Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Что вас ожидает

Сакральный остров 🏝️ Патмос

Из Чемала мы отправимся к одному из самых одухотворенных уголков на берегу ясноглазой Катуни — острову Патмос с возведенным на нем храмом Иоанна Богослова. Вы услышите истории 📖 таинственного острова, когда-то населенного монахами, пройдете по подвесному мостику и залюбуетесь необыкновенным цветом главной реки Алтая.

Алтайские места силы

Затем по «козьей тропе», огибающей крутой склон горы ⛰️ Бешпек, мы прогуляемся к точке слияния двух рек — на Алтае такие места считаются сакральными. По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае. Следом отправимся к ущелью Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов. Здесь вас ждет несложный трекинг среди 500-метровых скал и древних петроглифов к панорамной точке с невероятным видом на речную долину, обрамленную строгими горами.

«Зубы дракона» и дикая река

Другие легенды и предания Алтая оживут на большом подвесном мосту, с которого вы рассмотрите «Зубы дракона» — остроконечные острова, поднимающиеся из бурных потоков Катуни. Природная магия, пробирающая до мурашек! А на обратном пути, проезжая мимо алтайских сел, любуясь лентой реки с одной стороны и горными массивами — с другой, мы поговорим об истории Алтая, быте деревень и укладе местных жителей.

Организационные детали