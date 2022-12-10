1 день

Путешествие по Чуйскому тракту до с. Акташ

10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск.

Первых два утренних рейса S7 и Аэрофлот. Если вы прилетаете из других городов, тогда с менеджером обговорите варианты трансфера до отеля.

В этот день мы проедем почти 450 км.

Прекрасный Чуйский тракт удивит своими пейзажами – удивительная горная страна с бирюзовыми реками.

По пути останавливаемся в красивых местах, перекусим в кафе.

На горных перевалах много сувенирной продукции. Гид посоветует, что купить.

По приезду в отель размещение в номерах.

Ужин и отдых.