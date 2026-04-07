Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Камышлинский водопад и зубровый питомник

Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
Представьте себе день, полный приключений в Горно-Алтайске, где вы не только увидите один из самых живописных водопадов региона, Камышлинский, но и посетите зубровый питомник, где в естественных условиях обитают величественные
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зубры. Ваш путь пройдет через скалы и можжевеловые леса, где каждый шаг открывает новые пейзажи. А легенда о любви, связанная с водопадом, добавит в ваше путешествие нотку романтики.

В зубровом питомнике вы не только увидите, но и сможете покормить зубров, почувствовав связь с дикой природой

5
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальный трекинг по зимнему лесу
  • 🦌 Возможность покормить зубров из рук
  • 🏞 Живописные виды гор и реки Катунь
  • 💬 Узнаете легенды алтайских племен
  • 🌳 Прогулка по реликтовым лесам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Скидки для детей
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Камышлинский водопад и зубровый питомник

Что можно увидеть

  • Камышлинский водопад
  • Зубровый питомник
  • Подвесной мост
  • Чуйский тракт

Описание экскурсии

Трекинг к Камышлинскому водопаду

Из Горно-Алтайска мы проедем до села Барангол, в пути наслаждаясь горными панорамами Алтая и синей лентой Катуни. Затем мы преодолеем живописный подвесной мост над рекой и совершим приятный трекинг по зимнему лесу к застывшему Камышлинскому водопаду. Пока ноги будут работать, глаза будут отдыхать — перед вами раскинутся скальные пейзажи и заросли можжевельника. А у самого водопада, скованного льдом, вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих алтайских племен.

Алтайские зубры и маралы

Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться. Здесь обитает несколько интересных зверей, но главная гордость питомника — огромные зубры. Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проход с базы «Царская охота» по подвесному мосту 200 руб.; вход в зубровый питомник — 300 руб. взрослые, 200 руб. детский билет
  • Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно
  • По вашему желанию маршрут можно скорректировать, в том числе полностью изменить
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
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через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Полина
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был даже лучше, чем тот, который должен был быть изначально. Все прошло максимально комфортно и в хорошем темпе, даже было время походить одной по горным тропам ❤️ Погода выдалась чудесная! Отдельная благодарность за посиделки у реки с горячим чаем)
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
Большая благодарность Ирине за прекрасную экскурсию! Мы полностью изменили маршрут, но, мне кажется, что он был
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Елена
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час нас ждал красный автомобиль у отеля и началось наше погружение в историю Алтая. Ирина
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открыла перед нами новые, неизвестные факты о духовной составляющей алтайской истории. Маршрут был скорректирован с учетом наших пожеланий. Сначала мы познакомились с самим городом Горно-Алтайском. Проехали по самым значимым местам. Затем наш путь лежал в сторону поселка Манжерок. Первая остановка у подножия Тавдинского массива, для осмотра Большой Талдинской пещеры. Главный вход в пещеру располагается на значительной высоте. Ирина вместе с нами прошла весь путь от начала до конца, не отправила туристов одних покорять пещеру. Очень интересным был путевой рассказ о стоянке первобытных людей, обнаруженной в пещере, о шаманизме. Неожиданно, в одном из залов пещеры, зазвучал комус – алтайский музыкальный инструмент. Это Ирина мастерски играла. А нам казалось, что в пещере звучит призыв шамана. Погружение в культуру Алтая было полным. После крутого спуска, мы оказались в парке Рериха. Виды со смотровых площадок захватывали дух. А какой вкусный чай из алтайских трав с пирожками мы пили, сидя на бревнах на берегу Катуни! И это все организовала Ирина. Затем нас ждал 30-метровый сдвоенный Грот Ихтиандра, который мы смогли исследовать, пройдя по замерзшему льду Катуни. Получив культурный шок от увиденного, продолжили наш маршрут. Нас ждал Горнолыжный курорт «Манжерок». Здесь у нас было свободное время для освоения горнолыжных трасс. Ирина дала нам подробную инструкцию как, что и где. Ко времени вылета самолета Ирина доставила нас в аэропорт. День получился очень насыщенным и интересным. Алтай открылся нам совершенно с другой стороны. И все это благодаря рассказам Ирины, погружающим нас в культуру исторического Алтая. Это оставляет глубокий след в сердце. Советую всем туристам воспользоваться услугами команды Ирины, профессионалов своего дела.

В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час+1
В последний день нашего трехдневного пребывания на Алтае была экскурсия с Ириной. Точно в назначенный час
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Г
Остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Мария не просто рассказывала факты, а погружала в атмосферу места — было ощущение, что путешествуешь во времени. А еще мы пили травяной чай и наряжали елку)!!! Организация на высоте: вовремя, без накладок, в тоже время нас никто не торопил! Это очень важно когда экскурсия проходит для небольшой группы. Спасибо за незабываемые впечатления!
Остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Мария не просто рассказывала факты, а погружала в
Остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Мария не просто рассказывала факты, а погружала в
Остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Мария не просто рассказывала факты, а погружала в
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К
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по имени Малыш и величественного марала самца. Прекрасно провел этот день
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по
Очень интересная экскурсия, Радмила посветила нас в историю Алтая, рассказала об приготовлении барана, показала зубра по
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В
Экскурсия очень понравилась. Спасибо году Радмиле. Благодаря ей экскурсия была проведена очень тепло и познавательно.
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М
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом Ирина видит, что интересно и предлагает варианты, куда еще заехать и что посмотреть. Дополнительно получили рекомендации, что можем посмотреть самостоятельно и потом съездили сами на такси.
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
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