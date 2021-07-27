Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур

Если вы ищете сплавы, то нашли самый энергичный водный тур. Вы соберете все сливки приключений на самых популярных реках

5
3 отзыва
Если вы ищете сплавы, то нашли самый энергичный водный тур. Вы соберете все сливки приключений на самых популярных реках Горного Алтая – Чуе и Катуни. Маршрут водный с автосопровождением. Проходим по воде только самые интересные и драйвовые места. Ночуем на базе отдыха в палатках.
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Сплав Чуя - Катунь. Трехдневный тур
Ближайшие даты:
08
июл
22
июл
05
авг
19
авг
27
авг
02
сен

Что вас ожидает 🤩

Жаркая банька
Жаркая банька
После насыщенного дня паримся в самой жаркой бане Алтая
Всплеск адреналина от прохождения порогов
Всплеск адреналина от прохождения порогов
Нас ожидают интересные пороги Шабаш, Бегемот, Ильгумень, Турбинный и многие другие
Слияние Чуи и Катуни
Слияние Чуи и Катуни
Потрясающая панорама нас ждет в месте слияния рек Чуя и Катунь

Программа тура по дням

1 день
Заброска. Сумрачный и Буревестник

Тур начинается в 07:00 в с. Камлак.

Рано утром после завтрака кемпинге в с. Камлак получаем индивидуальное снаряжение, садимся в микроавтобус и едем к началу сплава.

Обед по приезду в виде пикника, слушаем инструктаж по технике безопасности, раскачиваем рафты.

Привыкаем к водной стихии и проходим пороги Сумрачный (4 к.с.), Буревестник (4 к.с.).

Идем на разведку порога Бегемот (5 к.с.).

Ставим лагерь, отдыхаем после сложного дня.

Вечером нас ждет вкусный ужин и песни под гитару у костра.

2 день
Бегемот, Турбина и Горизонт

Завтрак.

Садимся в микроавтобус, едем к месту старта.

Проходим пороги Бегемот (5 к.с.), Классический (3 к.с.) и порог Слаломный (4 к.с.).

Обед на берегу реки в виде перекуса.

Далее переезжаем к началу порога Турбинный (4 к.с.).

Проходим и сразу попадаем в порог Горизонт (5 к.с.), который находится в каньоне.

Затем сплавляемся до слияния рек Чуя и Катунь.

 По завершению сплава возвращаемся на кемпинг «У Егорыча», паримся в бане.

Ужин, приятное общение и песни под гитару у костра.

3 день
От Ильгуменя до Урсула

После завтрака, собираем лагерь и переезжаем к месту старта на реку Катунь (продолжительность переезда займет 40-50 минут, 60 км.).

Нас ожидают валы порога Ильгумень (4к.с.), длинный порог Кадринская труба (3 к.с.) и Поганки (4 к.с.).

Далее самый интересный порог – Шабаш (4 к.с.).

Просматриваем с берега, успешно проходим по воде, идем дальше до слияния рек Урсул и Катунь.

Обедаем в виде пикника, упаковываем рафты, сдаем все снаряжение и едем назад до кемпинга в с. Камлак.

Ужин и, пожалуй, самая жаркая баня на Алтае с бассейном.

Смотрим видеоролики, и мечтаем, когда встретимся в следующий раз.

Окончание тура в с. Камлак около 20:00.

Проживание

Во время тура живем в палатках на турбазе "У Егорыча", с. Белый Бом.

