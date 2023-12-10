Пейзажи Алтая

Групповой тур в Горно-Алтайске
Этот край — настоящий музей под открытым небом.

Здесь собрана огромная коллекция горных пейзажей, переплетающихся лент голубых рек и сверкающих под солнцем озёр.

А некоторые места и вовсе считаются священными, пронизанными энергией и удивительной силой… Приглашаем вас увидеть всю эту красоту своими глазами, оценить её, прочувствовать.

Прикоснуться к древним петроглифам, пройти по подвесному мосту и наконец вдохнуть воздух полной грудью! Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена.
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Пейзажи Алтая
Ближайшие даты:
10
дек
17
дек

Что вас ожидает:

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Мы увидим панорамы гор, познакомимся с историей края, неспешно проедем по одной из самых красивых дорог мира!
Умиротворяющая красота Телецкого озера
Умиротворяющая красота Телецкого озера
Полюбуемся видами со смотровых площадок, совершим треккинг к водопадам, а в сезон навигации — прокатимся на катере!
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Телепортируемся к инопланетным пейзажам с холмами, пестрящими разноцветными вкраплениями металлов
С вершины Манжерока
С вершины Манжерока
Прокатимся на канатке курорта Манжерок, чтобы насладиться панорамами с высоты
Священные места
Священные места
Пройдём по знаменитому мосту к храмовому комплексу на острове Патмос
Посёлок мастеров Аскат
Посёлок мастеров Аскат
Познакомимся с мастерством местных умельцев, наведаемся в музей-усадьбу или Льняную лавку

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, Аскат

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.

Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.

Сентябрь — март:

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — «Голубые озера».

Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Апрель — сентябрь:

Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь — на моторафте (цена ок. 500 руб / чел)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса.

Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году.

Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.

Остановимся в небольшом поселке Аскат.

Аскат — это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами.

Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры “Лукоморье”, а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.

Заселение в отели: парк-отель Манжерок, турбаза Путник Алтая, возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня.

Встреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, АскатВстреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, Аскат
2 день

Телецкое озеро

Завтракаем.

Сегодня наше путешествие начнется с Телецкого озера и экскурсии по его водопадам.

В сезон навигации: групповая экскурсия по водопадам на катере (катер вмещает примерно до 12 человек) или теплоходе Пионер Алтая.

Часть Телецкого озера — это Алтайский биосферный заповедник, на территории которого запрещено строительство, поэтому сохранилась уникальная природа. Вода в озере холодная, и даже летом температура воды остается на уровне +5/6 градусов.

Погода быстро меняется: утро может быть солнечным и тёплым, буквально через несколько часов дождь и ветер.

*Время отправления катера сообщается группе накануне.

Когда еще нет навигации: полюбуемся Телецким озером с берега, посетим обзорные площадки, совершим небольшой треккинг в водопаду.

Обед – самостоятельно: или в кафе у водопадов, или в п. Артыбаш.

Возвращаемся в отель / на турбазу.

Ужин — самостоятельно.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
3 день

Лебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до Онгудая

Завтракаем, выселяемся с вещами.

Ноябрь — март

Отправляемся в поездку на Лебединое озеро. Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое).

Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.

Апрель — октябрь

Заедем во Всесезонный курорт Манжерок. Курорт расположен у подножия горы Малая Синюха, на берегу Манжерокского озера в Майминском районе Горного Алтая. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведёт новая гондольная канатная дорога, протяжённость которой — 2516 метров!

Стоимость канатки: 1200 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский билет (оплата на месте, карты принимаются).

Проедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.

Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков, и сейчас входит в десятку красивейших дорог мира! Сегодня мы преодолеем Семинский перевал - один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м.

Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе.

Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. О большой концентрации духовной энергии в Каракольской долине свидетельствует и тот факт, что у многих жителей этих мест проявляются необычные способности и тяга к творчеству. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек.

Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами.

В пути вас ждет множество фотостопов и осмотр достопримечательностей.

