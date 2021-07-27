Тур начинается в 07:00 в с. Камлак.
Рано утром после завтрака кемпинге в с. Камлак получаем индивидуальное снаряжение, садимся в микроавтобус и едем к началу сплава.
Обед по приезду в виде пикника, слушаем инструктаж по технике безопасности, раскачиваем рафты.
Привыкаем к водной стихии и проходим пороги Сумрачный (4 к.с.), Буревестник (4 к.с.).
Идем на разведку порога Бегемот (5 к.с.).
Ставим лагерь, отдыхаем после сложного дня.
Вечером нас ждет вкусный ужин и песни под гитару у костра.
Завтрак.
Садимся в микроавтобус, едем к месту старта.
Проходим пороги Бегемот (5 к.с.), Классический (3 к.с.) и порог Слаломный (4 к.с.).
Обед на берегу реки в виде перекуса.
Далее переезжаем к началу порога Турбинный (4 к.с.).
Проходим и сразу попадаем в порог Горизонт (5 к.с.), который находится в каньоне.
Затем сплавляемся до слияния рек Чуя и Катунь.
По завершению сплава возвращаемся на кемпинг «У Егорыча», паримся в бане.
Ужин, приятное общение и песни под гитару у костра.
После завтрака, собираем лагерь и переезжаем к месту старта на реку Катунь (продолжительность переезда займет 40-50 минут, 60 км.).
Нас ожидают валы порога Ильгумень (4к.с.), длинный порог Кадринская труба (3 к.с.) и Поганки (4 к.с.).
Далее самый интересный порог – Шабаш (4 к.с.).
Просматриваем с берега, успешно проходим по воде, идем дальше до слияния рек Урсул и Катунь.
Обедаем в виде пикника, упаковываем рафты, сдаем все снаряжение и едем назад до кемпинга в с. Камлак.
Ужин и, пожалуй, самая жаркая баня на Алтае с бассейном.
Смотрим видеоролики, и мечтаем, когда встретимся в следующий раз.
Окончание тура в с. Камлак около 20:00.
Во время тура живем в палатках на турбазе "У Егорыча", с. Белый Бом.
При желании можно разместиться в аилах или домиках за дополнительную плату.
Тур начинается в 07:00 с базы в с. Камлак (Республика Алтай) и заканчивается в последний день там же вечером около 20:00.
Если вы приезжаете на нашу базу заранее самостоятельно или хотите после тура остаться еще отдохнуть на базе – предупредите, пожалуйста, об этом наших менеджеров.
Рекомендуем брать билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула, так как есть возможность организации индивидуального трансфера и времени на переезд до места начала тура Вы затратите меньше.
От г. Новосибирска добираться 9 часов, от г. Барнаула примерно 2 часа, от г. Горно-Алтайска один час поездки.
В стоимость маршрута входит групповая страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб. /чел. от СОАО "ВСК Страхование". Возможно увеличение страховой выплаты при личном обращении к менеджеру нашей компании.
Обратите внимание, что в данную страховку не входит покрытие по клещу. Страховку по клещу оформляем по дополнительному запросу.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В туре предусмотрено трехразовое питание, вкусное, разнообразное, приготовленное на костре. Горячее питание, как правило, на завтраке и ужине, обед в виде перекуса:
Мы стараемся, чтобы в меню обязательно было мясо (курица, свинина, говядина), а в один из ужинов делаем классическое туристическо-походное блюдо – гречку с тушенкой.
Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.
Мы не обижаем и вегетарианцев и сыроедов: предупредите заранее наших менеджеров об особенностях вашего питания и мы скорректируем меню тура под вас.
Если у вас есть ограничения по питанию, аллергии и непереносимости обязательно известите наших менеджеров и дополнительно сообщите об этом вашему инструктору.
В программу маршрута включена баня на базе «У Егорыча» и жаркая банька на кемпинге в с. Камлак в последний день.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.