Встреча в аэропорту г. Барнаула или г. Горно-Алтайска.
Для тех кто приезжает в Горно-Алтайск или из Новосибирска на автобусе утром.
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Отдых или экскурсия в Тавдинские пещеры за дополнительную плату.
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен).
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед в кафе т/к "Таежник"
Ужин.
Встреча участников тура, прибывших из Екатеринбурга.
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях коренного населения республики Алтай.
В этот день гостей республики ждет встреча с самым высоким перевалом Чуйского тракта – Семинским.
А в в Каракольской долине – экскурсия к курганам и наскальным рисункам.
Небольшая пешая прогулка до памятника Алтайскому суслику, где туристов ждет рассказ о истории создания памятника.
Переезд до кордонам Ару-Кем.
Обед в кафе на кордоне “Арукем”.
Пеший переход до озера Ару-Кем.
Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м. над уровнем моря.
По своей форме озеро напоминает сердце.
Температура поверхности воды в июле +20 градусов по цельсию.
Таким образом, Ару-Кем является прекрасным озером, в котором можно искупаться в жаркий летний день.
Ночевка в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура) на территории кордона Ару-кем.
Ужин в кафе на кордоне “Арукем”.
Баня.
Протяженность: авто – 150 км, пешком – 8 км.
Завтрак в кафе на кордоне “Арукем”.
Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит.
Чуйский тракт сегодня – это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Обед в полевых условия в месте впадения реки Ильгумень в реку Катунь.
После обеда экскурсия к памятнику Стремени.
Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" в деревянных домиках ( в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
Протяженность: авто 200 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро.
4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом – за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.
Обед в виде перекуса в беседке на берегу р. Кызыл-Чин.
На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро уникальное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.
Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник" размещение в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
Протяженность: авто 60 км, пешком 2 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».
Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.
К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.
В селе Улаган гости Алтая совершат экскурсию в Музей “Пазырык”.
Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия теленгитов Улаганского района.
Состоит из четырех отделов: археологии, этнографии, истории, выставочного зала.
Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.
Обед в кафе с. Улаган, после которого группа продолжает путь в Чулышманскую долину.
Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину – Пазырыкские курганы.
Это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э..
Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык.
Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м.
С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото.
Далее захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.
По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.
Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце.
Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Протяженность: авто 120 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман.
Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.
В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре.
Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.
Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.
После обеда радиальный выход на водопад Малданаш.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Активный отдых, рыбалка.
Протяженность: пешком 13 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман, 30 мин ходьбы и вот оно чудо природы Алтая – «каменные грибы».
Каменные грибы – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.
Возвращение на левый берег реки Чулышман, переезд до Телецкого озера.
Туристы увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега.
Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).
Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня!
Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.
Обед в кафе на водопаде Корбу.
Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.
Затем на автомобиле до туркомплекса “Горное озеро”
Размещение на туркомплексе “Горное озеро” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Горное озеро”.
Баня.
Протяженность: авто 80 км, катер 75 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Горное озеро”.
Выезд до г. Горно-Алтайска.
Обед в кафе г. Горно-Алтайск.
Экскурсия в музей имени Анохина.
В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Всего более 60 тысяч единиц хранения.
Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И. И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика.
Экскурсия на гору Тугая г. Горно-Алтайск.
Переезд до т/к Таежник.
Ужин в кафе туркомплекса “Таежник”
Вечером выезд в Барнаул, Новосибирск.
Для тех кто прилетел в Горно-Алтайск, выезд на следующий день (доп. ночевка на ТК Таежник не входит в стоимость тура, бронируется и оплачивается дополнительно. О необходимости бронирования сообщайте вашему менеджеру).
Протяженность: авто 170 км, пешком 1 км.
Тур предусматривает проживание по пути следования.
Стоимость тура в зависимости от размещения:
Одноместного размещения в туре не предусмотрено.
Туркомплекс “Таежник”/"Олимп", Туркомплекс “Кочевник”, туркомплекс “Эзен”, туркомплекс “Горное озеро”, кордон Ару-Кем.