Заселяемся на турбазу с. Онгудай: Барская Усадьба, Белая Чудь, Карэм или другие турбазы аналогичного уровня.

Ужинаем (включено).

Лебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до ОнгудаяЛебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до Онгудая
4 день

Чуйский тракт и Алтайский марс

Завтракаем, выселяемся с вещами.

Сегодня продолжим наше удивительное путешествие по Чуйскому тракту!

Сияние рек, сказочный горный перевал Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!

По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.

Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).

Увидим Марс, Алтайский Марс!

Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место.

Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно.

Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов.

Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад.

Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *

* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

Заселение в отель Расул / визит-центр Национального парка «Сайлюгемский».

Ужинаем (включено).

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5 день

Алтайский Стоунхендж

Завтракаем, выселяемся с вещами.

Сегодня посетим Тархатинский мегалитический комплекс, он же «Алтайский Стоунхендж».

Магнитное поле большинства глыб Алтайского Стоунхеджа значительно отличается от поля местности, где располагается комплекс.

Более того, камни выстроены с учетом своих магнитных свойств.

Таким образом, внутри круга образуется геомагнитная аномалия, которое влияет на поведение человека и животных. Алтайский Стоунхендж — место необычной энергетики и сакральности.

Считается, что если побывать в центре, то энергетическое поле человека очистится.

При наличии времени и желании участников группы, наши гиды покажут вам и другие локации Кош-Агачского района!

Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Горно-Алтайск.

Заселяемся в отель Игман или Гранд Алтай.

Алтайский СтоунхенджАлтайский СтоунхенджАлтайский СтоунхенджАлтайский СтоунхенджАлтайский Стоунхендж
6 день

Трансфер в аэропорт, вылет домой

Завтракаем, возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов.

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура).

Вылетаем и обещаем непременно вернуться на Алтай еще раз.

Трансфер в аэропорт, вылет домойТрансфер в аэропорт, вылет домойТрансфер в аэропорт, вылет домойТрансфер в аэропорт, вылет домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и базах отдыха.

Варианты проживания

Парк-отель «Манжерок»

2 ночи

Парк-отель «Манжерок» с террасой и принадлежностями для барбекю расположен на берегу реки Катунь. К услугам гостей сауна, хаммам и настольный теннис.

Номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и чайник. Кроме того, в номерах есть собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Парк-отель «Манжерок»Парк-отель «Манжерок»Парк-отель «Манжерок»

Отель «На Шумах»

2 ночи

«На Шумах» расположен в живописном районе слияния двух горных рек – Катуни и Соузги.

Территория скрыта от посторонних глаз, что создаёт атмосферу уюта и спокойствия.

Идеальное место отдыха для тех, кто ценит комфорт и уединение, но хочет быть вблизи основных достопримечательностей, туристических маршрутов и ночной жизни Алтая.

Отель «На Шумах»Отель «На Шумах»Отель «На Шумах»Отель «На Шумах»

Парк-отель «Ая 3*» (с доплатой)

2 ночи

Парк-отель «Ая» 3* на протяжении многих лет работает на рынке туристических услуг Сибири и готов предложить полный спектр услуг по обслуживанию гостей.

Парк-отель отличает оптимальное сочетание размеренного отдыха на природе, привычного городского комфорта и развитой инфраструктуры развлечений.

На территории парк-отеля вы найдёте всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.

Парк-отель «Ая 3*» (с доплатой)Парк-отель «Ая 3*» (с доплатой)Парк-отель «Ая 3*» (с доплатой)

Шале «Altai Palace» 4* (с доплатой)

2 ночи

Новые комфортные дома с панорамными окнами, расположенные в самом сердце Алтая.

Шале Altai Palace – это совершенно новые, комфортные номера, выполненные в современном дизайне. Удачное расположение шале даёт возможность уединиться и отдохнуть от городской суеты.

Панорамные окна – важная особенность, которая подарит гостям чувства спокойствия и умиротворения.

