Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

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Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая

Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
В 100 км от Горно-Алтайска расположилось село Чемал — место удивительной красоты, характера и колорита.

За один день, проведенный здесь, вы ощутите гармонию у острова Патмос, пройдете по тропам ущелья Че-Чкыш, увидите древние петроглифы и Зубы дракона, выступающие из бурной Катуни.

А я наполю наше путешествие алтайскими легендами и рассказами об укладе этих мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая

Что вас ожидает

Сакральный остров 🏝️ Патмос
Из Чемала мы отправимся к одному из самых одухотворенных уголков на берегу ясноглазой Катуни — острову Патмос с возведенным на нем храмом Иоанна Богослова. Вы услышите истории 📖 таинственного острова, когда-то населенного монахами, пройдете по подвесному мостику и залюбуетесь необыкновенным цветом главной реки Алтая.

Алтайские места силы
Затем по «козьей тропе», огибающей крутой склон горы ⛰️ Бешпек, мы прогуляемся к точке слияния двух рек — на Алтае такие места считаются сакральными. По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае. Следом отправимся к ущелью Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов. Здесь вас ждет несложный трекинг среди 500-метровых скал и древних петроглифов к панорамной точке с невероятным видом на речную долину, обрамленную строгими горами.

«Зубы дракона» и дикая река
Другие легенды и предания Алтая оживут на большом подвесном мосту, с которого вы рассмотрите «Зубы дракона» — остроконечные острова, поднимающиеся из бурных потоков Катуни. Природная магия, пробирающая до мурашек! А на обратном пути, проезжая мимо алтайских сел, любуясь лентой реки с одной стороны и горными массивами — с другой, мы поговорим об истории Алтая, быте деревень и укладе местных жителей.

Организационные детали

  • Обед в кафе с. Чемал в стоимость не входит. Также отдельно оплачивается вход на урочище Че-Чкыш — 100 рублей с человека.
  • В Долине горных духов предполагается небольшой трекинг. Зимой в Чемальском районе очень комфортно, в урочище снега не бывает, поэтому прогулка 👣 доставит удовольствие в любое время года.
Начало и место завершения
🚩 в Горно-Алтайске
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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