за всё до 2 чел.

28 000 ₽ за всё до 2 чел.

Начало: Может быть в удобной для вас точке

Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут

от 6 000 ₽ за человека

Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00

Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас

за всё до 6 чел.

15 900 ₽ за всё до 6 чел.

Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю

Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях

за всё до 6 чел.

52 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту

Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края

за всё до 4 чел.

от 12 200 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед

за всё до 5 чел.

от 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия

за всё до 2 чел.

3 000 ₽ за всё до 2 чел.

Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу

Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас

Расписание: в субботу в 11:00

Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте

🚗 На машине

Индивидуальная

12 часов

Изюминка Алтая - Чуйский тракт Начало: Манжерок «Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор»

Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!