Приглашаем в однодневный рафтинг по реке Катунь. Вы обязательно увидите всю панораму природы горного Алтая.
Драйв, адреналин, профессиональное сопровождение инсруктора-экскурсовода и отличное настроение мы гарантируем! Во время сплава мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде и посетим грот Ихтиандра. А в борьбе с бушующей стихией мы преодолеем три порога и множество отдельно стоящих препятствий.
Драйв, адреналин, профессиональное сопровождение инсруктора-экскурсовода и отличное настроение мы гарантируем! Во время сплава мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде и посетим грот Ихтиандра. А в борьбе с бушующей стихией мы преодолеем три порога и множество отдельно стоящих препятствий.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
4
июн
июн
11
июн
июн
18
июн
июн
25
июн
июн
2
июл
июл
9
июл
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Камышлинский водопад
- Остров «Кедровый»
- Грот Ихтиандра и незабываемую природу Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальная панорама природы горного АлтаяС воды природа смотрится по-другому. А помимо этого — драйв, адреналин, общение с единомышленниками и отличное настроение мы гарантируем. Во время нашего путешествия мы сделаем остановку на Камышлинском водопаде. В 1996 г. был объявлен памятником природы республиканского значения. Камышлинский водопад — двухкаскадный, общая высота каскадов составляет 12 м. Наиболее притягателен основной скалистый каскад, образующий множество мелких брызг и водяной взвеси. Нижний каскад — более скромный и не столь широкий.
Посетим грот Ихтиандра — сама пещера расположена в красивейшем месте на левом берегу Катуни. А в борьбе с бушующей стихией гордой и непокоренной реки Катунь, преодолеем 3 порога и множество отдельно стоящих препятствий. Обещаем, скучно не будет. И на всем пути следования вас будут сопровождать любящие свое дело профессионалы.
Важная информация:• Рекомендуем взять перекус – сплав продлится около 5 часов.
- Обязательно наденьте футболка с закрытыми плечами, носки, обувь с фиксированной пяткой.
- Рекомендуем взять сменную одежда и обувь.
По воскресениям в 9:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Работа инструктора
- Аренда спасательного жилета и каски
- Что не входит
- Питание
- Аренда гидрокостюма
- Баня
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В любом навигаторе АлтайYES. Туркомплекс МанжерокЗавершение: Туркомплекс «Манжерок»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресениям в 9:45Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой перекус, так как сплав продлится около 5 часов.
- Обязательно футболка с закрытыми плечами, носки, обувь с фиксированной пяткой. Сменная одежда и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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