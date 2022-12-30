Отель «Корона Алтая» – это уникальное место в самом сердце первозданной дикой природы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе прочих удобств — сад, общий лаундж и бар.

Во всех номерах установлены шкаф для одежды. Кроме того, во всех номерах отеля «Корона Алтая» обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, есть телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах имеется гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Корона Алтая» сервируют завтрак «шведский стол» или завтрак по меню. Гости могут отдохнуть на террасе.