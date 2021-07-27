Если вы ищете сплавы, то нашли самый энергичный водный тур. Вы соберете все сливки приключений на самых популярных реках Горного Алтая – Чуе и Катуни. Маршрут водный с автосопровождением. Проходим по воде только самые интересные и драйвовые места. Ночуем на базе отдыха в палатках.

Потрясающая панорама нас ждет в месте слияния рек Чуя и Катунь

Нас ожидают интересные пороги Шабаш, Бегемот, Ильгумень, Турбинный и многие другие

После насыщенного дня паримся в самой жаркой бане Алтая

Программа тура по дням

1 день Заброска. Сумрачный и Буревестник

Тур начинается в 07:00 в с. Камлак. Рано утром после завтрака кемпинге в с. Камлак получаем индивидуальное снаряжение, садимся в микроавтобус и едем к началу сплава. Обед по приезду в виде пикника, слушаем инструктаж по технике безопасности, раскачиваем рафты. Привыкаем к водной стихии и проходим пороги Сумрачный (4 к.с.), Буревестник (4 к.с.). Идем на разведку порога Бегемот (5 к.с.). Ставим лагерь, отдыхаем после сложного дня. Вечером нас ждет вкусный ужин и песни под гитару у костра.

2 день Бегемот, Турбина и Горизонт

Завтрак. Садимся в микроавтобус, едем к месту старта. Проходим пороги Бегемот (5 к.с.), Классический (3 к.с.) и порог Слаломный (4 к.с.). Обед на берегу реки в виде перекуса. Далее переезжаем к началу порога Турбинный (4 к.с.). Проходим и сразу попадаем в порог Горизонт (5 к.с.), который находится в каньоне. Затем сплавляемся до слияния рек Чуя и Катунь. По завершению сплава возвращаемся на кемпинг «У Егорыча», паримся в бане. Ужин, приятное общение и песни под гитару у костра.

3 день От Ильгуменя до Урсула