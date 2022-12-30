Новогодняя Катунь

Приглашаем вас встречать Новый год в Горный Алтай

Приглашаем вас встречать Новый год в Горный Алтай! В этом новогоднем туре вас ждут завораживающие снежные горы, голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт “Манжерок” и прекрасное озеро Лебединое.

Вы встретите Новый год в самом уникальном отеле, расположенном на острове посреди реки Катуни и в который можно попасть только по живописному подвесному мосту. Отправляйтесь в это новогоднее путешествие и зарядитесь энергией Горного Алтая на весь год.
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Алтайский Новый Год
Алтайский Новый Год
Встретим это Новый год за праздничным ужином в окружении гор
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим озеро на котором зимуют белоснежные птицы и даже сможем покормить их
Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле реки Катунь только зимой
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде, а так же подняться на смотровую площадку и сделать памятные снимки
Отель на острове
Отель на острове
Вы будете проживать в уникальном отеле посреди реки, у которого нет аналогов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового года

Встреча гостей в городах прибытия (Новосибирск или Горно-Алтайск), подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать».

9:00 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане.

10:00 Отправляемся на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься, а для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, горячим глинтвейном и фотосессией.

15:00 Заселение в отель. СПА-процедуры, баня, подготовка к банкету.

22:00 Новогодний банкет, встреча Нового года.

Прибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового годаПрибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового годаПрибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового годаПрибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового годаПрибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового годаПрибытие на Алтай, отправление на горнолыжный курорт «Манжерок», встреча Нового года
2 день

Голубые озера «Глаза Катуни»

8:00 – 11:00 Завтрак, бассейн (включено).

12:00 Посещение уникального места – голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.

15:00 Обед в кафе.

17:00 Возвращение в отели.

Посещение СПА-зоны, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).

Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»
3 день

Экскурсия на «Лебединое» озеро

9:00 Завтрак шведский стол.

10:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.

Кормление птиц и фото-видеосессии.

18:00 Возвращение в отель.

Совместное посещение бани (включено в стоимость).

Экскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озеро
4 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.

Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе из Новосибирска выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 4 км).

16:00 Выезд домой

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Корона Алтая».

Стоимость тура на 1 чел. – 38 550 руб.

Одноместное размещение не предусмотрено. Возможно доп. место.

На тур действуют скидки на детей:

  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок до 12 лет – 10%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок до 12 лет с доп. местом – 20%;
  • без доп. места до 7 лет – 40%.

Варианты проживания

Отель «Корона Алтая»

3 ночи

Отель «Корона Алтая» – это уникальное место в самом сердце первозданной дикой природы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе прочих удобств — сад, общий лаундж и бар.

Во всех номерах установлены шкаф для одежды. Кроме того, во всех номерах отеля «Корона Алтая» обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, есть телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах имеется гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Корона Алтая» сервируют завтрак «шведский стол» или завтрак по меню. Гости могут отдохнуть на террасе.

Отель «Корона Алтая»Отель «Корона Алтая»Отель «Корона Алтая»Отель «Корона Алтая»Отель «Корона Алтая»Отель «Корона Алтая»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансфер
  • Завтраки (кроме первого дня)
  • Баня (в 3-й день тура)
  • Вся экскурсионная программа
  • Бассейн, посещение на 2 часа утром 1 января
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Обеды и ужины – средний чек 1000 руб.
  • Завтрак в день приезда – 900 руб.
  • Новогодний банкет 8000 руб. /чел.
  • Входные билеты: 1350 руб. за все
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Встреча состоится 31.12.2022:

  • в Новосибирске в 00:30 на ж/д вокзале;
  • в Горно-Алтайске в 9:00 в аэропорту.

Так же по запросу возможна встреча в Кемерово или Новокузнецке (индивидуальный трансфер).

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортабельном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

На тур действуют скидки на детей (рассчитываются индивидуально):

  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок до 12 лет – 10%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок до 12 лет с доп. местом – 20%;
  • без доп. места до 7 лет – 40%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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