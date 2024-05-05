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лесистые и скалистые горы вокруг, Курайская степь, алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и многое другое. - Микроавтобус без кондиционера, а было довольно жарко. Автобус был заполнен под завязку. Нам достались места сразу за водителем, очень тесные для ног, а мы люди пожилые с не совсем здоровыми ногами. Поэтому проехать такую дальнюю дорогу было не очень комфортно. В целом поездка интересная, организована удовлетворительно. Недостаточно продуман подбор транспорта. Также в путёвке было указано, что выезд из Белокурихи в 07.00. На деле оказалось, что нас из Белокурихи не собирались забирать, пришлось несколько раз звонить организаторам, чтобы нас всё-таки забрали.