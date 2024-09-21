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Мы поднимемся на гондольном подъемнике и насладимся панорамой долины реки Катуни.



Затем отправимся по подвесному мосту и прогуляемся к живописному Камышлинскому водопаду, состоящему из двух каскадов общей высотой 12 метров.



Желающие могут добраться до водопада на моторной лодке и испытать адреналин! Откройте для себя великолепие Алтая в одном туре!