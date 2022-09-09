Радуга Горного Алтая

Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей

4.7
3 отзыва
Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей, включая детей, увидеть Алтай во всем его великолепии и разнообразии, начиная с сосново-лиственных лесов Майминского и Чемальского районов, продолжая степным ландшафтом Курайской котловины и заканчивая снежно-ледовой пустыней северо-Чуйского хребта. Туристы побывают в музее им.

Анохина, познакомятся с тайнами и легендами Каракольской долины и переночуют в природном парке Уч-Энмек, проведут два дня в красивейшем горном ущелье в долине реки Чулышман, обладающим уникальным микроклиматом и пересекут с юга на север жемчужину Алтая – Телецкое озеро.
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
Радуга Горного Алтая
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Что вас ожидает 🤩

Мистические древние курганы
Мистические древние курганы
Осмотрим Пазырыкские курганы, представляющие собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э..
Каменные грибы
Каменные грибы
Чудо природы Алтая – каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Увидим горы Кызыл-Чина, окрашенные во всевозможные оттенки красного и оранжевого
Уникальное Гейзеровое озеро
Уникальное Гейзеровое озеро
Увидим редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой озеро
Прогулка на катере по Золотому озеру
Прогулка на катере по Золотому озеру
Нас ждет незабываемая прогулка на катере по знаменитому Телецкому озеру

Программа тура по дням

1 день

Приезд на туркомплекс «Таёжник»

Встреча в аэропорту г. Барнаула или г. Горно-Алтайска.

Для тех кто приезжает в Горно-Алтайск или из Новосибирска на автобусе утром.

Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Отдых или экскурсия в Тавдинские пещеры за дополнительную плату.

Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен).

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед в кафе т/к "Таежник"

Ужин.

Встреча участников тура, прибывших из Екатеринбурга.

2 день

Переезд до природного парка «Уч-Энмек». Экскурсия к таежному озеру Арукем

Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.

По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях коренного населения республики Алтай.

В этот день гостей республики ждет встреча с самым высоким перевалом Чуйского тракта – Семинским.

А в в Каракольской долине – экскурсия к курганам и наскальным рисункам.

Небольшая пешая прогулка до памятника Алтайскому суслику, где туристов ждет рассказ о истории создания памятника.

Переезд до кордонам Ару-Кем.

Обед в кафе на кордоне “Арукем”.

Пеший переход до озера Ару-Кем.

Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м. над уровнем моря.

По своей форме озеро напоминает сердце.

Температура поверхности воды в июле +20 градусов по цельсию.

Таким образом, Ару-Кем является прекрасным озером, в котором можно искупаться в жаркий летний день.

Ночевка в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура) на территории кордона Ару-кем.

Ужин в кафе на кордоне “Арукем”.

Баня.

Протяженность: авто – 150 км, пешком – 8 км.

3 день

Природный парк «Уч-Энмек» - с. Чибит

Завтрак в кафе на кордоне “Арукем”.

Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит.

Чуйский тракт сегодня – это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.

Обед в полевых условия в месте впадения реки Ильгумень в реку Катунь.

После обеда экскурсия к памятнику Стремени.

Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.

Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" в деревянных домиках ( в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Баня.

Протяженность: авто 200 км.

4 день

Авто-пешая экскурсия в долину Кызыл-Чин (долина Марса) . Гейзеровое озеро

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).

Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро.

4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.

Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.

Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом – за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.

Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.

Обед в виде перекуса в беседке на берегу р. Кызыл-Чин.

На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.

Гейзеровое озеро уникальное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.

Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.

Возвращение на туркомплекс "Кочевник" размещение в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Баня.

Протяженность: авто 60 км, пешком 2 км.

5 день

Красные ворота. Улаганские озера. Улаганский перевал. Музей Пазырык. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».

Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.

К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.

В селе Улаган гости Алтая совершат экскурсию в Музей “Пазырык”.

Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия теленгитов Улаганского района.

Состоит из четырех отделов: археологии, этнографии, истории, выставочного зала.

Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.

Обед в кафе с. Улаган, после которого группа продолжает путь в Чулышманскую долину.

Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину – Пазырыкские курганы.

