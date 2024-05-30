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Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майские на Алтае. Автотур
Начало: г. Горно-Алтайск
27 апр в 10:00
7 мая в 10:00
69 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- ММария9 ноября 2023Радуга весеннего АлтаяСпасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
- ССофья21 октября 2023В первую очередь хочется отметить организацию тура. Мое дело было купить тур, билеты, доставить себя до самолета и всё, можно
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ББорис18 сентября 2023Замечательный тур. Великолепные красоты Алтая. Остались наилучшие впечатления.
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ВВиктория28 августа 2023Прекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было очень интересно и безумно красиво. Мы остались всем очень довольны.
- ППавел20 августа 2023В целом, хорошо. Тур интересный.
- ТТатьяна18 августа 2023Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Каменные грибы»
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