Экскурсия состоит из 3 блоков (можно выбрать все или сконцентрироваться на чем-то конкретном).
Знакомство с природой. Я проведу вас по живописной тропе вдоль крутого берега Катуни — мимо скал-островов, цветущих полян и скрипучих сосен. Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Чечкыш, а на священном месте слияния Чемала и Катуни мы волшебным образом окажемся у подножья величественных Чемальский ворот в обход туристических дорог.
Знакомство с культурой. В деревне Аскат мы буквально прикоснемся к алтайской культуре. Сможем поучаствовать в музыкальном джеме (мастер-классе) на национальных инструментах, расписать на память чашку, скатать свечу или повязать волшебный амулет. Дальше нас ждет аил — традиционное жилище алтайцев. Здесь от местных жителей узнаем об их образе жизни и древних традициях и попробуем алтайские блюда.
Знакомство с собой. Дополним день яркими активностями: конной прогулкой, сплавом по реке или маршрутом на квадроциклах. Проверьте свои силы! Мы исследуем необычный Сухой водопад, а инструктор-скалолаз поможет забраться по безопасному маршруту со страховкой на самый верх каменной стены. В награду нам откроется захватывающий вид на горы, долину и реку.