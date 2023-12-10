Здесь собрана огромная коллекция горных пейзажей, переплетающихся лент голубых рек и сверкающих под солнцем озёр.
А некоторые места и вовсе считаются священными, пронизанными энергией и удивительной силой… Приглашаем вас увидеть всю эту красоту своими глазами, оценить её, прочувствовать.
Прикоснуться к древним петроглифам, пройти по подвесному мосту и наконец вдохнуть воздух полной грудью! Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал, Аскат
Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.
Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.
Сентябрь — март:
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — «Голубые озера».
Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Апрель — сентябрь:
Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь — на моторафте (цена ок. 500 руб / чел)
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса.
Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году.
Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
Остановимся в небольшом поселке Аскат.
Аскат — это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами.
Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры “Лукоморье”, а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.
Заселение в отели: парк-отель Манжерок, турбаза Путник Алтая, возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня.
Телецкое озеро
Завтракаем.
Сегодня наше путешествие начнется с Телецкого озера и экскурсии по его водопадам.
В сезон навигации: групповая экскурсия по водопадам на катере (катер вмещает примерно до 12 человек) или теплоходе Пионер Алтая.
Часть Телецкого озера — это Алтайский биосферный заповедник, на территории которого запрещено строительство, поэтому сохранилась уникальная природа. Вода в озере холодная, и даже летом температура воды остается на уровне +5/6 градусов.
Погода быстро меняется: утро может быть солнечным и тёплым, буквально через несколько часов дождь и ветер.
*Время отправления катера сообщается группе накануне.
Когда еще нет навигации: полюбуемся Телецким озером с берега, посетим обзорные площадки, совершим небольшой треккинг в водопаду.
Обед – самостоятельно: или в кафе у водопадов, или в п. Артыбаш.
Возвращаемся в отель / на турбазу.
Ужин — самостоятельно.
Лебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт до Онгудая
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Ноябрь — март
Отправляемся в поездку на Лебединое озеро. Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое).
Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
Апрель — октябрь
Заедем во Всесезонный курорт Манжерок. Курорт расположен у подножия горы Малая Синюха, на берегу Манжерокского озера в Майминском районе Горного Алтая. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведёт новая гондольная канатная дорога, протяжённость которой — 2516 метров!
Стоимость канатки: 1200 рублей — взрослый билет, 800 рублей — детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Проедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.
Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков, и сейчас входит в десятку красивейших дорог мира! Сегодня мы преодолеем Семинский перевал - один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м.
Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе.
Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. О большой концентрации духовной энергии в Каракольской долине свидетельствует и тот факт, что у многих жителей этих мест проявляются необычные способности и тяга к творчеству. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек.
Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами.
В пути вас ждет множество фотостопов и осмотр достопримечательностей.
Заселяемся на турбазу с. Онгудай: Барская Усадьба, Белая Чудь, Карэм или другие турбазы аналогичного уровня.
Ужинаем (включено).
Чуйский тракт и Алтайский марс
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня продолжим наше удивительное путешествие по Чуйскому тракту!
Сияние рек, сказочный горный перевал Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!
По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.
Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).
Увидим Марс, Алтайский Марс!
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место.
Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно.
Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов.
Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад.
Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Заселение в отель Расул / визит-центр Национального парка «Сайлюгемский».
Ужинаем (включено).
Алтайский Стоунхендж
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня посетим Тархатинский мегалитический комплекс, он же «Алтайский Стоунхендж».
Магнитное поле большинства глыб Алтайского Стоунхеджа значительно отличается от поля местности, где располагается комплекс.
Более того, камни выстроены с учетом своих магнитных свойств.
Таким образом, внутри круга образуется геомагнитная аномалия, которое влияет на поведение человека и животных. Алтайский Стоунхендж — место необычной энергетики и сакральности.
Считается, что если побывать в центре, то энергетическое поле человека очистится.
При наличии времени и желании участников группы, наши гиды покажут вам и другие локации Кош-Агачского района!
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Горно-Алтайск.
Заселяемся в отель Игман или Гранд Алтай.
Трансфер в аэропорт, вылет домой
Завтракаем, возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов.
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура).
Вылетаем и обещаем непременно вернуться на Алтай еще раз.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и базах отдыха.
