воздух.
Образуя причудливые картины на поверхности воды.
Место является очень знаменитым среди путешественников.
Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией перед гостями региона откроются великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, остановка предусмотрена на смотровой площадке, где путешественники не только насладятся видами тракта и гор, но и сохранят множество фотографий на память.
Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемого туристами «Алтайским Марсом» за то, что земля и склоны гор на нем всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.
Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого, но и второго «Марса».
Обед на «Марсе» (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.
Баня.
Возможна перестановка экскурсий местами.
Протяженность: авто — 120 км, пешком — 4 км.
Переезд в долину реки Чулышман. Кату-Ярык
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.
Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.
Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала — самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, увидят озеро Киделю.
Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.
Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Запечатлев на память красивые виды — туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.
Чулышманская долина — место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи.
Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.
Размещение на туркомплексе в номерах, ужин, баня.
Протяженность: авто — 120 км, пешком — 3 км.
Пешая экскурсия на водопад Куркуре
Завтрак в кафе.
После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины — Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.
Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум.
Который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.
После возвращение в средство размещения, обед в кафе.
Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.
Вечером ужин и баня.
Протяженность: пешком — 13 км.
Каменные грибы
Завтрак в кафе.
Переезд по Чулышманской долине до места переправы через р. Чулышман на правый берег.
Переправа осуществляется на моторных лодках.
Пешая экскурсия в урочище Аккурум (расположено ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана), здесь на склоне горы находится одна из известных природных достопримечательностей — «каменные грибы» — необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате вымывания неоднородных горных пород. Подъем к грибам крутой.
Время для фотосессий.
Возвращение к моторкам.
Обед в кафе.
Возвращение на туркомплекс.
Свободное время. Можно за доп. плату сходить на рафтинг по Чулышману, или просто отдохнуть.
Ужин в кафе. Баня.
Протяженность: авто — 20 км, катер — 2 км.
Телецкое озеро. Корбу. Горно-Алтайск
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Переезд до мыса Кырсай — южного берега Телецкого озера.
Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.
По пути остановка на водопаде Корбу (высота падения 12,8 м), где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш.
В Артыбаше будет ждать авто для переезда в г. Горно-Алтайск.
Ужин в кафе.
Завершение программы.
Внимание! Советуем приобретать билеты с вылетом на следующий день после окончания маршрута. Доп. ночи в стоимость не входят.
Протяженность: авто — 222 км, катер — 70 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах с удобствами (эко-комплекс "Кочевник") и в номерах с удобствами на этаже (парк Уч-Энмек, туркомплекс в Чулышманской долине).
Стоимость тура:
- при двухместном размещении — 80 000 руб. /чел.;
- при одноместном размещении — 95 000 руб. /чел.;
- при трехместном размещении (по одной заявке) — 78 000 руб. /чел.;
- тариф семейный (по одной заявке) размещение в четырехместном домике, либо 2 взр+1 реб. на одной кровати + доп. место — 77 500 руб. /чел.;
Варианты проживания
Природный парк «Уч-Энмек»
Размещение в номерах с удобствами на этаже.
Эко-комплекс «Кочевник» или аналогичный
Размещение в номерах с удобствами.
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
Туркомплекс в Чулышманской долине
Туркомплекс в Чулышманской долине, удобства на территории, баня. Свет и вода подается благодаря генераторам в вечернее время.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе)
- Перевозки, согласно программы тура
- Работа инструкторов
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда катера по Телецкому озеру
- Оплата проживания в номерах
- Рекреационные сборы
- Входные билеты к достопримечательностям
- Переправы через реку Чулышман (к водопаду Куркуре и Каменным грибам)
- Бани по программе
- Мед. страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Доставка до т\к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
- Доп. ночи по окончанию тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Особенности маршрута
- Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 7 лет.
- Групповой трансфер в день начала тура из аэропорта Горно-Алтайска в подарок.
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе “Что взять с собой? ”.
- Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (ПАЗ).
- На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель.
- На маршрут допускаются дети в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).
- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
- Страховка "Антиклещ" не входит в стоимость тура, её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агенстве самостоятельно.
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и иных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
- Места размещения могут быть заменены туроператором по техническим и иным причинам.
Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать с проживанием в палатке (бесплатно, дополнительно оплачивается завтрак) или в летних домиках (дополнительно оплачивается) – удобства на территории. По наличию мест и стоимости можно уточнить дополнительно.
Как добраться?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа замечательная. Передвижение в туре круговое, есть несколько радикальных выездов. Проживание более чем просто комфортное, питание отличное (трехразовое, вколоченное в стоимость, как и было заявлено). Все номера или с удобствами или с удобствами на этаже. Всегда заказана баня, всегда вовремя транспорт и т. д.
Красоты самого Алтая - это то, что сложно описать словами, это нужно увидеть самому и оставить в своей памяти.