Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Лучшее время для путешествия в Чемал - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Алтая раскрывается во всей красе, погода теплая и комфортная для прогулок и трекинга. В мае и сентябре также можно насладиться живописными видами, но температура может быть прохладнее, а дождей больше. В зимние месяцы, хотя снега в урочище Че-Чкыш не бывает, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но это не помешает насладиться красотой местных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Патмос
Храм Иоанна Богослова
Ущелье Че-Чкыш
Зубы дракона
Сад пионов
Этнический музей
Музей художника Чорос-Гуркина
Описание экскурсии
Сакральный остров Патмос
Из Чемала мы отправимся к одному из самых одухотворенных уголков на берегу ясноглазой Катуни — острову Патмос с возведенным на нем храмом Иоанна Богослова. Вы услышите истории таинственного острова, когда-то населенного монахами, пройдете по подвесному мостику и залюбуетесь необыкновенным цветом главной реки Алтая.
Алтайские места силы
Затем по «козьей тропе», огибающей крутой склон горы Бешпек, мы прогуляемся к точке слияния двух рек — на Алтае такие места считаются сакральными. По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае. Следом отправимся к ущелью Че-Чкыш, которое называют Долиной горных духов. Здесь вас ждет несложный трекинг среди 500-метровых скал и древних петроглифов к панорамной точке с невероятным видом на речную долину, обрамленную строгими горами.
«Зубы дракона» и дикая река
Другие легенды и предания Алтая оживут на большом подвесном мосту, с которого вы рассмотрите «Зубы дракона» — остроконечные острова, поднимающиеся из бурных потоков Катуни. Природная магия, пробирающая до мурашек! А на обратном пути, проезжая мимо алтайских сел, любуясь лентой реки с одной стороны и горными массивами — с другой, мы поговорим об истории Алтая, быте деревень и укладе местных жителей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander
Обед в кафе с. Чемал в стоимость не входит. Также отдельно оплачивается вход на урочище Че-Чкыш — 100 рублей с человека.
В Долине горных духов предполагается небольшой трекинг. Зимой в Чемальском районе очень комфортно, в урочище снега не бывает, поэтому прогулка доставит удовольствие в любое время года.
Детям до 14 лет скидка 50%, детям до 5 лет бесплатно
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
В летний период по желанию за дополнительную плату в экскурсию можно включить любые из достопримечательностей чемальского района или составить индивидуальный маршрут:
Форелевое озеро, где вам приготовят обед из свежепойманной вами рыбы
Конная, прогулка к маралам — 1000 руб. /чел. за 1 час
Сад пионов, где можно выпить стаканчик вкусного вина на мостике любви возле горной речки. Вход — 250 руб. /чел.
с. Аскат, где можно посетить этнические галереи, творческие мастерские, музей выставка художников семьи Головань
Этнический музей и музей художника Чорос-Гуркина
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на экскурсию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения.
Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём читать дальшеуменьшить
через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды.
Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей.
Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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3
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–
2
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И
Ирина
Забронировали экскурсию по Чемалу, настоящий профессиональный гид, маршрут отлично продуман, такие красоты мы посмотрели, нам очень и очень понравилось Экскурсовод Ирина настоящий профессионал своего дела! Бронируйте, не пожалеете!
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М
Мария
Мы ездили на экскурсию в июне, с Радмилой. Очень понравилось. Хороший маршрут, Радмила интересно рассказывает, показывает удивительные и красивые места, подсказывает где побывать, что посмотреть. Спасибо!
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Елена
Cпасибо большое Ирине, очень понравилось наше путешествие по Чемалу, интересно было послушать истории и насладиться красотой природы. Спасибо за медитацию с чашами Алексею и Татьяне, это был новый опыт, обязательно рекомендую попробовать путешествие внутрь себя через звуки и вибрации инструментов. Очень понравился Алтай - природа, люди и ощущения от всего увиденного просто супер. Однозначно рекомендую.
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Алена
Поездка на Чемал. Сама экскурсия началась с конной прогулки, где мы увидели Маралов. Восторг! После чего выдвинулись на о. Патмос на реке Катунь. Посетили Храм Иоанна Богослова. Радмила много рассказала читать дальшеуменьшить
нам об этом таинственном острове, когда то населенным монахами. Потом прошли по козьей тропе и дошли до места слияния двух рек. Посетили "зубы дракона" и отправились на вкусный обед. Профессионализм Радмила сделала нашу экскурсию незабываемой. Огромная благодарность!
+2
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Д
Денис
Ездили на экскурсию с гидом Марией,нас было 4 взрослых и 2ое детей. Прислали большую машину,все было комфортно. чуть изменили маршрут,Мария предложила чуть изменить маршруты, по итогу поехали на интересные локации,все посмотрели,все понравилось,очень красиво,интересно. По дороге были всякие рассказы. эмоции получены. Алтай это оч. красиво
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Сайыына
Мы побывали на невероятной экскурсии по Чемалу вместе с Ириной. Ирина показала нам красоту Чемала, рассказала нам историю и легенды о Горном Алтае. Мы побывали в нескольких местах за один день, сделали очень много красивых фотографий.
+2
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