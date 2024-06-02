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Групповая
12 часов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Групповая
15 часов
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем. Увидите курганы, каменные стелы и наскальные рисунки. Высокогорное озеро в системе Теректинского хребта
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. расписание
30 июня в 08:00
28 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсионный день в село Сростки: следы Василия Шукшина
Погрузитесь в мир Василия Шукшина, посетив его родное село Сростки. Узнайте больше о жизни и творчестве легендарного режиссера и писателя
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: По расписанию
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
3 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Ару-Кем-Уч Энмек: к вершинам трехмерного мира
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем в Горно-Алтайске. Уникальная экскурсия с погружением в историю и природу Алтая
Начало: Ул. Эркемена Палкина, д. 5, Горно-Алтайск
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Увлекательная экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад и зубрятник. Встреча с редкими растениями и зубрами в их естественной среде обитания
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
18 июня в 09:00
12 июля в 09:00
от 3 100₽ за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 июня 2024Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
- ММарина2 июня 2024Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ААнна20 мая 2024Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
- ТТатьяна19 мая 2024Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:) Олегу отдельная благодарность:)
- ААлександр19 мая 2024Незабываемые впечатления! Все понравилось! Гид Христина, замечательная. Виды отличные.
- ААнна16 мая 2024Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
- ННадежда13 мая 2024Прекрасное озеро, природа, водопады
- ТТатьяна12 мая 2024Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
- ИИрина12 мая 2024Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства с Республикой и её красивейшими уголками! Благодарю от души!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Групповые»
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