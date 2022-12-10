10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск.
Первых два утренних рейса S7 и Аэрофлот. Если вы прилетаете из других городов, тогда с менеджером обговорите варианты трансфера до отеля.
В этот день мы проедем почти 450 км.
Прекрасный Чуйский тракт удивит своими пейзажами – удивительная горная страна с бирюзовыми реками.
По пути останавливаемся в красивых местах, перекусим в кафе.
На горных перевалах много сувенирной продукции. Гид посоветует, что купить.
По приезду в отель размещение в номерах.
Ужин и отдых.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.
Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Это место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».
Каждый слой формировался в определенный период. От времени зависит какой цвет приобрела порода.
Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.
И когда то здесь было древнее море. Исследование породы показали, что вода в нём была солёной!
То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!
После оледенения возникали пресные озера.
Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.
К этому же периоду относятся и зеленые тона.
Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.
Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.
Фотосессия получится на УРА!
Это путешествие завершим вкусным ужином: шашлыки и глинтвейн на костре.
Возвращаемся по Чуйскому тракту.
На обратном пути познакомим с теми местами, которые еще не видели в этом путешествии.
По Чуйскому тракту можно бесконечно переезжать с одного места в другое – неповторимая природа влюбляет в себя с первого раза.
И горы уже другие, и бомы, и повороты рек.
Катунские и Чуйские террасы, бушующие пороги горных рек, сакральные места…
Мы обязательно вам все это покажем.
Размещение в отеле в г. Горно-Алтайск.
Гид прощается с вами.
Ранний завтрак и самостоятельный выезд с отеля в аэропорт к своему вылету.
От отеля примерно 30 мин.
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (кресло)
|Комфортный отель со всеми удобствами
|29 300
|38 500
|23 000
В туристическом комплексе:
К услугам гостей: бесплатная парковка с видеонаблюдением, WI-FI, общая кухня, мангальные зоны, беседки и мини-спа.
Проживать будем в ВИП коттеджах.
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.
Каждое утро в ресторане отеля подают завтрак «шведский стол». В отеле работают магазины, сувенирный магазин и круглосуточная стойка регистрации.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
«Добро пожаловать в волшебный Алтай» – с такими словами вас встретит в аэропорту ваш гид.
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск в 10:00. Первых два утренних рейса S7 и Аэрофлот.
Если вы прилетаете из других городов (Барнаул, Новосибирск), тогда с менеджером обговорите варианты трансфера до отеля.