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посетителями города. Экскурсия включает в себя подъём на смотровую площадку. Нам было предоставлено достаточно времени, чтобы мы смогли подняться с комфортом (на улице было жарко), посидеть на лавочках, отдохнуть перед следующим этапом подъёма. У нас было в запасе всего 3 часа (нам нужно было возвращаться на базу), поэтому я смело рекомендую путешественникам закладывать 4-4.5 часа для планомерного перехода от одной достопримечательности к другой. Ирина отвечала на все возникающие вопросы. И что самое главное - не сбивалась с темы. Даже ответив на смежный вопрос, всегда возвращалась к начальной мысли повествования. По нашей просьбе точкой завершения экскурсии стал хороший ресторан, где мы успели хорошо поужинать перед возвращением. Что бы я добавила со стороны организаторов: переносные наушники и микрофон для гида. Нас было трое. Улицы пустынные. Поэтому мы смогли идти рядом с гидом. Иногда хочется отойти и получше что-то рассмотреть, и при этом не терять связь с гидом. Наушники в этом очень помогут (сейчас есть классные многоразовые системы).