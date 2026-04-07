Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Представьте себе день, полный приключений в Горно-Алтайске, где вы не только увидите один из самых живописных водопадов региона, Камышлинский, но и посетите зубровый питомник, где в естественных условиях обитают величественные

зубры. Ваш путь пройдет через скалы и можжевеловые леса, где каждый шаг открывает новые пейзажи. А легенда о любви, связанная с водопадом, добавит в ваше путешествие нотку романтики. В зубровом питомнике вы не только увидите, но и сможете покормить зубров, почувствовав связь с дикой природой

Описание экскурсии

Трекинг к Камышлинскому водопаду

Из Горно-Алтайска мы проедем до села Барангол, в пути наслаждаясь горными панорамами Алтая и синей лентой Катуни. Затем мы преодолеем живописный подвесной мост над рекой и совершим приятный трекинг по зимнему лесу к застывшему Камышлинскому водопаду. Пока ноги будут работать, глаза будут отдыхать — перед вами раскинутся скальные пейзажи и заросли можжевельника. А у самого водопада, скованного льдом, вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих алтайских племен.

Алтайские зубры и маралы

Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться. Здесь обитает несколько интересных зверей, но главная гордость питомника — огромные зубры. Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук.

Организационные детали