Описание экскурсии
Хозяйка Горного Алтая
Именно так переводится название главной водной артерии региона. Она берет начало на священной горе Белухе и, сливаясь с Бией, рождает могучую Обь. Путешествуя вдоль Катуни, вы услышите о древних народах, живших на ее берегах, и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями.
Манжерокское городище
Перенесёмся на тысячелетия назад, в эпоху раннего железа. Вы узнаете о раскопках российских и зарубежных археологов и найденных артефактах. В одном из самых крупных и старых городищ Алтая я расскажу, чем уникально это место.
Камышлинский водопад
Летом прокатимся на моторной лодке по Катуни к самому известному водопаду в округе.
Посёлок Усть Сема
Проедем мимо знаменитой чайной, у которой Василий Макарыч Шукшин начал съёмки фильма «Живёт такой парень».
Голубые озёра
Часть пути пройдет по одной из 10 красивейших дорог мира. Я отвезу вас к уникальным Голубым озерам, или Глазам Катуни, которые появляются только осенью и не замерзают даже в лютые морозы. Летом озёра топит Катунь.
Посёлок Узнезя
Мы увидим следы древних потопов, которые по земным меркам относительно недавно затопили значительную часть Алтая. Я расскажу, почему учёные признают их самыми мощными на Земле.
Зубы дракона
Увидим красивые скальные образования, которые за тысячелетия вымыла своим бурным течением Катунь. Ещё их называют Стрелы Сартакпая, могучего богатыря с Алтая.Остров ПатмосНа островке посреди бурной реки вы увидите храм Иоанна Богослова с женским скитом и услышите историю его восстановления после пожара.
Смотровая Толгоёк
Устроим маленький пикник. На площадке есть качели, можно сделать красивые фото над пропастью Катуни.
Долина Катуни и Еландинский порог
Здесь вы обнаружите следы неудавшегося проекта Катунской ГЭС — геологические штольни в скале и недостроенный мост. Мы походим по древней вулканической лаве. Я расскажу историю алтайских электростанций, почему одну из них прозвали памятником дураков и отчего местные жители считают, что здесь садилось НЛО.
Ороктойский мост
Подъедем к нему над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы узнаете о карьере, мрамор из которого послужил для отделки московского метро, переправах до возведения моста, местных деревнях и священном озере Манас.
Пикник с чаем из алтайских трав, душистым алтайским мёдом с личной пасеки и сказочным видом на Катунь — это предложение актуально зимой, а летом всегда можно перекусить в сезонных кафе у моста.
А ещё у меня есть свой сувенирный магазин, где вы можете купить подарки с Алтая со скидкой, и получить сувенир на память.
Организационные детали
- Мы поедем на комфортном полноприводном микроавтобусе
- Дополнительно оплачивается прогулка на лодке — 1600 ₽ за чел. в обе стороны. Детям в зависимости от возраста скидки
- За доплату я могу встретить вас в Горно-Алтайске или заехать за вами в аэропорт — от 2000 ₽
- Возьмите лёгкий перекус в дорогу, я беру туристический столик и стулья для вечернего пикника
- Одежда по сезону, длительных прогулок, где нужна спец. обувь и скандинавские палки для ходьбы, не предвидится