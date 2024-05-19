Экскурсии к горам Горно-Алтайска

Найдено 12 экскурсий в категории «Горы» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
🚗 На машине
Групповая
12 часов
6 отзывов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000 за человека
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Вы услышите его историю, осмотрите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь чудесной природой: горами, рекой и кедрами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы нашего края»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200 за всё до 4 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Начнём у подножия горы в живописном месте, где сливаются две реки»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Длительностью 3 часа с подъёмом на вершину горы»
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 2 чел.
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Здесь вы увидите величественные горы, водопады и горные реки, впадающие в озеро»
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700 за человека
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Групповая
15 часов
43 отзыва
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками»
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
«Комсомольская гора (427 м над ур»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:) Олегу отдельная благодарность:)
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Незабываемые впечатления! Все понравилось! Гид Христина, замечательная. Виды отличные.
  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Конная прогулка вдоль горной реки Семы
    Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    Прекрасное озеро, природа, водопады
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства с Республикой и её красивейшими уголками! Благодарю от души!
    Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомстваЗамечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства
  • Р
    Руслан
    5 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Хорошая организация экскурсии, удобный транспорт, всё соответствует описанию на сайте. Природу Алтая описать невозможно, она шикарна
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение! Дорога действительно очень красивая, неповторимая, огромная, с качественным асфальтом. Пейзажи часто меняются, горы потрясают своим великолепием
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    и разнообразием. Кто видит это впервые точно будет впечатлен и вдохновлен! Где-то настоящие альпийские луга, где-то белоснежные вершины, а где-то каменные породы светлых и темных скал. Локации на этом пути в хорошую погоду (а нам повезло с погодой) похожи на сказку. Гейзерное бирюзовое озеро в чаще леса действительно в жизни такое как на фотографиях без увеличения контраста, красочности и тд. А Марс поражает рыже-красными пейзажами на огромных просторах без людей и поселений. Все как будто действительно на другой планете. Большое спасибо гиду - пунктуально, точно, интересные рассказы, удобный транспорт. В общем очень рекомендую взять эту экскурсию и повторить наш незабываемый великолепный путь длиной в один день!

    Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение!
  • В
    Владимир
    17 апреля 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное
  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
    Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
  2. Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
  3. Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
  4. Джип-тур «Фантастический Алтай»
  5. Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Чуйский тракт
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  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
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