Это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э..

Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык.

Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м.

С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото.

Далее захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.

По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.

Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце.

Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.

Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.

Баня.

Протяженность: авто 120 км.

6 день

Радиальный выход к водопадам Куркуре и Малданаш

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.

День активного отдыха.

Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман.

Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.

В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре.

Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.

Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.

После обеда радиальный выход на водопад Малданаш.

Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.

Баня.

Активный отдых, рыбалка.

Протяженность: пешком 13 км.

7 день

Река Чулышман. Телецкое озеро (устье реки Чулышман)

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.

Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман, 30 мин ходьбы и вот оно чудо природы Алтая – «каменные грибы».

Каменные грибы – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.

Возвращение на левый берег реки Чулышман, переезд до Телецкого озера.

Туристы увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега.

Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы.

Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).

Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня!

Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.

Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.

В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.

Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.

Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.

По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу.

Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.

Обед в кафе на водопаде Корбу.

Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.

Затем на автомобиле до туркомплекса “Горное озеро”

Размещение на туркомплексе “Горное озеро” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Горное озеро”.

Баня.

Протяженность: авто 80 км, катер 75 км.

8 день

Музей им. Анохина. Гора Тугая

Завтрак в кафе туркомплекса “Горное озеро”.

Выезд до г. Горно-Алтайска.

Обед в кафе г. Горно-Алтайск.

Экскурсия в музей имени Анохина.

В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.

Всего более 60 тысяч единиц хранения.

Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И. И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика.

Экскурсия на гору Тугая г. Горно-Алтайск.

Переезд до т/к Таежник.

Ужин в кафе туркомплекса “Таежник”

Вечером выезд в Барнаул, Новосибирск.

Для тех кто прилетел в Горно-Алтайск, выезд на следующий день (доп. ночевка на ТК Таежник не входит в стоимость тура, бронируется и оплачивается дополнительно. О необходимости бронирования сообщайте вашему менеджеру).

Протяженность: авто 170 км, пешком 1 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание по пути следования.

Стоимость тура в зависимости от размещения:

  • Размещение в номерах с удобствами (тур. комплекс Таёжник или Олимп – 1 ночь, тур. комплекс Кочевник – 2 ночи, тур. комплекс “Горное озеро” –1 ночь, домики без удобств (Эзен) – 2 ночи, Кордон Ару-Кем (без удобств) – 1 ночь) – 62 000 рублей.
  • Проживание в домиках, удобства на территории – 54 000 рублей.

Одноместного размещения в туре не предусмотрено.

Варианты проживания

Туркомплексы по маршруту

7 ночей

Туркомплекс “Таежник”/"Олимп", Туркомплекс “Кочевник”, туркомплекс “Эзен”, туркомплекс “Горное озеро”, кордон Ару-Кем.

Размещение в номерах с полными удобствами в первую, 3-4 и 7 ночь
во вторую ночь — размещение в летних домиках, туалет и баня на территории

5-6 ночь размещение в номерах с унитазом или теплых домиках с удобствами на территории, баня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах)
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Баня согласно программы тура
  • Работа инструкторов
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
  • Аренда катера
  • Рекреационные сборы, входные билеты
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до т\к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Особенности маршрута
  • Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха, в нем могут участвовать родители с детьми старше 8 лет
  • В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе список вещей.
  • Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель;
  • На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
  • На маршрут допускаются дети в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность);
  • В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
  • График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Как добраться?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч. Доставка с Новосибирска (Новосибирская область) до Таёжника занимает 8-9 ч.

1) Из городов СФО. В осенне-зимне-весенний период доставка из города Новосибирск осуществляется только на рейсовых автобусах. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://www.e-traffic.ru

В летний период возможно доставка из Новосибирска до Таёжника на туристических автобусах компании "Министерство Отпуска" для туров, которые начинаются в пятницу и воскресенье (выезд в четверг и субботу в 23:45 от ж/д вокзала Новосибирска, у Маринс Парк Отеля). Данную доставку нужно заказывать в день бронирования тура или минимум за 7 дней до начала тура у наших менеджеров. И также возможно доставка на рейсовых автобусах. Время в пути 8-9 часов.

