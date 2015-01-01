Что вас ожидает

Хозяйка Горного Алтая

Именно так переводится название главной водной артерии региона. Она берет начало на священной горе Белухе и, сливаясь с Бией, рождает могучую Обь. Путешествуя вдоль Катуни, вы услышите о древних народах, живших на ее берегах, и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями.

Чултуков лог, Манжерокское городище и озеро

Перенесёмся на тысячелетия назад, в эпоху раннего железа. Вы посетите обширный некрополь в горной долине нижней Катуни. Узнаете о раскопках российских и зарубежных археологов и найденных артефактах. В одном из самых крупных и старых городищ Алтая я расскажу, чем уникально это место. А у изюминки края — озера Манжерок — вспомним песню Эдиты Пьехи.

Чуйский тракт, остров Патмос и Чемальская ГЭС

Часть пути пройдет по одной из 10 красивейших дорог мира. Задержимся у памятника архитектуры — «Красного моста». На островке посреди бурной Катуни вы увидите храм Иоанна Богослова с женским скитом и услышите историю его восстановления после пожара. А затем пройдем «козьими тропами» к Чемальской ГЭС, где поговорим об этом и других объектах, построенных заключенными в 30-е годы 20 века.

Долина Катуни и Еландинский порог

В еще одном вдохновляющем месте вы обнаружите следы неудавшегося проекта Катунской ГЭС — геологические штольни в скале и недостроенный мост. Я расскажу историю алтайских электростанций и поясню, почему одну из них прозвали памятником дураков.

Ороктойский мост и панорамы Катуни

Далее подъедем к мосту над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы увидите живописную трещину в отроге Куминского хребта и мощные опасные пороги. Поднявшись на гору, окинете взглядом долину реки, послушаете легенду о богатыре, узнаете о мраморном карьере, переправах до возведения моста, местных деревнях Эдиган, Ороктой и их коренных жителях, а также о священном озере Манас.

Куюсский грот и петроглифы

Наскальные рисунки грота перенесут еще дальше в прошлое, в эпоху неолита. Всего петроглифов чуть более 200, и они признаны одними из древнейших на Алтае. Поговорим о сакральном значении Куюсского грота и горе Пирамиде с интригующими очертаниями.

Водопад Бельтиртуюк

Этот памятник природы — финальная точка Чемальского тракта и нашей поездки. Река Бельтиртуюк, веками прорезавшая себе путь в скальном коридоре, богата каскадными водопадами и фактурными видами. По дороге сюда вы проедете несколько захватывающих дух бомов (на Алтае это вырубленная в отвесной скале дорога), услышите о самом тракте и укладе жизни автохтонов Куюса.

🍯 ☕ В завершение поездки устроим пикник с чаем из алтайских трав, душистым алтайским медом с личной пасеки и сказочным видом на Катунь.

Организационные детали