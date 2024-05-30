Каменные грибы – туры в Горно-Алтайске

Найдено 9 туров в категории «Каменные грибы» в Горно-Алтайске, цены от 68 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000 за человека
Настоящий Алтай. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Золотой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000 за человека
Майские на Алтае. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские на Алтае. Автотур
Начало: г. Горно-Алтайск
27 апр в 10:00
7 мая в 10:00
69 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Радуга весеннего Алтая
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
  • С
    Софья
    21 октября 2023
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до самолета и всё, можно
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    отключать голову. Лучший на свете гид Михаил поймал у выхода из аэропорта, взял за ручку и отпустил ручку только через 10 дней в Горно-Алтайске. Что делал Михаил: рассказывал интересные факты, вел почти все экскурсии, организовывал досуг, давал ответы на все глупые вопросы, следил чтоб все кушали, вовремя пили водичку и везде дружно ходили. Красиво всё, все места невероятные. С погодой повезло. Октябрь и конец сезона вышли в паре очень удачно: мы ходили везде единственной группой первую половину тура в футболках и толстовках, вторую часть в холодных землях ходили в курточках. Домой вернулась с ощущением полного отдыха. Очень переживала что еду одна, но одиночек в туре было достаточно, так что все быстро подружились и расставались с большой грустью. Спасибо большому Алтаю за тур и большое спасибо Михаилу за то, что он - это он <3

    В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя доВ первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Б
    Борис
    18 сентября 2023
    Радуга Горного Алтая
    Замечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатления.
    Замечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатленияЗамечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатления
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • В
    Виктория
    28 августа 2023
    Золотой Алтай
    Прекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было очень интересно и безумно красиво. Мы остались всем очень довольны.
    Прекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было очень
  • П
    Павел
    20 августа 2023
    Радуга Горного Алтая
    В целом, хорошо. Тур интересный.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Каменные грибы»

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  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Каменные грибы" можно забронировать 9 авторских туров от 68 600 до 101 400. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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