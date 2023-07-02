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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до Телецкого озера
В 11:00 Сбор в аэропорту Горно-Алтайска, начало путешествия.
Восхищаемся пейзажами по пути к Телецкому озеру, делаем остановки у смотровых площадок, родников, пробуем алтайские блинчики.
По прибытии в отель размещаемся и готовимся к знакомству у костра, обсуждению планов на будущее путешествие, ужинаем.
Окрестности Телецкого озера и этноэкскурсия
После завтрака нас ждет увлекательная прогулка по окрестностям Телецкого озера.
Мы пройдем по тропе здоровья к Третьей речке и полюбуемся небольшими водопадами.
Обедать мы будем в уютном кафе (не входит в стоимость).
Во второй половине дня нас ждет знакомство с культурой и бытом алтайского народа.
Мы побываем в настоящем алтайском жилище и узнаем о традициях этого народа.
Нас ждет дегустация национальных блюд, а хозяйка аила расскажет о сакральной стороне Алтая.
Завершится наш день ужином и отдыхом в уютном отеле.
Прогулка на катере и водопады
После завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие по Телецкому озеру на катере.
Это озеро, расположенное на северо-востоке Алтайских гор, является не только одним из самых красивых природных объектов, но и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Оно также считается “младшим братом” Байкала благодаря своей кристально чистой воде и является вторым по величине запасов пресной воды озером в мире.
Когда-то на берегах озера жили алтайские племена телесы, поэтому русские казаки, осваивавшие эти земли, назвали его “телеским”.
Также озеро известно под названием “Алтын-Коль” или “Золотое озеро”.
В ходе нашего путешествия мы узнаем множество интересных легенд и фактов об озере.
Его длина составляет 78 километров, что позволит нам увидеть самые красивые и интересные места на его берегах и посетить водопады.
Вход на водопады оплачивается отдельно (стоимость составляет 360 рублей).
На одном из водопадов, Корбу, есть местная кухня, где можно попробовать блюда из местной рыбы, такие как чебуреки из хариуса или другие местные деликатесы.
Обед оплачивается дополнительно.
Мы доберемся до южной части озера и разместимся на туристической базе в Чулышманской долине.
Баня, ужин и отдых.
Каменные грибы и перевал Кату-Ярык
После завтрака мы отправляемся к Каменным грибам - уникальному природному объекту.
Нам предстоит переправиться на лодке через реку Чулышман и подняться в урочище Аккурум, где находятся эти грибы.
По пути мы будем останавливаться, чтобы насладиться красотой долины.
Урочище Аккурум с Каменными грибами является одним из Чудес России и находится в ущелье Алтайского заповедника.
Это место привлекает туристов своими каменными грибами, которые являются видом курумов - скоплений каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания и вымывания скальных пород.
После активной прогулки нас ждет пикник на берегу реки.
Затем мы переезжаем в село Акташ, где начинается подъем по самому живописному перевалу - Кату-Ярык.
Дорога займет около 3 часов, но это время стоит того, чтобы увидеть красоту этого места.
В конце дня мы разместимся на туристической базе в селе Акташ в уютных домиках со всеми удобствами.
Вечером нас ждет ужин и отдых после насыщенного дня.
Марс. Озеро Горных духов. Чуйские меандры
После завтрака мы познакомимся с местными пейзажными окрестностями.
Марсианские горы - отличное место для фотографов, любителей геологии и ценителей красоты.
Эти холмы, раскрашенные в разные цвета, просто завораживают своей красотой.
Это уникальное место находится в селе Кызыл-Чин и переводится с тюркского как “красное ущелье” (оплата за вход в стоимость не входит).
Также в этот день мы увидим Северо-Чуйский хребет с его белоснежными вершинами и удивительное пейзажное место - Чуйские меандры и озеро Горных Духов.
Каждый, кто хоть раз побывал здесь, в восторге от этого места.
Это удивительное горное озеро, расположенное на высоте около 2800 метров.
Мы прогуляемся к нему по тропе, наслаждаясь прекрасными видами на петляющую реку Чуя со смотровой площадки.
Вечером нас ждет ужин и время для отдыха после насыщенного дня.
Гейзерное озеро и Мажойские каскады
После завтрака мы познакомим вас с Гейзеровым озером - это красивое горное озеро с живописными рисунками на дне, которое поражает своей красотой всех посетителей (оплата за вход в стоимость не входит).
Также в этот день мы посетим Мажойские каскады - место, где река Чуя с ревом течет по ущелью, создавая неповторимую красоту.
Прогулка по этому месту доставит вам истинное удовольствие.
Вечером мы отдыхаем.
Те, кто желает, могут заказать баню.
А в конце дня у нас будет прощальный ужин (обычно наши гости устраивают пикник и делятся своими впечатлениями от тура у костра, по желанию, самостоятельно).
Чуйский тракт
Чуйский тракт - древнейший путь из Сибири в Азию.
Начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией.
Проедем от с. Акташ до г. Горно-Алтайск через два горных перевала, с остановками на местах слияния горных рек.
В Горно-Алтайске будем в районе 17-18 часов.
Советуем приобретать билеты на самолет с вечерним вылетом или утро следующего дня.
Посоветуйтесь с менеджером прежде чем приобретать билеты.
Питание по пути следования в проверенных кафе, не входит в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает размещение в комфортных номерах с удобствами 5 ночей и 1 ночь в Чулышманской Долине в домиках на берегу реки без удобств.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|77 300
|Одноместное
|93 800
|Доп. место
|64 800
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Туркомплекс «Расул» или аналогичная
Туркомплекс "Расул" расположен в селе Акташ — в уютном месте Горного Алтая, где можно восстановить свои силы, здоровье и прекрасно провести время
Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС. Возможны корпоративные заезды.
Для удобства гостей имеется круглогодичная, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI. Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления спального места.
Комплекс расположен в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.
Гостиница в с. Артыбаш
Проживание на базе/гостинице в с. Артыбаш, устье Телецкого озера. Номера с удобствами (база будет утверждена ближе в дате тура)
Турбаза
Размещение в домиках на берегу реки без удобств.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Завтраки (со второго дня), ужины, два пикника (4 и 5 день)
- Этноэкскурсия
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа под ключ
- Проходимая техника по горной местности
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание на маршруте (обычно готовим совместно на костре или по желанию в кафе)
- Доп. услуги (конные прогулки, доп экскурсии)
- Оплата за входы на водопады Телецкого озера, вход на Марсианские горы и Гейзерное озеро (примерно итого 450 руб)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Вещи:
- Небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
- удобная обувь (кроссовки и шлепки);
- головной убор, шарф, солнцезащитные очки;
- одежда такого формата, чтобы одеть одну вещь на другую (футболка, кофточка, свитер) и легко снять, если погода изменится;
- купальные принадлежности;
- личные гигиенические и медицинские средства;
- дождевик или складной зонтик;
- запасные аккумуляторы для фотоаппарата или видеокамеры, флеш карту;
- позаботьтесь о наличии мобильной связи (тариф с доступным роумингом) на случай экстренной необходимости, зарядное устройство.
2. Документы:
- Паспорт (для лиц старше 14 лет), свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования;
- ваучер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Готовьтесь к тому, что передвижения будет много, край большой, но оно того стоит. И дело даже не в бархатных горах, волшебных водопадах, космическом пейзаже Марса, там действительно всё пропитано взаимным уважением человека и природы.