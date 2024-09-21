Мы поднимемся на гондольном подъемнике и насладимся панорамой долины реки Катуни.
Затем отправимся по подвесному мосту и прогуляемся к живописному Камышлинскому водопаду, состоящему из двух каскадов общей высотой 12 метров.
Желающие могут добраться до водопада на моторной лодке и испытать адреналин! Откройте для себя великолепие Алтая в одном туре!
Затем отправимся по подвесному мосту и прогуляемся к живописному Камышлинскому водопаду, состоящему из двух каскадов общей высотой 12 метров.
Желающие могут добраться до водопада на моторной лодке и испытать адреналин! Откройте для себя великолепие Алтая в одном туре!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсииПриглашаем вас на захватывающую экскурсию по великолепным местам Алтая! Начнем наше путешествие с подъема на гондольном подъемнике на обзорную площадку горы Синюха, откуда откроется захватывающая панорама долины реки Катуни. Вы сможете насладиться восхитительным видом и сделать потрясающие фотографии. Далее мы отправимся по подвесному мосту через Катунь и прогуляемся к живописному Камышлинскому водопаду, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Прогулка по тропинке длиной 2,5 км. подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Для тех, кто жаждет адреналина, мы предлагаем возможность добраться до водопада на моторной лодке (услуга предоставляется за дополнительную плату, оплата на месте; время на воде — 7 минут). Откройте для себя великолепие Алтая в одном туре! Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и впечатления. Важная информация:
- Маршрут: отель - всесезонный курорт «Манжерок» - речной вокзал близ с. Барангол - Камышлинский водопад - Тавдинские пещеры - пасека "Медом в ухо" - отель.
- Способ передвижения: авто — 100 км, пешком — 6 км.
- Продолжительность: 6-7 часов.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
по воскресеньям в 13:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камышлинский водопад
- Гора Синюха
- Тавдинские пещеры
- Пасека «Медом в ухо»
Что включено
- Транспортные расходы
- Работа гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты на подъемник (1200 рублей)
- Катание на моторной лодке до Камышлинского водопада (1500 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 13:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Маршрут: отель - всесезонный курорт "Манжерок" - речной вокзал близ с. Барангол - Камышлинский водопад - Тавдинские пещеры - пасека "Медом в ухо" - отель
- Способ передвижения: авто - 100 км, пешком - 6 км
- Продолжительность: 6-7 часов
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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