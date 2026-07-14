Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
Давайте исследуем самые красочные уголки Чемальского района.
Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы сможете комбинировать активность по своему желанию: познакомиться с культурой, попробовать местные блюда, сплавиться по реке, пройти по живописным секретным тропам и насладиться захватывающими видами на скалы, горы и долины. Скучно точно не будет!
Экскурсия состоит из 3 блоков (можно выбрать все или сконцентрироваться на чем-то конкретном).
Знакомство с природой. Я проведу вас по живописной тропе вдоль крутого берега Катуни — мимо скал-островов, цветущих полян и скрипучих сосен. Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад и остров Патмос с необычного ракурса, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Че-чкыш. А на священном месте слияния Чемала и Катуни, неподалеку от Чемальской ГЭС, мы волшебным образом окажемся у подножья величественных Чемальский ворот в обход туристических дорог.
Знакомство с культурой. В деревне Аскат мы буквально прикоснемся к алтайской культуре. Сможем поучаствовать в музыкальном джеме (мастер-классе) на национальных инструментах, расписать на память чашку, скатать свечу или повязать волшебный амулет. Дальше нас ждет аил — традиционное жилище алтайцев. Здесь от местных жителей узнаем об их образе жизни и древних традициях и попробуем алтайские блюда.
Знакомство с собой. По желанию, мы дополним день яркими активностями: конной прогулкой, сплавом по реке или маршрутом на квадроциклах. Проверьте свои силы! Мы исследуем необычный Сухой водопад, а инструктор-скалолаз поможет забраться по безопасному маршруту со страховкой на самый верх каменной стены. В награду нам откроется захватывающий вид на горы, долину и реку.
Организационные детали
Часть пути мы пройдем пешком, а часть проедем на комфортном автомобиле (трансфер и услуги гида включены в стоимость)
Дополнительные расходы: маршрут-скалодром у Сухого водопада (1500 ₽), мастер-классы в деревне Аскат (от 350 до 900 ₽), обед (от 300 до 1000 ₽), посещение аила (2000 ₽ за группу), квадроциклы, сплав и конная прогулка
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Может быть в удобной для вас точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1781 туриста
Привет, я Александр! 8 лет создаю комфортные и яркие путешествия. Я и моя команда гидов покажем вам удивительные места, познакомим с бытом и традициями. Душевная атмосфера и гибкость наших маршрутов позволят вам полностью расслабиться и ни о чем не думать. Большой опыт личных путешествий помогает нам создавать безопасные, комфортные и увлекательные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лидия
Путешествовали по Чуйскому тракту. Идеальная организация командой Александра. Учли все наши пожелания, как профессионалы дали советы по гостиницам, обсудили маршрут. Постоянно были на связи. Как результат. Экскурсия получилась легкой и читать дальшеуменьшить
очень интересной. Алтай дивное место, мы не первый раз на Алтае, в этот раз мы увидели его совсем с другой стороны. Спасибо команде Александра. Отдельно хочется сказать о нашем гиде Алексее. За время нашего короткого путешествия он нам не только много рассказывал и показывал необыкновенные места, но и нас слушал. У нас создалось впечатление, что мы давно знакомы, нам легко в общении, очень надежно и очень интересно. Хочется вернуться, увидеть новые места и встретиться с нашим Алексеем. Спасибо, Леша.
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А
Анастасия
Очень понравилось! Была на Алтае первый раз, вдвоем с ребенком (3 года). Забронировали буквально за 3-4 дня до экскурсии, организаторы очень оперативно помогли спланировать маршрут, проконсультировали по доступности локаций с читать дальшеуменьшить
маленьким ребенком, учли все пожелания. Мы ездили с чудесным гидом Юлией — очень интересно рассказывала и отвечала на любые вопросы об Алтае, посоветовала несколько локаций для обеда и покупки сувениров, в моменте оперативно корректировала маршрут, чтобы подстроиться под дневной сон ребенка, успеть посмотреть всё запланированное, найти туалет-воду-что угодно)) Очень понравились гора Чертов Палец (с заброской на уазике) и ущелье Че-Чкыш (поднимались пешком с ребенком до водопада). Комфортный автомобиль и детское кресло, отличные локации для обеда и сувениров. Будем рады приехать ещё ☺️
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Виктория
Замечательно, что можно подобрать маршрут и скорректировать согласно тому, сколько у вас времени. Мы заполнили наш день перед вылетом красивыми видами))
Организатор заранее помог все спланировать, сориентировал по маршрутам конных прогулок читать дальшеуменьшить
(мы выбрали для новичков) и даже форс-мажор в день тура (заболел наш гид) никак не помешал нашему расписанию: Александр оперативно нашел нового замечательного гида для нас. Юлия рассказала о природе, здешних верованиях и обычаях, между делом мы заехали в классную лавку с эфирными маслами, мылом и прочими вкусностями, набрали гостинцев. По окончании гид доставила нас в аэропорт четко по графику.
Спасибо Александру и Юлии 🤗 Если (когда) снова будем на Алтае, обязательно обратимся к ребятам. И вам советуем!
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Д
Дарья
Впервые прилетели с мужем на Горный Алтай. Заранее заказали данную экскурсию и ни разу не пожалели. Прекрасный гид Максим очень увлекательно и доступно преподносит информацию, сразу же нас расположил. Маршрут перестраивали прямо по ходу экскурсии в соответствии с нашими интересами. Виды нам открылись просто потрясающие, надеемся еще вернуться не только на Алтай, но и воспользоваться Вашими экскурсиями. Спасибо 🙏🏻
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия! Маршрут подбирали под нас индивидуально и все согласовывали заранее. Мы были с подростком и переживали, что будет сложно увлечь ее и дочь быстро устанет. Но гид Олеся просто очаровала нашего ребенка, дочка очень впечатлилась природой, рассказами Олеси и до сих пор вспоминает все с удовольствием!
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А
Анна
Алтай, привет! 🏔️ Наш гид Юлия! Светлая и легкая как воздух гор и говорливая как Катунь! Мы уже не в первый раз на Алтае и нам нужен был не совсем стандартный маршрут! Гид читать дальшеуменьшить
все время интересно рассказывала, поддерживала своей улыбкой и добрым словом, путешествие получилось живое и нереальное! 🌟 Будто побывали на Марсе с утра на площадке Толгаек, а после обеда когда ударил мороз и пурга почуствовали суровость Сибири))))) просто огонь! Хочу еще 🤟🏽🤟🏽🤟🏽🤟🏽🤟🏽 аееее 🔥
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