1 день

Встреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, Аскат

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.

Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.

Сентябрь — март:

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — «Голубые озера».

Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Апрель — сентябрь:

Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь — на моторафте (цена ок. 500 руб / чел)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса.

Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году.

Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.

Остановимся в небольшом поселке Аскат.

Аскат — это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами.

Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры “Лукоморье”, а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.

Заселение в отели: парк-отель Манжерок, турбаза Путник Алтая, возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня.