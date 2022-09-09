Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч. Доставка с Новосибирска (Новосибирская область) до Таёжника занимает 8-9 ч.

1) Из городов СФО. В осенне-зимне-весенний период доставка из города Новосибирск осуществляется только на рейсовых автобусах. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://www.e-traffic.ru

В летний период возможно доставка из Новосибирска до Таёжника на туристических автобусах компании "Министерство Отпуска" для туров, которые начинаются в пятницу и воскресенье (выезд в четверг и субботу в 23:45 от ж/д вокзала Новосибирска, у Маринс Парк Отеля). Данную доставку нужно заказывать в день бронирования тура или минимум за 7 дней до начала тура у наших менеджеров. И также возможно доставка на рейсовых автобусах. Время в пути 8-9 часов.

Билеты на рейсовые автобусы из городов Кемерово, Томск туристы приобретают также самостоятельно на автовокзалах или на сайте https://www.e-traffic.ru

2) Из Барнаула. Мы организуем для Вас трансфер из Барнаула. Встреча в аэропорту г. Барнаула или около ж/д вокзала г. Барнаула. Стоимость доставки 1500 руб/чел в одну сторону с ж/д вокзала г. Барнаул, Стоимость доставки 1500 руб/чел с аэропорта г. Барнаул (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Время в пути занимает 4-5 часов. Доставка осуществляется легковыми автомобилями (при маленькой группе минимум 4 человека) или микроавтобусом. Сбор группы с 6 утра до 8 утра. Если группа соберется раньше, то соответственно её выезд осуществляется раньше. И соответственно мы организуем для Вас трансфер в Барнаул, исходя из расчета времени, к которому Вам необходимо там быть.

Возможно организовать индивидуальный трансфер из любой точки г. Барнаул от 7000 руб/машина (до 7 мест)(стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании). Выезд до 9:00 утра из г. Барнаул в день заезда, чтобы вы успели приехать к моменту отправления всей группы от базовой стоянки эко отеля Таёжник. Условия организации такой доставки обсуждаются с менеджерами нашей турфирмы индивидуально.

3) АКЦИОННАЯ ДОСТАВКА. Мы встретим Вас в аэропорту города Горно-Алтайска и доставим до базовой точки в эко-отель «Таёжник» на групповом трансфере, который будет забирать туристов всё лето по расписанию, которое будет составлено менеджерами по полетным данным всех участников, купившим туры нашей турфирмы в день заезда (например: участники прилетают 10.06.2021 в 8:45, 9:05 и 10:10 значит общий сбор будет назначен в 10:30). И конечно мы доставим Вас в аэропорт Горно-Алтайска ко времени вылета самолета на следующий день по окончанию тура по такому-же принципу, если вы планируете ночевать на территории эко-отеля Таёжник или на любой другой турбазе в пределах 10 км от Таёжника. Доставка по окончанию тура к турбазам или гостиницам, расположенных более чем на 10 км от Таёжника, а так же доставка от таких турбаз до аэропорта Горно-Алтайска оплачивается дополнительно см. п. 5.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

4) Гостиницы в пределах города Горно-Алтайск. Мы заберем вас из любой гостиницы г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Карлушка, с. Рыбалка в день заезда до базовой точки начала тура в эко-отель Таёжник на индивидуальном трансфере за 500 руб/чел в одну-сторону. Такая же опция возможна по окончанию тура, но до аэропорта вам придется добираться самостоятельно!

5) Иная доставка. Остальная доставка от и до турбаз, гостиниц и отелей Республики Алтай до Таёжника будет являться индивидуальной и стоимость будет рассчитываться исходя из кол-ва людей и длительности переезда (минимальная 500 руб/чел).