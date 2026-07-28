Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Лучшее время для путешествия в Чемал - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Алтая раскрывается во всей красе, погода теплая и комфортная для прогулок и трекинга. В мае и сентябре также можно насладиться живописными видами, но температура может быть прохладнее, а дождей больше. В зимние месяцы, хотя снега в урочище Че-Чкыш не бывает, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но это не помешает насладиться красотой местных пейзажей.

Всего в 100 км от Горно-Алтайска находится село Чемал, место, где природа и история переплетаются в удивительный узор.Путешествие начнется с визита на остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова, продолжится

прогулкой по тропам ущелья Че-Чкыш и завершится восхищением древними петроглифами и Зубами дракона. Вас ждет не только знакомство с уникальными природными объектами, но и погружение в атмосферу местных легенд и историй, которые делают это путешествие по-настоящему незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сакральный остров Патмос

Из Чемала мы отправимся к одному из самых одухотворенных уголков на берегу ясноглазой Катуни — острову Патмос с возведенным на нем храмом Иоанна Богослова. Вы услышите истории таинственного острова, когда-то населенного монахами, пройдете по подвесному мостику и залюбуетесь необыкновенным цветом главной реки Алтая.

Алтайские места силы

Затем по «козьей тропе», огибающей крутой склон горы Бешпек, мы прогуляемся к точке слияния двух рек — на Алтае такие места считаются сакральными. По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае. Следом отправимся к ущелью Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов. Здесь вас ждет несложный трекинг среди 500-метровых скал и древних петроглифов к панорамной точке с невероятным видом на речную долину, обрамленную строгими горами.

«Зубы дракона» и дикая река

Другие легенды и предания Алтая оживут на большом подвесном мосту, с которого вы рассмотрите «Зубы дракона» — остроконечные острова, поднимающиеся из бурных потоков Катуни. Природная магия, пробирающая до мурашек! А на обратном пути, проезжая мимо алтайских сел, любуясь лентой реки с одной стороны и горными массивами — с другой, мы поговорим об истории Алтая, быте деревень и укладе местных жителей.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander

Обед в кафе с. Чемал в стоимость не входит. Также отдельно оплачивается вход на урочище Че-Чкыш — 100 рублей с человека.

В Долине горных духов предполагается небольшой трекинг. Зимой в Чемальском районе очень комфортно, в урочище снега не бывает, поэтому прогулка доставит удовольствие в любое время года.

Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

В летний период по желанию за дополнительную плату в экскурсию можно включить любые из достопримечательностей чемальского района или составить индивидуальный маршрут: