Лазурная Катунь — сокровищница Алтая и его особо почитаемый символ. В долине реки вы откроете головокружительные природные пейзажи. Посетите некрополь и городище, где трудятся археологи со всего света. Познакомитесь с легендами и бытом коренных жителей. А в конце устроим пикник с душистым медом и чаем.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хозяйка Горного Алтая

Именно так переводится название главной водной артерии региона. Она берет начало на священной горе Белухе и, сливаясь с Бией, рождает могучую Обь. Путешествуя вдоль Катуни, вы услышите о древних народах, живших на ее берегах, и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями.

Манжерокское городище

Перенесёмся на тысячелетия назад, в эпоху раннего железа. Вы узнаете о раскопках российских и зарубежных археологов и найденных артефактах. В одном из самых крупных и старых городищ Алтая я расскажу, чем уникально это место.

Камышлинский водопад

Летом прокатимся на моторной лодке по Катуни к самому известному водопаду в округе.

Посёлок Усть Сема

Проедем мимо знаменитой чайной, у которой Василий Макарыч Шукшин начал съёмки фильма «Живёт такой парень».

Голубые озёра

Часть пути пройдет по одной из 10 красивейших дорог мира. Я отвезу вас к уникальным Голубым озерам, или Глазам Катуни, которые появляются только осенью и не замерзают даже в лютые морозы. Летом озёра топит Катунь.

Посёлок Узнезя

Мы увидим следы древних потопов, которые по земным меркам относительно недавно затопили значительную часть Алтая. Я расскажу, почему учёные признают их самыми мощными на Земле.

Зубы дракона

Увидим красивые скальные образования, которые за тысячелетия вымыла своим бурным течением Катунь. Ещё их называют Стрелы Сартакпая, могучего богатыря с Алтая.

Смотровая Толгоёк

На островке посреди бурной реки вы увидите храм Иоанна Богослова с женским скитом и услышите историю его восстановления после пожара.

Устроим маленький пикник. На площадке есть качели, можно сделать красивые фото над пропастью Катуни.

Долина Катуни и Еландинский порог

Здесь вы обнаружите следы неудавшегося проекта Катунской ГЭС — геологические штольни в скале и недостроенный мост. Мы походим по древней вулканической лаве. Я расскажу историю алтайских электростанций, почему одну из них прозвали памятником дураков и отчего местные жители считают, что здесь садилось НЛО.

Ороктойский мост

Подъедем к нему над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы узнаете о карьере, мрамор из которого послужил для отделки московского метро, переправах до возведения моста, местных деревнях и священном озере Манас.

Пикник с чаем из алтайских трав, душистым алтайским мёдом с личной пасеки и сказочным видом на Катунь — это предложение актуально зимой, а летом всегда можно перекусить в сезонных кафе у моста.

А ещё у меня есть свой сувенирный магазин, где вы можете купить подарки с Алтая со скидкой, и получить сувенир на память.

Организационные детали