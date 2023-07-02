3 день

Прогулка на катере и водопады

После завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие по Телецкому озеру на катере.

Это озеро, расположенное на северо-востоке Алтайских гор, является не только одним из самых красивых природных объектов, но и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оно также считается “младшим братом” Байкала благодаря своей кристально чистой воде и является вторым по величине запасов пресной воды озером в мире.

Когда-то на берегах озера жили алтайские племена телесы, поэтому русские казаки, осваивавшие эти земли, назвали его “телеским”.

Также озеро известно под названием “Алтын-Коль” или “Золотое озеро”.

В ходе нашего путешествия мы узнаем множество интересных легенд и фактов об озере.

Его длина составляет 78 километров, что позволит нам увидеть самые красивые и интересные места на его берегах и посетить водопады.

Вход на водопады оплачивается отдельно (стоимость составляет 360 рублей).

На одном из водопадов, Корбу, есть местная кухня, где можно попробовать блюда из местной рыбы, такие как чебуреки из хариуса или другие местные деликатесы.

Обед оплачивается дополнительно.

Мы доберемся до южной части озера и разместимся на туристической базе в Чулышманской долине.

Баня, ужин и отдых.