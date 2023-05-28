Однодневный рафтинг по Катуни

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в однодневный рафтинг по реке Катунь. Вы обязательно увидите всю панораму природы горного Алтая.

Драйв, адреналин, профессиональное сопровождение инсруктора-экскурсовода и отличное настроение мы гарантируем! Во время сплава мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде и посетим грот Ихтиандра. А в борьбе с бушующей стихией мы преодолеем три порога и множество отдельно стоящих препятствий.
Однодневный рафтинг по Катуни
Однодневный рафтинг по Катуни
Однодневный рафтинг по Катуни
Однодневный рафтинг по Катуни
Однодневный рафтинг по Катуни
Однодневный рафтинг по Катуни
Ближайшие даты:
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
25
июн
2
июл
9
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Камышлинский водопад
  • Остров «Кедровый»
  • Грот Ихтиандра и незабываемую природу Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальная панорама природы горного АлтаяС воды природа смотрится по-другому. А помимо этого — драйв, адреналин, общение с единомышленниками и отличное настроение мы гарантируем. Во время нашего путешествия мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде. В 1996 г. был объявлен памятником природы республиканского значения. Камышлинский водопад — двухкаскадный, общая высота каскадов составляет 12 м. Наиболее притягателен основной скалистый каскад, образующий множество мелких брызг и водяной взвеси. Нижний каскад — более скромный и не столь широкий.
Посетим грот Ихтиандра — сама пещера расположена в красивейшем месте на левом берегу Катуни. А в борьбе с бушующей стихией гордой и непокоренной реки Катунь, преодолеем 3 порога и множество отдельно стоящих препятствий. Обещаем, скучно не будет. И на всем пути следования вас будут сопровождать любящие свое дело профессионалы.
Важная информация:• Рекомендуем взять перекус – сплав продлится около 5 часов.
  • Обязательно наденьте футболка с закрытыми плечами, носки, обувь с фиксированной пяткой.
  • Рекомендуем взять сменную одежда и обувь.

По воскресениям в 9:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Работа инструктора
  • Аренда спасательного жилета и каски
Что не входит
  • Питание
  • Аренда гидрокостюма
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом навигаторе АлтайYES. Туркомплекс Манжерок
Завершение: Туркомплекс «Манжерок»
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресениям в 9:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой перекус, так как сплав продлится около 5 часов.
  • Обязательно футболка с закрытыми плечами, носки, обувь с фиксированной пяткой. Сменная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Групповые
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

Похожие туры из Горно-Алтайска

Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
может быть в удобной для вас точке
28 мая
29 мая
30 мая
31 мая
16 000 за всё до 2 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
28 мая
29 мая
30 мая
31 мая
15 000 за всё до 3 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
69 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
30 мая
1 июня
2 июня
3 июня
13 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