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Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая

Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Лазурная Катунь — сокровищница Алтая и его особо почитаемый символ. В долине реки вы откроете головокружительные природные пейзажи. Посетите некрополь и городище, где трудятся археологи со всего света. Познакомитесь с легендами и бытом коренных жителей. А в конце устроим пикник с душистым медом и чаем.
5
281 отзыв
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая

Описание экскурсии

Хозяйка Горного Алтая

Именно так переводится название главной водной артерии региона. Она берет начало на священной горе Белухе и, сливаясь с Бией, рождает могучую Обь. Путешествуя вдоль Катуни, вы услышите о древних народах, живших на ее берегах, и познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями.

Манжерокское городище

Перенесёмся на тысячелетия назад, в эпоху раннего железа. Вы узнаете о раскопках российских и зарубежных археологов и найденных артефактах. В одном из самых крупных и старых городищ Алтая я расскажу, чем уникально это место.

Камышлинский водопад

Летом прокатимся на моторной лодке по Катуни к самому известному водопаду в округе.

Посёлок Усть Сема

Проедем мимо знаменитой чайной, у которой Василий Макарыч Шукшин начал съёмки фильма «Живёт такой парень».

Голубые озёра

Часть пути пройдет по одной из 10 красивейших дорог мира. Я отвезу вас к уникальным Голубым озерам, или Глазам Катуни, которые появляются только осенью и не замерзают даже в лютые морозы. Летом озёра топит Катунь.

Посёлок Узнезя

Мы увидим следы древних потопов, которые по земным меркам относительно недавно затопили значительную часть Алтая. Я расскажу, почему учёные признают их самыми мощными на Земле.

Зубы дракона

Увидим красивые скальные образования, которые за тысячелетия вымыла своим бурным течением Катунь. Ещё их называют Стрелы Сартакпая, могучего богатыря с Алтая.

Остров ПатмосНа островке посреди бурной реки вы увидите храм Иоанна Богослова с женским скитом и услышите историю его восстановления после пожара.

Смотровая Толгоёк

Устроим маленький пикник. На площадке есть качели, можно сделать красивые фото над пропастью Катуни.

Долина Катуни и Еландинский порог

Здесь вы обнаружите следы неудавшегося проекта Катунской ГЭС — геологические штольни в скале и недостроенный мост. Мы походим по древней вулканической лаве. Я расскажу историю алтайских электростанций, почему одну из них прозвали памятником дураков и отчего местные жители считают, что здесь садилось НЛО.

Ороктойский мост

Подъедем к нему над самым узким и глубоким местом Катуни. Вы узнаете о карьере, мрамор из которого послужил для отделки московского метро, переправах до возведения моста, местных деревнях и священном озере Манас.

Пикник с чаем из алтайских трав, душистым алтайским мёдом с личной пасеки и сказочным видом на Катунь — это предложение актуально зимой, а летом всегда можно перекусить в сезонных кафе у моста.

А ещё у меня есть свой сувенирный магазин, где вы можете купить подарки с Алтая со скидкой, и получить сувенир на память.

Организационные детали

  • Мы поедем на комфортном полноприводном микроавтобусе
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лодке — 1600 ₽ за чел. в обе стороны. Детям в зависимости от возраста скидки
  • За доплату я могу встретить вас в Горно-Алтайске или заехать за вами в аэропорт — от 2000 ₽
  • Возьмите лёгкий перекус в дорогу, я беру туристический столик и стулья для вечернего пикника
  • Одежда по сезону, длительных прогулок, где нужна спец. обувь и скандинавские палки для ходьбы, не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1651 туриста
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, ту
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самую, про которую пела Эдита Пьеха. С 2015 года своим увлечением и любовью к Алтаю я делюсь с путешественниками. А теперь и вместе с командой показываю и рассказываю то, что считаю важным и интересным. Владею двумя комфортными, полноприводными микроавтобусами MMC Delica. На них мы с гостями заезжаем туда, куда многие лишь мечтают попасть. Живу я недалеко от аэропорта, поэтому могу встретить вас не только в отеле, но и сразу по прибытию в Горно-Алтайск.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 281 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
4
3
2
1
Виктория
Благодарим Вячеслава за прекрасную экскурсию - помог скорректировать маршрут по нашим пожеланиям, показал невероятно красивые места, много рассказывал об истории края, даже тематическое музыкальное сопровождение в поездке включал! Этому человеку можно смело довериться!
Благодарим Вячеслава за прекрасную экскурсию - помог скорректировать маршрут по нашим пожеланиям, показал невероятно красивые места,
Благодарим Вячеслава за прекрасную экскурсию - помог скорректировать маршрут по нашим пожеланиям, показал невероятно красивые места,
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Н
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве познакомится с регионом… Понравилось описание маршрута и отзывы довольных путешественников. Очень рады, что с
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выбором не ошиблись.
Поездка с Вячеславом нам понравилась от начала до конца. Слава доброжелательный и позитивный человек, заехал за нами в отель, по дороге постоянно рассказывал об Алтае, об истории, людях, достопримечательностях… Ритм поездки спокойный, остановились, прошлись, посмотрели, пофотографировались… дальше поехали… Повезло нам с погодой, день был солнечный, кругом красота… еще белый снег, но уже пахнет весной… Вячеслав везде нас фотографировал, угостил чудесным чаем с медом, рассказал много интересных историй, поставили послушать подборку песен об Алтае… После поезди остались чудесные впечатления, отличные фотографии и благодарность! …

Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
Мы с мужем прилетели в Манжерок покататься на лыжах, и тщательно выбирали эскурсию, чтобы в перерыве
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С
09.04.26 г. посетили экскурсию «Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая». Вячеслав очень подробно и с теплотой рассказал нам о прекрасном Алтае. Организация экскурсии прошла чётко, мы увидели много интересных мест. Катунь навсегда осталась в наших сердцах! Спасибо большое, Вячеслав!
09.04.26 г. посетили экскурсию «Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая». Вячеслав очень подробно
09.04.26 г. посетили экскурсию «Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая». Вячеслав очень подробно
09.04.26 г. посетили экскурсию «Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая». Вячеслав очень подробно
09.04.26 г. посетили экскурсию «Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая». Вячеслав очень подробно
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М
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто рассказал, т. е. наполнил поездку чисто академической информацией а прям насытил её положительными эмоциями.
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Сразу чувствуется, что Слава подходит дело с душой и это 100% располагает гостей к себе. По мимо интересного и эмоционального рассказа были и стихи о районе, и песни, и цитаты из художественных произведений. День прошел незаметно и исключительно на положительной волне. Ребята, которые сидели на заднем сиденье отдельно отметили, что, во-первых, очень комфортно, а во-вторых, всё хорошо слышно и гул мотора и колес не заглушал голос.

Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто+2
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
Вячеслав, огромное Вам спасибо за этот день. По моему опыту Вы первый гид, который не просто
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Д
Дата посещения: 17 окт 2025
Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем с другой стороны, как раз как ее везде описывают и показывают, очень живописно. Если бы оставались только в отеле, столько всего бы не увидели. Спасибо.
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Наталья
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что он не просто много знает, но я и любит Алтай. Спасибо Вячеславу за прекрасно проведенные два дня наедине с природой Горного Алтая. Рекомендую при любой погоде не отказываться от таких замечательных экскурсий.
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
Слава (Вячеслав) отлично знает локации, лучшие виды и смотровые площадки, подьезды, инфраструктуру Горного Алтая. Чувствуется, что
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