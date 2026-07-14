Давайте исследуем самые красочные уголки Чемальского района. Я подготовил экскурсию-трансформер, где вы сможете комбинировать активность по своему желанию: познакомиться с культурой, попробовать местные блюда, сплавиться по реке, пройти по живописным секретным тропам и насладиться захватывающими видами на скалы, горы и долины. Скучно точно не будет!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Экскурсия состоит из 3 блоков (можно выбрать все или сконцентрироваться на чем-то конкретном).

Знакомство с природой. Я проведу вас по живописной тропе вдоль крутого берега Катуни — мимо скал-островов, цветущих полян и скрипучих сосен. Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад и остров Патмос с необычного ракурса, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Че-чкыш. А на священном месте слияния Чемала и Катуни, неподалеку от Чемальской ГЭС, мы волшебным образом окажемся у подножья величественных Чемальский ворот в обход туристических дорог.

Знакомство с культурой. В деревне Аскат мы буквально прикоснемся к алтайской культуре. Сможем поучаствовать в музыкальном джеме (мастер-классе) на национальных инструментах, расписать на память чашку, скатать свечу или повязать волшебный амулет. Дальше нас ждет аил — традиционное жилище алтайцев. Здесь от местных жителей узнаем об их образе жизни и древних традициях и попробуем алтайские блюда.

Знакомство с собой. По желанию, мы дополним день яркими активностями: конной прогулкой, сплавом по реке или маршрутом на квадроциклах. Проверьте свои силы! Мы исследуем необычный Сухой водопад, а инструктор-скалолаз поможет забраться по безопасному маршруту со страховкой на самый верх каменной стены. В награду нам откроется захватывающий вид на горы, долину и реку.

Организационные детали