Размещение в номерах с полными удобствами в первую, 3-4 и 7 ночь
во вторую ночь — размещение в летних домиках, туалет и баня на территории
5-6 ночь размещение в номерах с унитазом или теплых домиках с удобствами на территории, баня.
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч. Доставка с Новосибирска (Новосибирская область) до Таёжника занимает 8-9 ч.
1) Из городов СФО. В осенне-зимне-весенний период доставка из города Новосибирск осуществляется только на рейсовых автобусах. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://www.e-traffic.ru
В летний период возможно доставка из Новосибирска до Таёжника на туристических автобусах компании "Министерство Отпуска" для туров, которые начинаются в пятницу и воскресенье (выезд в четверг и субботу в 23:45 от ж/д вокзала Новосибирска, у Маринс Парк Отеля). Данную доставку нужно заказывать в день бронирования тура или минимум за 7 дней до начала тура у наших менеджеров. И также возможно доставка на рейсовых автобусах. Время в пути 8-9 часов.
Билеты на рейсовые автобусы из городов Кемерово, Томск туристы приобретают также самостоятельно на автовокзалах или на сайте https://www.e-traffic.ru
2) Из Барнаула. Мы организуем для Вас трансфер из Барнаула. Встреча в аэропорту г. Барнаула или около ж/д вокзала г. Барнаула. Стоимость доставки 1500 руб/чел в одну сторону с ж/д вокзала г. Барнаул, Стоимость доставки 1500 руб/чел с аэропорта г. Барнаул (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Время в пути занимает 4-5 часов. Доставка осуществляется легковыми автомобилями (при маленькой группе минимум 4 человека) или микроавтобусом. Сбор группы с 6 утра до 8 утра. Если группа соберется раньше, то соответственно её выезд осуществляется раньше. И соответственно мы организуем для Вас трансфер в Барнаул, исходя из расчета времени, к которому Вам необходимо там быть.
Возможно организовать индивидуальный трансфер из любой точки г. Барнаул от 7000 руб/машина (до 7 мест)(стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Выезд до 9:00 утра из г. Барнаул в день заезда, чтобы вы успели приехать к моменту отправления всей группы от базовой стоянки эко отеля Таёжник. Условия организации такой доставки обсуждаются с менеджерами нашей турфирмы индивидуально.
3) АКЦИОННАЯ ДОСТАВКА. Мы встретим Вас в аэропорту города Горно-Алтайска и доставим до базовой точки в эко-отель «Таёжник» на групповом трансфере, который будет забирать туристов всё лето по расписанию, которое будет составлено менеджерами по полетным данным всех участников, купившим туры нашей турфирмы в день заезда (например: участники прилетают 10.06.2021 в 8:45, 9:05 и 10:10 значит общий сбор будет назначен в 10:30). И конечно мы доставим Вас в аэропорт Горно-Алтайска ко времени вылета самолета на следующий день по окончанию тура по такому-же принципу, если вы планируете ночевать на территории эко-отеля Таёжник или на любой другой турбазе в пределах 10 км от Таёжника. Доставка по окончанию тура к турбазам или гостиницам, расположенных более чем на 10 км от Таёжника, а так же доставка от таких турбаз до аэропорта Горно-Алтайска оплачивается дополнительно см. п. 5.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
4) Гостиницы в пределах города Горно-Алтайск. Мы заберем вас из любой гостиницы г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Карлушка, с. Рыбалка в день заезда до базовой точки начала тура в эко-отель Таёжник на индивидуальном трансфере за 500 руб/чел в одну-сторону. Такая же опция возможна по окончанию тура, но до аэропорта вам придется добираться самостоятельно!
5) Иная доставка. Остальная доставка от и до турбаз, гостиниц и отелей Республики Алтай до Таёжника будет являться индивидуальной и стоимость будет рассчитываться исходя из кол-ва людей и длительности переезда (минимальная 500 руб/чел).
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),