Шале «Altai Palace» 4* (с доплатой)Шале «Altai Palace» 4* (с доплатой)Шале «Altai Palace» 4* (с доплатой)

Отель «Altai Palace» 4* (с доплатой)

2 ночи

Отель Altai Palace располагает рестораном, баром, садом и казино в Манжероке.

К услугам гостей этого 4-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер и банкомат.

К услугам гостей открытый бассейн, фитнес-центр, вечерняя развлекательная программа и круглосуточная стойка регистрации.

Отель «Altai Palace» 4* (с доплатой)Отель «Altai Palace» 4* (с доплатой)Отель «Altai Palace» 4* (с доплатой)

База отдыха «Барская усадьба» (или аналогичные турбазы)

1 ночь

База отдыха «Барская усадьба» в с. Онгудай располагается в географическом центре Горного Алтая.

Номера различной категории, бесплатная парковка, живая музыка, кухня, бар, баня, душевые, 2 бассейна, 2 сцены со звуком и светом, танцплощадка, крытая веранда, спортплощадка, беседки, мангалы.

Вместимость базы до 50 человек.

База отдыха «Барская усадьба» (или аналогичные турбазы)База отдыха «Барская усадьба» (или аналогичные турбазы)База отдыха «Барская усадьба» (или аналогичные турбазы)

Гостиница Расул

1 ночь

К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная парковка с видеонаблюдением.

Бесплатный WI-FI.

Гостиница РасулГостиница РасулГостиница Расул

Визит-центр национального парка «Сайлюгемский»

1 ночь

Здание является офисом Национального парка «Сайлюгемский», первый и второй этажи правого крыла – гостиничные номера.

Интерьер визит-центра выполнен в светлых и спокойных тонах, номера уютные. Собственная комната с санузлом, душевой кабиной, полотенцем, феном и тапочками; бесплатный вай-фай, большие плоские телевизоры, удобные кровати.

Визит-центр национального парка «Сайлюгемский»Визит-центр национального парка «Сайлюгемский»Визит-центр национального парка «Сайлюгемский»

Игман

1 ночь

Отель состоит из двух современных корпусов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от автовокзала города Горно-Алтайска.

В отеле организовано питание — шведский стол с широким ассортиментом кулинарных, мучных изделий, горячих и холодных напитков.

ИгманИгманИгман

Grand Hotel Altay

1 ночь

Городской отель, расположенный в центре г. Горно-Алтайск (в шаговой доступности от автовокзала).

Вы можете посетить сауну и расслабится в приятной обстановке.

Grand Hotel AltayGrand Hotel Altay

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Проживание: в стандартных номерах с удобствами в парк-отеле «Манжерок» / «На шумах» / «Путник Алтая» + 1 ночь на турбазе с. Онгудай + 1 ночь в с. Кош-Агач + 1 ночь в Горно-Алтайске (номера с удобствами, цена дана за одного человека при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме канатной дороги
  • Питание по программе: 5 завтраков, 2 ужина
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Одноместное размещение (по запросу, с доплатой)
  • Питание по пути следования, не включённое в программу
  • Страховка от клеща
  • Баня, другие личные расходы
  • Заброска на Марс-2 (по желанию, стоимость распределяется между участниками группы)
  • Стоимость проезда на канатной дороге на ГЛК Манжерок:850 рублей — взрослый билет650 рублей — детский билет (оплата на месте, карты принимаются)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Российский паспорт
  • Удобную, непромокаемую обувь - обязательно
  • Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.
  • Купальный костюм - если пойдете в баню
  • Солнцезащитные очки
  • Полис ОМС - он действует на всей территории РФ
  • Индивидуальную аптечку
  • Достаточное количество наличных денег
Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Тур состоится от 2 участников.

Важно! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут или очерёдность экскурсий.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли подселение?

Возможно, не гарантировано, при наличии второго желающего на ваши даты.

Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем обязательно оформить страховку от клещей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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