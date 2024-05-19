1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Горы, каньоны, реки, водопады, ущелья и снова горы»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Вы услышите его историю, осмотрите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь чудесной природой: горами, рекой и кедрами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы нашего края»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Начнём у подножия горы в живописном месте, где сливаются две реки»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«Длительностью 3 часа с подъёмом на вершину горы»
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Здесь вы увидите величественные горы, водопады и горные реки, впадающие в озеро»
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Групповая
15 часов
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками»
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
«Комсомольская гора (427 м над ур»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 мая 2024Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:) Олегу отдельная благодарность:)
- ААлександр19 мая 2024Незабываемые впечатления! Все понравилось! Гид Христина, замечательная. Виды отличные.
- AAnton14 мая 2024Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
- ННадежда13 мая 2024Прекрасное озеро, природа, водопады
- ИИрина12 мая 2024Замечательная атмосферная поездка по самым топовым местам Алтая! Наш гид Сергей создал уникальное пространство для знакомства с Республикой и её красивейшими уголками! Благодарю от души!
- РРуслан5 мая 2024В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
- ИИрина3 мая 2024Хорошая организация экскурсии, удобный транспорт, всё соответствует описанию на сайте. Природу Алтая описать невозможно, она шикарна
- ЮЮрий2 мая 2024Большое спасибо за великолепное путешествие-приключение! Дорога действительно очень красивая, неповторимая, огромная, с качественным асфальтом. Пейзажи часто меняются, горы потрясают своим великолепием
- ВВладимир17 апреля 2024Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
- ВВиктор13 апреля 2024Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Горы»
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