Билеты на рейсовые автобусы из городов Кемерово, Томск туристы приобретают также самостоятельно на автовокзалах или на сайте https://www.e-traffic.ru

2) Из Барнаула. Мы организуем для Вас трансфер из Барнаула. Встреча в аэропорту г. Барнаула или около ж/д вокзала г. Барнаула. Стоимость доставки 1500 руб/чел в одну сторону с ж/д вокзала г. Барнаул, Стоимость доставки 1500 руб/чел с аэропорта г. Барнаул (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Время в пути занимает 4-5 часов. Доставка осуществляется легковыми автомобилями (при маленькой группе минимум 4 человека) или микроавтобусом. Сбор группы с 6 утра до 8 утра. Если группа соберется раньше, то соответственно её выезд осуществляется раньше. И соответственно мы организуем для Вас трансфер в Барнаул, исходя из расчета времени, к которому Вам необходимо там быть.

Возможно организовать индивидуальный трансфер из любой точки г. Барнаул от 7000 руб/машина (до 7 мест)(стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Выезд до 9:00 утра из г. Барнаул в день заезда, чтобы вы успели приехать к моменту отправления всей группы от базовой стоянки эко отеля Таёжник. Условия организации такой доставки обсуждаются с менеджерами нашей турфирмы индивидуально.

3) АКЦИОННАЯ ДОСТАВКА. Мы встретим Вас в аэропорту города Горно-Алтайска и доставим до базовой точки в эко-отель «Таёжник» на групповом трансфере, который будет забирать туристов всё лето по расписанию, которое будет составлено менеджерами по полетным данным всех участников, купившим туры нашей турфирмы в день заезда (например: участники прилетают 10.06.2021 в 8:45, 9:05 и 10:10 значит общий сбор будет назначен в 10:30). И конечно мы доставим Вас в аэропорт Горно-Алтайска ко времени вылета самолета на следующий день по окончанию тура по такому-же принципу, если вы планируете ночевать на территории эко-отеля Таёжник или на любой другой турбазе в пределах 10 км от Таёжника. Доставка по окончанию тура к турбазам или гостиницам, расположенных более чем на 10 км от Таёжника, а так же доставка от таких турбаз до аэропорта Горно-Алтайска оплачивается дополнительно см. п. 5.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

4) Гостиницы в пределах города Горно-Алтайск. Мы заберем вас из любой гостиницы г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Карлушка, с. Рыбалка в день заезда до базовой точки начала тура в эко-отель Таёжник на индивидуальном трансфере за 500 руб/чел в одну-сторону. Такая же опция возможна по окончанию тура, но до аэропорта вам придется добираться самостоятельно!

5) Иная доставка. Остальная доставка от и до турбаз, гостиниц и отелей Республики Алтай до Таёжника будет являться индивидуальной и стоимость будет рассчитываться исходя из кол-ва людей и длительности переезда (минимальная 500 руб/чел).

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
9 сен 2022
Тур Радуга Алтая очень понравился, маршрут очень хороший, смотришь много, активно.
Есть нюансы по домикам с так называемыми удобствами, цена-качество оставляет желать лучшего, но, как я поняла, таковое положение вещей повсеместно на Алтае)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Мария!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
24 авг 2022
Отличный тур для тех, кто хочет познакомиться с основными достопримечательностями Алтая. Шикарные виды, продуманный маршрут и великолепный гид сделали поездку незабываемой.
А
23 авг 2022
Всё супер!!!

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Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
Большое Золотое кольцо Алтая
11 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.8
13 отзывов
Большое Золотое кольцо Алтая
Почему люди едут на Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
5 ноя
19 ноя
27 ноя
3 000 за 1 человека
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
4 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
14 ноя
2 900 за 1 человека
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
28 отзывов
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Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
4 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 400 за всё до 4 чел.
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
7.5 часов
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алан
Алан
5
1 отзыв
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Ороктойский мост, остров Патмос, река Катунь и ущелье Горных духов на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
1 ноя
2 ноя
3 ноя
13 500 за всё до 4 чел.
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Горно-Алтайск
4 ноя
8 ноя
11 ноя
15 ноя
25 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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