Рождество в Горном Алтае

В этом туре вас ждет бомбический рождественский отдых в Горном Алтае

5
3 отзыва
В этом туре вас ждет бомбический рождественский отдых в Горном Алтае. Вы увидите зимние алтайские пейзажи, марсианские горы и бирюзовые реки. Проедете по Чуйскому тракту и насладитесь волшебными видами из окна. Такой тур – правильный выбор!
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественский ужин
Рождественский ужин
Устроим праздничный ужин с шашлыками и глинтвейном на костре
Максимум впечатлений
Максимум впечатлений
Увидим самые популярные туристические точки Горного Алтая всего за четыре дня

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту до с. Акташ

10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск.

Первых два утренних рейса S7 и Аэрофлот. Если вы прилетаете из других городов, тогда с менеджером обговорите варианты трансфера до отеля.

В этот день мы проедем почти 450 км.

Прекрасный Чуйский тракт удивит своими пейзажами – удивительная горная страна с бирюзовыми реками.

По пути останавливаемся в красивых местах, перекусим в кафе.

На горных перевалах много сувенирной продукции. Гид посоветует, что купить.

По приезду в отель размещение в номерах.

Ужин и отдых.

Путешествие по Чуйскому тракту до с. АкташПутешествие по Чуйскому тракту до с. АкташПутешествие по Чуйскому тракту до с. Акташ
2 день

Марсианские горы, Гейзерное озеро

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.

Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Это место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».

Каждый слой формировался в определенный период. От времени зависит какой цвет приобрела порода.

Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.

И когда то здесь было древнее море. Исследование породы показали, что вода в нём была солёной!

То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!

После оледенения возникали пресные озера.

Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.

К этому же периоду относятся и зеленые тона.

Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.

Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.

Фотосессия получится на УРА!

Это путешествие завершим вкусным ужином: шашлыки и глинтвейн на костре.

Марсианские горы, Гейзерное озероМарсианские горы, Гейзерное озероМарсианские горы, Гейзерное озероМарсианские горы, Гейзерное озероМарсианские горы, Гейзерное озероМарсианские горы, Гейзерное озеро
3 день

Экскурсия по Горному Алтаю

Возвращаемся по Чуйскому тракту.

На обратном пути познакомим с теми местами, которые еще не видели в этом путешествии.

По Чуйскому тракту можно бесконечно переезжать с одного места в другое – неповторимая природа влюбляет в себя с первого раза.

И горы уже другие, и бомы, и повороты рек.

Катунские и Чуйские террасы, бушующие пороги горных рек, сакральные места…

Мы обязательно вам все это покажем.

Размещение в отеле в г. Горно-Алтайск.

Гид прощается с вами.

Экскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному Алтаю
4 день

Выезд

Ранний завтрак и самостоятельный выезд с отеля в аэропорт к своему вылету.

От отеля примерно 30 мин.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияМесто в двухместном номереОдноместное размещениеДоп. место (кресло)
Комфортный отель со всеми удобствами29 30038 50023 000

Варианты проживания

Отель «Расул»

2 ночи

В туристическом комплексе:

  • уютная гостиница;
  • коттеджи с несколькими номерами;
  • комфортные домики из кедра.

К услугам гостей: бесплатная парковка с видеонаблюдением, WI-FI, общая кухня, мангальные зоны, беседки и мини-спа.

Проживать будем в ВИП коттеджах.

Отель «Расул»Отель «Расул»Отель «Расул»Отель «Расул»Отель «Расул»

Отель «Игман»

1 ночь

Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.

Каждое утро в ресторане отеля подают завтрак «шведский стол». В отеле работают магазины, сувенирный магазин и круглосуточная стойка регистрации.

Отель «Игман»Отель «Игман»Отель «Игман»Отель «Игман»Отель «Игман»Отель «Игман»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки, шашлыки и глинтвейн 7 января
  • Размещение в отеле Расул, коттедж ВИП (2 ночи) и в гостинице г. Горно-Алтайск (1 ночь)
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер в аэропорт в последний день
  • Входная плата на объекты по программе (примерно 500 руб. /чел)
  • Питание и развлечения вне программы
  • Страховка
  • Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Можно прилететь только в Горно-Алтайск?

«Добро пожаловать в волшебный Алтай» – с такими словами вас встретит в аэропорту ваш гид.

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск в 10:00. Первых два утренних рейса S7 и Аэрофлот.

Если вы прилетаете из других городов (Барнаул, Новосибирск), тогда с менеджером обговорите варианты трансфера до отеля.

Какие интересные достопримечательности мы увидим?
  • Чуйский тракт – красивейшая дорога Мира;
  • Семинский перевал;
  • Чике-Таманский перевал;
  • Слияние горных бирюзовых рек;
  • Марсианские горы;
  • Гейзерное озеро;
  • Северо-Чуйский хребет.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 дек 2022
Брала тур знакомство с Алтаем на 7 дней все понравилось, спасибо! Всем рекомендую! Увлекательные гиды, профессиональные водители, не первый раз обращаюсь в это тур агенство и очень довольна отдыхом! Юлия все подробно рассказала, не было никаких сомнений, ещё раз спасибо!
Л
14 ноя 2022
Хочу отметить простоту и удобство оформления тура на вашем сайте. Все было понятно. Связь можно было держать дополнительно по соцсетям и по телефону. Отвечали без задержек, по оплате подробная инструкция. В общем, молодцы! С вами приятно сотрудничать!
А
5 ноя 2022
Все прошло гладко) Организатор был на связи, все вопросы разрешались быстро.

Тур прошёл отлично! Обязательно повторим!)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня☃️Зимние🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Горно-Алтайске

Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
2 часа
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
Отправляемся на отдых на Алтай! Эти места хороши тем
г. Горно-Алтайск (аэропорт)
42 800 за 1 человека
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
30 дек
от 44 870 за 1 человека
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
30 дек
75 730 за 1 человека
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
25 дек
1 700 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
21 отзыв
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
в Горно-Алтайске
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
15 652 за всё до 6 чел.
Рождественское чудо Алтая
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Рождественское чудо Алтая
Тур насыщен увлекательной программой, которая гармонично сочетает в себе отдых на природе и экскурсии
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
3 янв
от 43 370 за 1 человека
Здравствуй, Алтай
5 часов
🚗 На машине
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Здравствуй, Алтай
Предлагаем вам отправиться в большой однодневный тур по Алтаю
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
30 дек
15 янв
3 800 за 1 человека
Алтай. Зимняя сказка
6 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Алтай. Зимняя сказка
Этот зимний экскурсионный тур - это возможность насладиться зимней красотой Алтая
Горно-Алтайск
15 янв
41 800 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
1 отзыв
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 600 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
39 000 за 1 человека
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Зарядиться энергией мест силы, окунуться после бани в ледяное озеро, покормить лебедей и зубров
Встреча в 7:00 возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. ...
31 дек
5 янв
6500045 500 за 1 человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
11 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Аэропорт Горно-Алтайска (RGK) , 9:30. Мы также мож...
29 мая
5 июня
18 сен
25 сен
102 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