При желании можно разместиться в аилах или домиках за дополнительную плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Аренда снаряжения для сплава (гидрокостюм, гидроноски, брызгозащитный костюм, спасжилет, каска, весло)
  • Аренда бивачного снаряжения (палатка, коврик, спальник, костровые принадлежности, тент)
  • Трехразовое питание (костровое)
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Проживание (палатка)
  • Баня каждый день
  • Общественная аптечка
  • Групповая страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска/Горно-Алтайска/Барнаула и обратно
  • Билет на рейсовый автобус Новосибирск – с. Камлак – Новосибирск
  • Индивидуальный трансфер Горно-Алтайск/Барнаул – с. Камлак и обратно
  • Видеосъемка сплава на экшн-камеру – оплачивается отдельно по договоренности с инструкторами
  • Фото и аэросъемка, монтаж ролика
  • Чаевые инструкторам
  • Возможно расширение меню (приготовление барана на вертеле, жареный сыр, шашлык и т. д.)
  • Страховка от клеща, оформляем по запросу – 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
с. Камлак
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Путевка (договор, ваучер или посадочный талон).
  2. Документы: паспорт, мед. полис, страховка от клеща, если таковая имеется – все это упаковывается в личный (берете с собой) или общий драйбэг – непромокаемую сумку.
  3. Индивидуальные лекарственные средства (при наличии у туриста индивидуальных заболеваний).
  4. Рюкзак или большая дорожная сумка.
  5. Предметы личной гигиены:
    • зубная щётка, зубная паста;
    • влажные салфетки, туалетная бумага;
    • крем от солнца с высоким фактором защиты;
    • крем для рук, для лица;
    • гигиеническая губная помада (парням тоже рекомендуется);
    • расческа;
    • мочалка, мыло (в мыльнице);
    • шампунь (можно, договориться и взять один на 2-3 участников;
    • полотенце (достаточно большое для того, чтобы им можно было вытереться после бани).
  6. КЛМН (Кружка, Ложка, Миска, Нож).
  7. Спортивная одежда (в которой не жалко посидеть вечером у костра).
  8. Обувь для переобувания после сплава.
  9. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  10. Свитер, плотные брюки.
  11. Ветрозащитная непромокаемая куртка (в случае непогоды надевается на гидрокостюм).
  12. Несколько пар обычных носков.
  13. Шерстяные носки.
  14. Теплая шапочка (шерстяная или флисовая).
  15. Перчатки (рабочие х/б).
  16. Гидроботинки или кеды.
  17. Бандана, панама или кепка от солнца.
  18. Купальный костюм.
  19. Средство от клещей и комаров.
  20. По желанию турист может взять:
    • собственный спальник (темп 0° Comfort);
    • собственные гидрокостюм и неопреновые носки;
    • фонарик налобный и батарейки;
    • солнцезащитные очки;
    • небольшую емкость для воды (можно использовать пластиковую бутылку ёмкостью 0,5 л.);
    • фотоаппарат или видеокамера герметично упакованные;
    • сидение туристическое (хоба – маленькая пенка на ремешке).
Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в 07:00 с базы в с. Камлак (Республика Алтай) и заканчивается в последний день там же вечером около 20:00.

Если вы приезжаете на нашу базу заранее самостоятельно или хотите после тура остаться еще отдохнуть на базе – предупредите, пожалуйста, об этом наших менеджеров.

Рекомендуем брать билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула, так как есть возможность организации индивидуального трансфера и времени на переезд до места начала тура Вы затратите меньше.

От г. Новосибирска добираться 9 часов, от г. Барнаула примерно 2 часа, от г. Горно-Алтайска один час поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута входит групповая страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб. /чел. от СОАО "ВСК Страхование". Возможно увеличение страховой выплаты при личном обращении к менеджеру нашей компании.

Обратите внимание, что в данную страховку не входит покрытие по клещу. Страховку по клещу оформляем по дополнительному запросу.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание на маршруте?

В туре предусмотрено трехразовое питание, вкусное, разнообразное, приготовленное на костре. Горячее питание, как правило, на завтраке и ужине, обед в виде перекуса:

  • Завтрак – молочные каши со сгущенкой, орехами, сухофрутами.
  • Обед в виде перекуса – салат, бутерброды, горячий чай, сладости, орехи.
  • На ужин на костре готовятся борщ, шурпа, картофель с курицей, фахитос, плов, овощное рагу.

Мы стараемся, чтобы в меню обязательно было мясо (курица, свинина, говядина), а в один из ужинов делаем классическое туристическо-походное блюдо – гречку с тушенкой.

Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.

Мы не обижаем и вегетарианцев и сыроедов: предупредите заранее наших менеджеров об особенностях вашего питания и мы скорректируем меню тура под вас.

Если у вас есть ограничения по питанию, аллергии и непереносимости обязательно известите наших менеджеров и дополнительно сообщите об этом вашему инструктору.

Будет ли организована баня на маршруте?

В программу маршрута включена баня на базе «У Егорыча» и жаркая банька на кемпинге в с. Камлак в последний день.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
27 июля 2021
Спасибо огромное за эмоции, адреналин! Особая благодарность инструктор на сплав Рогову Сергею, профессионал своего дела
А
16 июня 2021
Тур был просто замечательный! Понравился маршрут, база, ответственное отношение инструкторов, которые реально оценивают текущую ситуацию и не допускают излишних рисков при этом обеспечивая яркие впечатления там, где это можно. Тур оставил яркие впечатления. Хотелось бы только чтобы была возможность его проходить не только на рафтах, но и на катамаранах. Одного ката для этого не достаточно, к сожалению.
Г
27 июля 2021
Организатор на высоте!

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