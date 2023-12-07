После встречи сначала доедем до офиса турфирмы, а затем на микроавтобусе отправимся в село Улала (около 50 км). По приезде облачимся в необходимую экипировку, вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Теперь вы готовы покорять зимние просторы Алтая!

Будем набирать высоту постепенно. Наша цель — пятое из семи Каракольских озёр. По пути вы полюбуетесь пейзажами и сможете понаблюдать, как лиственные деревья уступают место могучему кедру. По прибытии разместимся в уютных и тёплых деревянных домиках.

Всего на снегоходах пройдём 35 км.