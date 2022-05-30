Великая долина Катуни: тур-конструктор

Яркая мини-экспедиция по индивидуальному маршруту

Давайте исследуем самые красочные уголки Чемальского района.

Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы сможете комбинировать активность по своему желанию: познакомиться с культурой, попробовать местные блюда, сплавиться по реке, пройти по живописным секретным тропам и насладиться захватывающими видами на скалы, горы и долины. Скучно точно не будет!
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия состоит из 3 блоков (можно выбрать все или сконцентрироваться на чем-то конкретном).

Знакомство с природой. Я проведу вас по живописной тропе вдоль крутого берега Катуни — мимо скал-островов, цветущих полян и скрипучих сосен. Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Чечкыш, а на священном месте слияния Чемала и Катуни мы волшебным образом окажемся у подножья величественных Чемальский ворот в обход туристических дорог.

Знакомство с культурой. В деревне Аскат мы буквально прикоснемся к алтайской культуре. Сможем поучаствовать в музыкальном джеме (мастер-классе) на национальных инструментах, расписать на память чашку, скатать свечу или повязать волшебный амулет. Дальше нас ждет аил — традиционное жилище алтайцев. Здесь от местных жителей узнаем об их образе жизни и древних традициях и попробуем алтайские блюда.

Знакомство с собой. Дополним день яркими активностями: конной прогулкой, сплавом по реке или маршрутом на квадроциклах. Проверьте свои силы! Мы исследуем необычный Сухой водопад, а инструктор-скалолаз поможет забраться по безопасному маршруту со страховкой на самый верх каменной стены. В награду нам откроется захватывающий вид на горы, долину и реку.

Организационные детали

  • Часть пути мы пройдем пешком, а часть проедем на комфортном автомобиле (трансфер и услуги гида включены в стоимость).
  • Дополнительные расходы: маршрут-скалодром у Сухого водопада (1500 руб.), мастер-классы в деревне Аскат (от 350 до 900 руб.), обед (от 300 до 1000 руб.), посещение аила (2000 руб. за группу), квадроциклы, сплав и конная прогулка.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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