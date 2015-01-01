Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая

Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края

Лазурная Катунь — сокровищница Алтая и его особо почитаемый символ.

В долине реки вы откроете головокружительные природные пейзажи.

Посетите некрополь и городище, где трудятся археологи со всего света.

В священном гроте осознаете ценность петроглифов, влекущих в эпоху неолита.

Познакомитесь с легендами и бытом коренных жителей.

А в конце устроим пикник с душистым медом и чаем.
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни — в гости к госпоже Горного Алтая

Что вас ожидает

Хозяйка Горного Алтая

Именно так переводится название главной водной артерии региона. Она берет начало на священной горе Белухе и, сливаясь с Бией, рождает могучую Обь. Путешествуя вдоль Катуни, вы услышите о древних народах, живших на ее берегах, и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями.

Чултуков лог, Манжерокское городище и озеро

Перенесёмся на тысячелетия назад, в эпоху раннего железа. Вы посетите обширный некрополь в горной долине нижней Катуни. Узнаете о раскопках российских и зарубежных археологов и найденных артефактах. В одном из самых крупных и старых городищ Алтая я расскажу, чем уникально это место. А у изюминки края — озера Манжерок — вспомним песню Эдиты Пьехи.

Чуйский тракт, остров Патмос и Чемальская ГЭС
Часть пути пройдет по одной из 10 красивейших дорог мира. Задержимся у памятника архитектуры — «Красного моста». На островке посреди бурной Катуни вы увидите храм Иоанна Богослова с женским скитом и услышите историю его восстановления после пожара. А затем пройдем «козьими тропами» к Чемальской ГЭС, где поговорим об этом и других объектах, построенных заключенными в 30-е годы 20 века.

Долина Катуни и Еландинский порог

В еще одном вдохновляющем месте вы обнаружите следы неудавшегося проекта Катунской ГЭС — геологические штольни в скале и недостроенный мост. Я расскажу историю алтайских электростанций и поясню, почему одну из них прозвали памятником дураков.

Ороктойский мост и панорамы Катуни

Далее подъедем к мосту над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы увидите живописную трещину в отроге Куминского хребта и мощные опасные пороги. Поднявшись на гору, окинете взглядом долину реки, послушаете легенду о богатыре, узнаете о мраморном карьере, переправах до возведения моста, местных деревнях Эдиган, Ороктой и их коренных жителях, а также о священном озере Манас.

Куюсский грот и петроглифы

Наскальные рисунки грота перенесут еще дальше в прошлое, в эпоху неолита. Всего петроглифов чуть более 200, и они признаны одними из древнейших на Алтае. Поговорим о сакральном значении Куюсского грота и горе Пирамиде с интригующими очертаниями.

Водопад Бельтиртуюк

Этот памятник природы — финальная точка Чемальского тракта и нашей поездки. Река Бельтиртуюк, веками прорезавшая себе путь в скальном коридоре, богата каскадными водопадами и фактурными видами. По дороге сюда вы проедете несколько захватывающих дух бомов (на Алтае это вырубленная в отвесной скале дорога), услышите о самом тракте и укладе жизни автохтонов Куюса.

🍯 ☕ В завершение поездки устроим пикник с чаем из алтайских трав, душистым алтайским медом с личной пасеки и сказочным видом на Катунь.

Организационные детали

  • Мы поедем на комфортном полноприводном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия продлится почти весь день: советую взять с собой легкий перекус в дорогу, я беру туристический столик и стулья для вечернего пикника
  • Одежда по сезону, длительных прогулок, где нужна спец. обувь и скандинавские палки для ходьбы, не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, ту самую, про которую пела Эдита Пьеха. С 2015 года своим увлечением и любовью к Алтаю я делюсь с путешественниками. Показываю и рассказываю то, что считаю важным и интересным. Владею двумя комфортными, полноприводными микроавтобусами MMC Delica. На них мы с гостями заезжаем туда, куда многие лишь мечтают попасть. Живу я недалеко от аэропорта, поэтому могу встретить вас не только в отеле, но и сразу по прибытию в Горно-Алтайск.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Горно-Алтайске

Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
Индивидуальная экскурсия
5
8
13ч
18 000
за 1-7 чел.
Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Индивидуальная экскурсия
5
7
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Открыть впечатляющие перевалы, террасы, речные пороги и погрузиться в древние культуры Алтая
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Индивидуальный тур
13ч
40 000
за 1-6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса — познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Красоты Горного Алтая
4 000
за 1 чел.
Красоты Горного Алтая
Вас ждет поездка по одной из самых красивых дорог мира и обзор уникальных природных объектов
Ежедневно в 7:00
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
12 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Индивидуальная экскурсия
13ч
28 000
за 1-3 чел.
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Поразиться потрясающим пейзажам, услышать о местных верованиях и проникнуться культурой Алтая
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Индивидуальная экскурсия
6 400
за 1-4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
13ч
44 000
за 1-6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Чемал: всё самое интересное за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
13 000
за 1-4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день!
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Чуйский тракт
10ч
4 000
за 1 чел.
Чуйский тракт
Ежедневные выезды круглогодично
Неизведанный Чемал
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
13 000
за 1-7 чел.
Неизведанный Чемал
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая — от острова Патмос до Еландинских порогов
Духовная сила алтайских шаманов
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1 чел.
Духовная сила алтайских шаманов
Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая
Ежедневные выезды круглогодично
У нас ещё много экскурсий 😎 в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
🇷🇺