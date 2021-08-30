Приручите водную стихию, сплавляясь по реке Средняя Катунь на Алтае. Участок Средней Катуни, от реки Большой Яломан до реки Сумульта, проходит в области высокогорных хребтов и характеризуется не только насыщенностью и разнообразием проявлений строптивой реки (III-IV категории сложности), но и необычайной природной красотой.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу.
Протяженность: авто – 300 км.
Завтрак готовят гиды на костре.
После сбора всех участников сплава инструктаж по технике безопасности на водных турах, подбор индивидуального снаряжения.
Обед в виде перекуса.
Выход на маршрут.
Первое серьезное препятствие на пути – порог Ильгумень (IV кат.сложности) протяженностью 500 м. и валами высотой до 4 м., далее следует порог Кадринская труба (III кат.сложности) 6 км. больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка».
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.
Ужин готовят гиды на костре.
Протяженность: рафт – 48 км.
Завтрак готовят гиды на костре.
После завтрака – выход на маршрут.
В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности, протяженность 700 м.) – один из самых опасных на Средней Катуни) и 3 ступени порога Каянча (II кат.сложности) с его шиверами и бочками
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.
Пешеходная экскурсия к древним наскальным рисункам – петроглифам.
Ужин готовят гиды на костре.
Протяженность: рафт – 25 км.
Завтрак готовят гиды на костре.
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат.сложности).
По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто выбрал Аэропорт Горно-Алтайска – возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Протяженность: рафт – 25 км, авто – 100 км.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
2. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
3. Термобелье или хб футболка под гидрокостюм.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
6. Теплый свитер.
7. Теплая куртка.
8. Теплая шапочка.
9. Кепка или панама.
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Купальный костюм.
13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
16. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
17. Сидение туристическое (хоба).
18. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку); фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Маршрут средней сложности, характеризуется II-IV категорией сложности, для участия в нем туристы должны иметь опыт сплава по рекам I-III категории сложности.
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются. Дети с 16 лет только в сопровождении родителей.
Туристы сплавляются на рафтах.
На усмотрение инструктора (в зависимости от погодных условий и уровня воды) возможны обнос порогов по берегу, либо ограничения для некоторых участников при прохождении порогов (высадка на берег и обход порога по берегу);
На маршруте работают 2-3 инструктора.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),