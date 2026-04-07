Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
Представьте себе день, полный приключений в Горно-Алтайске, где вы не только увидите один из самых живописных водопадов региона, Камышлинский, но и посетите зубровый питомник, где в естественных условиях обитают величественные читать дальшеуменьшить
зубры. Ваш путь пройдет через скалы и можжевеловые леса, где каждый шаг открывает новые пейзажи. А легенда о любви, связанная с водопадом, добавит в ваше путешествие нотку романтики.
В зубровом питомнике вы не только увидите, но и сможете покормить зубров, почувствовав связь с дикой природой
Из Горно-Алтайска мы проедем до села Барангол, в пути наслаждаясь горными панорамами Алтая и синей лентой Катуни. Затем мы преодолеем живописный подвесной мост над рекой и совершим приятный трекинг по зимнему лесу к застывшему Камышлинскому водопаду. Пока ноги будут работать, глаза будут отдыхать — перед вами раскинутся скальные пейзажи и заросли можжевельника. А у самого водопада, скованного льдом, вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих алтайских племен.
Алтайские зубры и маралы
Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться. Здесь обитает несколько интересных зверей, но главная гордость питомника — огромные зубры. Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проход с базы «Царская охота» по подвесному мосту 200 руб.; вход в зубровый питомник — 300 руб. взрослые, 200 руб. детский билет
Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно
По вашему желанию маршрут можно скорректировать, в том числе полностью изменить
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения.
Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём читать дальшеуменьшить
через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды.
Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей.
Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
–
2
–
1
–
Полина
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был даже лучше, чем тот, который должен был быть изначально. Все прошло максимально комфортно и в хорошем темпе, даже было время походить одной по горным тропам ❤️ Погода выдалась чудесная! Отдельная благодарность за посиделки у реки с горячим чаем)
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час нас ждал красный автомобиль у отеля и началось наше погружение в историю Алтая. Ирина читать дальшеуменьшить
открыла перед нами новые, неизвестные факты о духовной составляющей алтайской истории. Маршрут был скорректирован с учетом наших пожеланий. Сначала мы познакомились с самим городом Горно-Алтайском. Проехали по самым значимым местам. Затем наш путь лежал в сторону поселка Манжерок. Первая остановка у подножия Тавдинского массива, для осмотра Большой Талдинской пещеры. Главный вход в пещеру располагается на значительной высоте. Ирина вместе с нами прошла весь путь от начала до конца, не отправила туристов одних покорять пещеру. Очень интересным был путевой рассказ о стоянке первобытных людей, обнаруженной в пещере, о шаманизме. Неожиданно, в одном из залов пещеры, зазвучал комус – алтайский музыкальный инструмент. Это Ирина мастерски играла. А нам казалось, что в пещере звучит призыв шамана. Погружение в культуру Алтая было полным. После крутого спуска, мы оказались в парке Рериха. Виды со смотровых площадок захватывали дух. А какой вкусный чай из алтайских трав с пирожками мы пили, сидя на бревнах на берегу Катуни! И это все организовала Ирина. Затем нас ждал 30-метровый сдвоенный Грот Ихтиандра, который мы смогли исследовать, пройдя по замерзшему льду Катуни. Получив культурный шок от увиденного, продолжили наш маршрут. Нас ждал Горнолыжный курорт «Манжерок». Здесь у нас было свободное время для освоения горнолыжных трасс. Ирина дала нам подробную инструкцию как, что и где. Ко времени вылета самолета Ирина доставила нас в аэропорт. День получился очень насыщенным и интересным. Алтай открылся нам совершенно с другой стороны. И все это благодаря рассказам Ирины, погружающим нас в культуру исторического Алтая. Это оставляет глубокий след в сердце. Советую всем туристам воспользоваться услугами команды Ирины, профессионалов своего дела.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Мария не просто рассказывала факты, а погружала в атмосферу места — было ощущение, что путешествуешь во времени. А еще мы пили травяной чай и наряжали елку)!!! Организация на высоте: вовремя, без накладок, в тоже время нас никто не торопил! Это очень важно когда экскурсия проходит для небольшой группы. Спасибо за незабываемые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кирилл
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по имени Малыш и величественного марала самца. Прекрасно провел этот день
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валентина
Экскурсия очень понравилась. Спасибо году Радмиле. Благодаря ей экскурсия была проведена очень тепло и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом Ирина видит, что интересно и предлагает варианты, куда еще заехать и что посмотреть. Дополнительно получили рекомендации, что можем посмотреть самостоятельно и потом съездили сами на такси.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Камышлинский водопад и зубровый питомник»