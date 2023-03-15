Насыщенный тур выходного дня на Алтай
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Что вас ожидает 🤩
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Выезд с курорта Белокуриха в 7:00 (для гостей курорта)
Встреча в аэропорту в Горно-Алтайске – 8:35-9:05, утренние рейсы.
Отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.
Эта федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.
Спать некогда будет, так как красота будет покорять вас с каждым километром.
Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.
Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.
А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.
За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.
Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).
Размещение на туркомплексе, отдых.
Марсианские горы и Гейзерное озеро
Завтракаем и начинаем познавать удивительные алтайские яркие горы – Марсианские.
Так их называют туристы.
Почему же они переливаются несколькими цветами?
Здесь встречается порода всех оттенков красного цвета, а также желтая, оранжевая, зеленая, синяя, фиолетовая и коричневая.
Цвет долины объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Так, красный цвет придают оксиды железа, розовые и сиреневые – марганец.
Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце, а фотографии получаются невероятно красивыми.
После такой красоты ждет еще одно чудо – Гейзерное озеро!
Это пульсирующее озеро красиво в любое время года.
А белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта точно восхитят и удивят.
Путешествие останется для Вас как одно из лучших путешествий.
Дополнительно оплачиваются входные билеты на объекты (Гейзерное озеро и Марсианские горы, примерно 500 руб.).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|19 800
|21 500
Варианты проживания
Гостиница в с. Акташ / с. КошАгач
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице
- Завтрак
- Экскурсии по программе
- Трансфер и сопровождение
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание на маршруте
- Оплата за вход на объекты (Гейзерное озеро и марсианские горы, примерно 500 руб.)
- Место начала и завершения?
- Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.