Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Камышлинский водопад и зубровый питомник

Полюбоваться пейзажами Чуйского тракта, добраться до замерзшего водопада и увидеть зубров

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
За один день вы откроете два удивительных уголка Алтая — один из красивейших водопадов региона, Камышлинский, и природный питомник, где в естественных условиях содержатся мощные зубры.

Мы совершим трекинг сквозь скалы и можжевеловый лес 🌳, прикоснемся к местным легендам, встретим кроликов и сможем покормить из рук диких животных.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник

Что вас ожидает

Трекинг к Камышлинскому водопаду
Из Горно-Алтайска мы проедем до села Барангол, в пути наслаждаясь горными ⛰️ панорамами Алтая и синей лентой Катуни. Затем мы преодолеем живописный подвесной мост над рекой и совершим приятный трекинг по зимнему лесу 🌲 к застывшему Камышлинскому водопаду. Пока ноги будут работать, глаза будут отдыхать — перед вами раскинутся скальные пейзажи и заросли можжевельника, вокруг будут сновать кролики, которые практически не боятся людей и с радостью принимают угощения. А у самого водопада, скованного льдом, вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих алтайских племен.

Алтайские зубры и маралы
Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться. Здесь обитает несколько эндемичных зверей Алтае-Саянского региона, но главная гордость питомника — огромные зубры. Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук. Также, если повезет, неподалеку мы встретим алтайских маралов, за которыми можно будет понаблюдать издалека.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проход с базы «Царская охота» по подвесному мосту 100 руб. ; вход в зубровый питомник — 200 руб.

Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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