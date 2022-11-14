Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю

Сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы

5
1 отзыв
Сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы, погружение в национальную культуру и историю, великолепный выбор вариантов активного отдыха — Алтай это многогранная сокровищница и мы поможем вам не растеряться в этом великолепии.
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Экскурсия-конструктор: индивидуальное путешествие по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Марсианские пейзажи
  • Гейзерное озеро
  • Семинский перевал
  • Ильгуменский порог
  • Перевал Чике-Таман
  • Слияние Чуи с Катунью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Индивидуальный гибкий маршрут

Выбирайте продолжительность путешествия, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить:

  • Чемал и его окрестности (природные достопримечатиельности + конная прогулка в маральнике/моторафтинг/треккинг/виа-феррата),
  • или, если хотите все и сразу, «слетаете» до слияния Чуи с Катунью и насладитесь пейзажами одной из самых красивых дорого мира – Чуйского Тракта. Правда, такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций.
Если же вы хотите по настоящему прочувствовать энергетику Горного Алтая, рекомендуем программу на 4-7 дней. Можно включить в маршрут сплав, рыбалку, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках, горловое пение и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу!

Пример программы на первый день

Стартуем рано утром. Разомнемся прогулкой до Камышлинского водопада или доберемся до него на моторафте по Катуни. Дальше держим путь на живописный Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира. Ощутим мощь Ильгуменского порога, полюбуемся панорамой с перевала Чике-Таман, изучим петроглифы святилища Калбак-Таш и помедитируем над слиянием Чуи с Катунью. По пути заедем к Гейзеровому озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. Вечером заселимся на уютную турбазу или в глэмпинг, разведем костер и будем делиться впечатлениями, накопленными за этот день и предвкушать то, что ждет нас завтра.

Что можно делать в остальные дни на Алтае

Можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы и совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не всё! Скажите нам, сколько дней готовы посвятить знакомству с Алтаем и мы составим оптимальный маршрут с гарантированным набором впечатлений!

Важно знать:

Питание. В проверенных кафе по маршруту. Иногда завтраки организованы в отелях. При желании возможно совместное приготовление завтрака или ужина, в том числе и на костре.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем Горный Алтай и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов,
  • стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
  • экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.
экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.
•экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида (стоимость указана за 1 сутки),
  • трансфер (стоимость указана за 1 сутки),
  • разработка программы,
  • подбор и бронирование жилья при необходимости,
  • проживание в палатках и бивачное оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации.

Турист оплачивают самостоятельно:

  • проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 3000 руб. /сутки за номер с удобствами),
  • питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб.),
  • внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб.),
  • паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера 12 000 руб. за машину),
  • дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д. — от 500 до 30 000 руб.).

Любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (стоимость указана за 1 сутки)
  • Трансфер (стоимость указана за 1 сутки)
  • Разработка программы
  • Подбор и бронирование жилья при необходимости
  • Проживание в палатках и бивачное оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации
Что не входит
  • Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 3000 руб. /сутки за номер с удобствами)
  • Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб.)
  • Внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб.)
  • Паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера 12 000 руб. за машину)
  • Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д. — от 500 до 30 000 руб.)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 ноя 2022
Наш гид по Алтаю Константин Роговцов- энциклопедически эрудирован, профессионально экипирован, прекрасно знающий местность и обычаи народов Алтая. Он щедро дарит тебе радость общения с людьми, сохранившими самобытную культуру и кровную связь с природой. Уезжая ты понимаешь, что это будет не последнее путешествие по Алтаю с Константином. Профессионален, коммуникабелен, мгновенно реагирует на возникшие запросы и проблемы, идеально организует и проводит индивидуальные туры по Алтаю. Побольше бы таких гидов!

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