Групповые экскурсии Горно-Алтайска

Найдено 15 экскурсий в категории «Групповые» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
🚗 На машине
Групповая
12 часов
6 отзывов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000 за человека
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Горно-Алтайск: история и современность
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500 за человека
Путешествие в сердце Азии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Прогулка по Телецкому озеру на катере
🚤 На катере
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за человека
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700 за человека
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Групповая
15 часов
43 отзыва
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Групповая
9 часов
4 отзыва
Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем. Увидите курганы, каменные стелы и наскальные рисунки. Высокогорное озеро в системе Теректинского хребта
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. расписание
30 июня в 08:00
28 июля в 08:00
6 000 за человека
Экскурсионный день в старинное село Сростки
Групповая
6 часов
2 отзыва
Экскурсионный день в село Сростки: следы Василия Шукшина
Погрузитесь в мир Василия Шукшина, посетив его родное село Сростки. Узнайте больше о жизни и творчестве легендарного режиссера и писателя
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: По расписанию
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
3 000 за человека
Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира
Групповая
14 часов
9 отзывов
Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем в Горно-Алтайске. Уникальная экскурсия с погружением в историю и природу Алтая
Начало: Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000 за человека
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Групповая
7 часов
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Увлекательная экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад и зубрятник. Встреча с редкими растениями и зубрами в их естественной среде обитания
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
18 июня в 09:00
12 июля в 09:00
от 3 100 за человека
Каменные грибы Чулышманской долины
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700 за человека
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Каменные грибы Чулышманской долины
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
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    в договоренное время, для экскурсантов в машине предусмотрена вода. Экскурсия началась в районе национального музея, где мы получили общие сведения об истории города и Республики. Побывали в старом городе, на месте крещения первого алтайца, на видовой площадке, у источника. Экскурсией удовлетворены в целом, немного напрягает слишком тихий голос экскурсовода.

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошаяШикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая
  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:) Олегу отдельная благодарность:)
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Незабываемые впечатления! Все понравилось! Гид Христина, замечательная. Виды отличные.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    Прекрасное озеро, природа, водопады
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства с Республикой и её красивейшими уголками! Благодарю от души!
    Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
  2. Чемал - легенды и реальность
  3. Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
  4. Горно-Алтайск: история и современность
  5. Путешествие в сердце Азии
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Групповые" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 800 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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