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Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
17 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей5 мая 2024Отличное путешествие. Индивидуальный подход и внимательность. Комфортно и не навязчиво! Организатор знает все красивые и значимые места Алтая! Рекомендую
- ООльга4 мая 2024Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый день (после 17 градусов
- ААнастасия24 апреля 2024Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
- ИИрина1 сентября 2023+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень красивы Катунь и Чуя,
- ВВасилий27 августа 2023Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
- ООльга4 августа 2023Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа, захватывающие дух виды, сказочные
- ТТимур31 июля 2023Все понравилось
- ВВиктория10 июня 2023Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный турЧудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
- ООксана4 мая 2023Хотела поблагодарить Вас за отличный тур на Алтай! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «2-дневные туры»
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