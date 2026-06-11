Горно-Алтайск интересен с точки зрения истории и природы. Всё дело в уникальном расположении города — на стыке климатических зон и культурных миров. Я познакомлю вас с наследием различных эпох, от каменного века до наших дней. Раскрою традиции алтайского, русского и казахского народов. И покажу, как современная городская среда соседствует с нетронутой природой.
Описание экскурсии
К сердцу гор
Глядя на карту Горно-Алтайска, можно подумать, что для его изучения не потребуется много времени. Да, маршрут прогулки действительно небольшой — зато какой интересный! Памятники монументального искусства и архитектуры, археологические находки мирового уровня, горные пейзажи и панорамы — всё это ждет вас на обзорной экскурсии.
Пора в путь!
- Начнём у подножия горы в живописном месте, где сливаются две реки. Расскажу о знаковом событии, положившем начало Алтайской духовной миссии. Затем поговорим о культурных истоках местного народа. Узнаете, кто такие алтай-кижи и как они связаны с культом гор.
- Проследуем мимо живописного склона горы Комсомолка, рассмотрим пейзаж и поговорим о богатой природе Алтая.
- В парке возле кинотеатра коснёмся вопросов культуры. Я расскажу, как в начале 20-го века в этом месте проходил необычный балет. Раскрою, кто поставил представление с элементами жертвенного ритуала. Помогу разобраться, какие традиции и обряды шаманизма сохранились до наших дней.
- Напевая звучное «улалаа», мы пройдём по самой первой улице и изучим сохранившиеся здания, лавки и постройки 19-го века. Поговорим о купцах, которые вели торговлю с Китаем, и известных деятелях республики: художнике Чорос-Гуркине и сказителе Николае Улагашеве.
- Доберёмся до знакового места города, горы Тугая. У подножия остановимся попить вкусной водицы и послушать сказку-эпос у скульптур Ырысту и Алёнушки. В летнее время можно заглянуть в местный аил и попробовать национальную кухню.
- Поднимемся на смотровую площадку горы. Отсюда понаблюдаем за повседневной жизнью города и мысленно охватим эпоху развития человека от древней улалинской стоянки до современности.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или экскурсовод из местного коренного населения алтайцев
- Возможно проведение данной экскурсии с гидом-переводчиком на английском, немецком и частично на китайском языках
- По запросу возможна организация трансфера из отеля, аэропорта подробности уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея имени Анохина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Впечатления от экскурсии остались хорошие. Наш гид - Ирина (не организатор). Местный житель. Хорошим и доступным языком рассказала о городе. Чувствуется большой объём знаний и огромное желание поделиться ими с
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо большое за обратную связь. Очень рады что экскурсия понравилась. Ирина с очень глубоким знаниями культуры города и края.
Спасибо большое за обратную связь. Очень рады что экскурсия понравилась. Ирина с очень глубоким знаниями культуры города и края.
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О
Экскурсию для нас с дочерью провела гид Ирина - коренная жительница Алтая. Как много информации она дала нам! Столько событий, великих людей города. Культура Алтая. Азы алтайского языка. Разнообразие природы. Легенды и загадки. Геология. Огромное количество цифр: даты, высоты, глубины, километраж, количество всего, что можно измерить. Кладезь информации!
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
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Т
Благодарность.
Я очень рада знакомству с прекрасной Алтайской республикой!
Начала я его с экскурсии по Горно-Алтайску с Ириной.
Благодаря ей Алтай открылся интересно, светло и очень обьемно!
Появилось желание глубже познакомиться и историей народа,
Я очень рада знакомству с прекрасной Алтайской республикой!
Начала я его с экскурсии по Горно-Алтайску с Ириной.
Благодаря ей Алтай открылся интересно, светло и очень обьемно!
Появилось желание глубже познакомиться и историей народа,
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Ирина — коренной житель Горно‑Алтайска и наш экскурсовод. Это уникальный, очень начитанный человек! Она ответила на все наши каверзные вопросы и так здорово всё показала, что город открылся с совершенно новой стороны. Очень благодарны!
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Экскурсовод Ирина (коренная Алтайка) проводила обзорную экскурсию по Горно-Алтайску. Ирина больше 4-ех часов провела с нами. Мы поднимались по каменным ступеням на смотровую площадку. Очень устали, но себя преодолели. Очень грамотная, всей душой любит и ценит Алтай. Экскурсия на 5+ Выражаем огромную благодарность.
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О
Небольшой молодой город из нескольких улочек, т. е. вроде бы и не то чтобы много мест посмотреть,но Радмила сделала экскурсию интересной, учла и погоду,и время, увлекла рассказом и знает она действительно много, ответила на все вопросы и дала полезные советы, приятный приветливый человек с хорошим чувством юмора.
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!
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