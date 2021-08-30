Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни

Экскурсионный тур «Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни» на 4 дня

5
3 отзыва
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Приручите водную стихию, сплавляясь по реке Средняя Катунь на Алтае. Участок Средней Катуни, от реки Большой Яломан до реки Сумульта, проходит в области высокогорных хребтов и характеризуется не только насыщенностью и разнообразием проявлений строптивой реки (III-IV категории сложности), но и необычайной природной красотой. 

Программа тура по дням

1 день
Туркомплекс &quot;Таежник&quot; – река Катунь, Малый Яломан

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.

Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу.

Протяженность: авто – 300 км.

2 день
Река Катунь, Малый Яломан – река Сумульта

Завтрак готовят гиды на костре.

После сбора всех участников сплава инструктаж по технике безопасности на водных турах, подбор индивидуального снаряжения.

Обед в виде перекуса.

Выход на маршрут.

Первое серьезное препятствие на пути – порог Ильгумень (IV кат.сложности) протяженностью 500 м. и валами высотой до 4 м., далее следует порог Кадринская труба (III кат.сложности) 6 км. больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка».

Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.

Ужин готовят гиды на костре.

Протяженность: рафт – 48 км.

3 день
Генеральская поляна – Устье р. Каянча

Завтрак готовят гиды на костре.

После завтрака – выход на маршрут.

В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности, протяженность 700 м.) – один из самых опасных на Средней Катуни) и 3 ступени порога Каянча (II кат.сложности) с его шиверами и бочками

Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.

Пешеходная экскурсия к древним наскальным рисункам – петроглифам.

Ужин готовят гиды на костре.

Протяженность: рафт – 25 км.

4 день
Сплав р.Каянча - Куюс. Переезд до т/к Таежник. Выезд

Завтрак готовят гиды на костре.

В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат.сложности).

По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.

Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.

Для тех, кто выбрал Аэропорт Горно-Алтайска – возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).

Протяженность: рафт – 25 км, авто – 100 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня, согласно программы тура
  • Оплата работы инструкторов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
  • Проживание до начала тура и после
  • Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
2. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
3. Термобелье или хб футболка под гидрокостюм.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
6. Теплый свитер.
7. Теплая куртка.
8. Теплая шапочка.
9. Кепка или панама.
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Купальный костюм.
13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
16. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
17. Сидение туристическое (хоба).
18. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)

Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.

Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку); фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку. 

Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

Входит ли доставка к месту начала тура в стоимость?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.

Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.

Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).

В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода берется из ручьев, рек, озер.

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег для водных туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
  6. гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
  7. брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
  8. гидроноски;
  9. спасательный жилет;
  10. каска.
Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут средней сложности, характеризуется II-IV категорией сложности, для участия в нем туристы должны иметь опыт сплава по рекам I-III категории сложности.

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются. Дети с 16 лет только в сопровождении родителей.

Особенности маршрута

Туристы сплавляются на рафтах.

На усмотрение инструктора (в зависимости от погодных условий и уровня воды) возможны обнос порогов по берегу, либо ограничения для некоторых участников при прохождении порогов (высадка на берег и обход порога по берегу);

На маршруте работают 2-3 инструктора.

На маршруте выдается все необходимое снаряжение.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории. 
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
 

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
30 авг 2021
Всё супер!!
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно

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