Варианты проживания
Парк-отель «Манжерок»
Парк-отель «Манжерок» с террасой и принадлежностями для барбекю расположен на берегу реки Катунь. К услугам гостей сауна, хаммам и настольный теннис.
Номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и чайник. Кроме того, в номерах есть собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «На Шумах»
«На Шумах» расположен в живописном районе слияния двух горных рек – Катуни и Соузги.
Территория скрыта от посторонних глаз, что создаёт атмосферу уюта и спокойствия.
Идеальное место отдыха для тех, кто ценит комфорт и уединение, но хочет быть вблизи основных достопримечательностей, туристических маршрутов и ночной жизни Алтая.
Парк-отель «Ая 3*» (с доплатой)
Парк-отель «Ая» 3* на протяжении многих лет работает на рынке туристических услуг Сибири и готов предложить полный спектр услуг по обслуживанию гостей.
Парк-отель отличает оптимальное сочетание размеренного отдыха на природе, привычного городского комфорта и развитой инфраструктуры развлечений.
На территории парк-отеля вы найдёте всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.
Шале «Altai Palace» 4* (с доплатой)
Новые комфортные дома с панорамными окнами, расположенные в самом сердце Алтая.
Шале Altai Palace – это совершенно новые, комфортные номера, выполненные в современном дизайне. Удачное расположение шале даёт возможность уединиться и отдохнуть от городской суеты.
Панорамные окна – важная особенность, которая подарит гостям чувства спокойствия и умиротворения.
Отель «Altai Palace» 4* (с доплатой)
Отель Altai Palace располагает рестораном, баром, садом и казино в Манжероке.
К услугам гостей этого 4-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер и банкомат.
К услугам гостей открытый бассейн, фитнес-центр, вечерняя развлекательная программа и круглосуточная стойка регистрации.
База отдыха «Барская усадьба» (или аналогичные турбазы)
База отдыха «Барская усадьба» в с. Онгудай располагается в географическом центре Горного Алтая.
Номера различной категории, бесплатная парковка, живая музыка, кухня, бар, баня, душевые, 2 бассейна, 2 сцены со звуком и светом, танцплощадка, крытая веранда, спортплощадка, беседки, мангалы.
Вместимость базы до 50 человек.
Гостиница Расул
К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная парковка с видеонаблюдением.
Бесплатный WI-FI.
Визит-центр национального парка «Сайлюгемский»
Здание является офисом Национального парка «Сайлюгемский», первый и второй этажи правого крыла – гостиничные номера.
Интерьер визит-центра выполнен в светлых и спокойных тонах, номера уютные. Собственная комната с санузлом, душевой кабиной, полотенцем, феном и тапочками; бесплатный вай-фай, большие плоские телевизоры, удобные кровати.
Игман
Отель состоит из двух современных корпусов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от автовокзала города Горно-Алтайска.
В отеле организовано питание — шведский стол с широким ассортиментом кулинарных, мучных изделий, горячих и холодных напитков.
Grand Hotel Altay
Городской отель, расположенный в центре г. Горно-Алтайск (в шаговой доступности от автовокзала).
Вы можете посетить сауну и расслабится в приятной обстановке.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Проживание: в стандартных номерах с удобствами в парк-отеле «Манжерок» / «На шумах» / «Путник Алтая» + 1 ночь на турбазе с. Онгудай + 1 ночь в с. Кош-Агач + 1 ночь в Горно-Алтайске (номера с удобствами, цена дана за одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме канатной дороги
- Питание по программе: 5 завтраков, 2 ужина
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Одноместное размещение (по запросу, с доплатой)
- Питание по пути следования, не включённое в программу
- Страховка от клеща
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2 (по желанию, стоимость распределяется между участниками группы)
- Стоимость проезда на канатной дороге на ГЛК Манжерок:850 рублей — взрослый билет650 рублей — детский билет (оплата на месте, карты принимаются)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Российский паспорт
- Удобную, непромокаемую обувь - обязательно
- Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.
- Купальный костюм - если пойдете в баню
- Солнцезащитные очки
- Полис ОМС - он действует на всей территории РФ
- Индивидуальную аптечку
- Достаточное количество наличных денег
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Тур состоится от 2 участников.
Важно! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут или очерёдность экскурсий.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможно ли подселение?
Возможно, не гарантировано, при наличии второго желающего на ваши даты.
- Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем обязательно оформить страховку от клещей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору