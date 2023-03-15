1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Выезд с курорта Белокуриха в 7:00 (для гостей курорта)

Встреча в аэропорту в Горно-Алтайске – 8:35-9:05, утренние рейсы.

Отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.

Эта федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.

Спать некогда будет, так как красота будет покорять вас с каждым километром.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.

Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.

А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.

За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.

Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).

Размещение на туркомплексе, отдых.