Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Мы приглашаем вас пожить в зимней сказке на уютной базе у одного из них и покататься по снежным алтайским просторам на снегоходах. Вас ждут яркие эмоции, потрясающие виды и перезагрузка на природе вдали от шума городов.
Вы полюбуетесь скальными останцами причудливой формы, с вершин перевалов насладитесь завораживающими панорамами, исследуете необычную «двухэтажную» пещеру и увидите мистические места, о которых сложены легенды.
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Описание
Организационные детали
В турах могут участвовать все желающие, включая детей с 14-го летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Детям до 18 лет требуется разрешение от родителей в случае, если ребёнок путешествует с родственниками или знакомыми, сопровождающий взрослый несёт полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
К управлению снегоходом не допускаются гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Программа тура по дням
Переезд на Каракольские озёра
После встречи сначала доедем до офиса турфирмы, а затем на микроавтобусе отправимся в село Улала (около 50 км). По приезде облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!
Будем набирать высоту постепенно. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучему кедру. По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках.
Всего на снегоходах пройдём 35 км.
Перевалы Багаташ, Аккая и Айрык, Каракокшинская пещера
Сегодня первым делом покорим перевал Багаташ высотой 2113 метров, название которого переводится как «каменная лягушка». С вершины полюбуемся завораживающим видом Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Посмотрим на Замки горных духов — нагромождения древних скальных глыб причудливой формы, которые издалека напоминают средневековый замок. Место считается мистическим и окутано множеством легенд.
Затем поднимемся на перевалы Аккая и Айрык, спустимся в одноимённое урочище и окажемся в окружении заснеженного кедрового леса. Следующая точка маршрута — Каракокшинская пещера. Пройдёмся по её лабиринтам, с давних лет известным местным охотникам. После вернёмся на турбазу.
Всего за день проедем на снегоходах 70 км.
Обратный путь
Утром, по уже знакомой дороге, отправимся в сторону села Улала. Проедем по Кылайской гриве, преодолеем перевал Караташ. Из кедровых лесов приедем в зону лиственного леса и кустарников. После обеда спустимся до места, где нас будет ждать машина. Переезд до офиса фирмы и далее — в г. Барнаул/Горно-Алтайск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, до 08:00. Горно-Алтайск, аэропорт, время уточняем при бронированииЗавершение: Барнаул, вечер. Выезд в аэропорт Горно-Алтайска на 4-й день в 06:00-08:00. Необходимо забронировать гостиницу на одну ночь (с 3-го на 4-й день). Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.