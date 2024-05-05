Двухдневные экскурсионные туры Горно-Алтайска

Найдено 4 тура в категории «2-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
19 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за человека
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за человека
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800 за человека
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
17 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отличное путешествие. Индивидуальный подход и внимательность. Комфортно и не навязчиво! Организатор знает все красивые и значимые места Алтая! Рекомендую
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый день (после 17 градусов
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    тепла накануне- 0 градусов и выпал снег). Но это наши планы не отменило и мы собрав волю в кулак отправились на Телецкое озеро. Зато в следующие 2 дня погода была самой подходящей для длинных путешествий. Все посмотрели, сделали кучу красивых фото. Цветение маральника в мае-это отдельное удовольствие. Команду Константина однозначно рекомендую- четко, слаженно, с заботой о туристах. На все вопросы предварительно ответили, под наши пожелания подстроились. У нас был гид Николай, авто - комфортный минивен Honda. И взрослые, и дети (подростки 15,17 лет) остались очень довольны. Николаю огромное спасибо за заботу.

    Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
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    на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
  • И
    Ирина
    1 сентября 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    + Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень красивы Катунь и Чуя,
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    лесистые и скалистые горы вокруг, Курайская степь, алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и многое другое. - Микроавтобус без кондиционера, а было довольно жарко. Автобус был заполнен под завязку. Нам достались места сразу за водителем, очень тесные для ног, а мы люди пожилые с не совсем здоровыми ногами. Поэтому проехать такую дальнюю дорогу было не очень комфортно. В целом поездка интересная, организована удовлетворительно. Недостаточно продуман подбор транспорта. Также в путёвке было указано, что выезд из Белокурихи в 07.00. На деле оказалось, что нас из Белокурихи не собирались забирать, пришлось несколько раз звонить организаторам, чтобы нас всё-таки забрали.

    + Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень
  • В
    Василий
    27 августа 2023
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
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    нет жесткого тайминга, есть возможность свернуть с маршрута на заинтересовавшую нас локацию, изменить порядок посещения достопримечательностей в маршруте, побольше времени провести в заинтересовавшем нас месте. При этом посетить максимум красивых мест за очень сжатое время. Владимир - хороший рассказчик, с легким чувством юмора и взглядом профессионального фотографа, цепкого на красоты Горного Алтая. Два дня пролетели незаметно и очень интересно!

  • О
    Ольга
    4 августа 2023
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа, захватывающие дух виды, сказочные
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    пейзажи. Экскурсия достаточно наполнена, при этом дорога переносится легко. Для того чтобы подольше наслаждаться локациями, лучше выезжать пораньше. Обязательно заезжайте на Марс 2, не пожалеете.

    Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа
  • Т
    Тимур
    31 июля 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    Все понравилось
  • В
    Виктория
    10 июня 2023
    Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
    Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
  • О
    Оксана
    4 мая 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    Хотела поблагодарить Вас за отличный тур на Алтай! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
  2. Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
  3. Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
  4. Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 17 900 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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