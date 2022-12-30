Встреча гостей в городах прибытия (Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».
9:00 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане.
10:00 Отправляемся на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией.
15:00 Заселение в отель. СПА-процедуры, баня, подготовка к банкету.
22:00 Новогодний банкет, встреча Нового года.
8:00 – 11:00 Завтрак, бассейн (включено).
12:00 Посещение уникального места – голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.
15:00 Обед в кафе.
17:00 Возвращение в отели.
Посещение СПА-зоны, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).
9:00 Завтрак шведский стол.
10:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.
Кормление птиц и фото-видеосессии.
18:00 Возвращение в отель.
Совместное посещение бани (включено в стоимость).
9:00 Завтрак.
10:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.
Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе из Новосибирска выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 4 км).
16:00 Выезд домой
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Корона Алтая».
Стоимость тура на 1 чел. – 38 550 руб.
Одноместное размещение не предусмотрено. Возможно доп. место.
На тур действуют скидки на детей:
Отель «Корона Алтая» – это уникальное место в самом сердце первозданной дикой природы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе прочих удобств — сад, общий лаундж и бар.
Во всех номерах установлены шкаф для одежды. Кроме того, во всех номерах отеля «Корона Алтая» обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, есть телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах имеется гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Корона Алтая» сервируют завтрак «шведский стол» или завтрак по меню. Гости могут отдохнуть на террасе.
Встреча состоится 31.12.2022:
Так же по запросу возможна встреча в Кемерово или Новокузнецке (индивидуальный трансфер).
На 16-ти местном комфортабельном микроавтобусе Ford Transit.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально):