Уникальная панорама природы горного АлтаяС воды природа смотрится по-другому. А помимо этого — драйв, адреналин, общение с единомышленниками и отличное настроение мы гарантируем. Во время нашего путешествия мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде. В 1996 г. был объявлен памятником природы республиканского значения. Камышлинский водопад — двухкаскадный, общая высота каскадов составляет 12 м. Наиболее притягателен основной скалистый каскад, образующий множество мелких брызг и водяной взвеси. Нижний каскад — более скромный и не столь широкий.

Посетим грот Ихтиандра — сама пещера расположена в красивейшем месте на левом берегу Катуни. А в борьбе с бушующей стихией гордой и непокоренной реки Катунь, преодолеем 3 порога и множество отдельно стоящих препятствий. Обещаем, скучно не будет. И на всем пути следования вас будут сопровождать любящие свое дело профессионалы.

Важная информация:• Рекомендуем взять перекус – сплав продлится около 5 часов.