Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Трекинг к Камышлинскому водопаду

Из Горно-Алтайска мы проедем до села Барангол, в пути наслаждаясь горными ⛰️ панорамами Алтая и синей лентой Катуни. Затем мы преодолеем живописный подвесной мост над рекой и совершим приятный трекинг по зимнему лесу 🌲 к застывшему Камышлинскому водопаду. Пока ноги будут работать, глаза будут отдыхать — перед вами раскинутся скальные пейзажи и заросли можжевельника, вокруг будут сновать кролики, которые практически не боятся людей и с радостью принимают угощения. А у самого водопада, скованного льдом, вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих алтайских племен.

Алтайские зубры и маралы

Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться. Здесь обитает несколько эндемичных зверей Алтае-Саянского региона, но главная гордость питомника — огромные зубры. Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук. Также, если повезет, неподалеку мы встретим алтайских маралов, за которыми можно будет понаблюдать издалека.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проход с базы «Царская охота» по подвесному мосту 100 руб. ; вход в зубровый питомник — 200 руб.