Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту

Насыщенный тур выходного дня на Алтай

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Насыщенный тур выходного дня на Алтай. Вас ждет путешествие по Чуйскому тракту, Вы проедете почти до Монголии. Горные перевалы и реки, петроглифы и скифские изваяния, Марсианские цветные горы и Гейзерное озеро. Небольшая группа и комфортный транспорт. Тур проводится при сборе группы от 4 человек в даты по запросу круглый год (заезд в субботу). Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Чудо природы
Чудо природы
Увидим пульсирующее Гейзерное озеро, которое невероятно красиво в любое время года
Марсианские горы
Марсианские горы
Сделаем удивительные фото на фоне алтайских ярких гор
Горные перевалы Чуйского тракта
Горные перевалы Чуйского тракта
Нас ждут необыкновенные пейзажи, остановки в самых крутых местах и местные сувенирные лавки

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Выезд с курорта Белокуриха в 7:00 (для гостей курорта)

Встреча в аэропорту в Горно-Алтайске – 8:35-9:05, утренние рейсы.

Отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.

Эта федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.

Спать некогда будет, так как красота будет покорять вас с каждым километром.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.

Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.

А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.

За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.

Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).

Размещение на туркомплексе, отдых.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Завтракаем и начинаем познавать удивительные алтайские яркие горы – Марсианские.

Так их называют туристы.

Почему же они переливаются несколькими цветами?

Здесь встречается порода всех оттенков красного цвета, а также желтая, оранжевая, зеленая, синяя, фиолетовая и коричневая.

Цвет долины объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Так, красный цвет придают оксиды железа, розовые и сиреневые – марганец.

Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце, а фотографии получаются невероятно красивыми.

После такой красоты ждет еще одно чудо – Гейзерное озеро!

Это пульсирующее озеро красиво в любое время года.

А белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта точно восхитят и удивят.

Путешествие останется для Вас как одно из лучших путешествий.

Дополнительно оплачиваются входные билеты на объекты (Гейзерное озеро и Марсианские горы, примерно 500 руб.).

Марсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
19 80021 500

Варианты проживания

Гостиница в с. Акташ / с. КошАгач

1 ночь
Отель в с. Акташ или с. Кош-Агач (по наличию мест). Номера с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице
  • Завтрак
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер и сопровождение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание на маршруте
  • Оплата за вход на объекты (Гейзерное озеро и марсианские горы, примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
15 мар 2023
Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!
Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!Все было очень чудесно!!!! Красота природа!!Отличная организованность во всем!
С
1 мар 2023
Понравился тур, своей легкой программой. Это то, что мне было нужно. Один день в туре, был длительный переезд, и плохая дорога (которую сейчас ремонтируют) подпортила впечатление.
Е
2 фев 2023
Всё отлично, гид и программа замечательные

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